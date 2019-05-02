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英国首相首相特里莎·梅（Theresa May），本周三（5月1日）以“不当泄密”为理由，解除英国防大臣加文·威廉姆森（Gavin Williamson）的国防大臣职位 ，震撼英国政坛。相关评论指出，这是在梅首相的脆弱政权在脱欧泥淖中自保的一种努力。亦有评论称，此乃威廉姆森利用华为5Ｇ议题，争夺首相大位的失败举措。最新消息指出，工党今日要求警方就泄露国家会议机密一事展开调查。

开除威廉姆森是首相特雷莎·梅在就泄露事件举行听证会后作出的决定。

唐宁街声明称，梅首相已“失去对威廉姆森继续担任此职的信心”，并宣称有“令人信服的证据”证明是威廉姆森泄密。

威廉姆森说，他确实与那位刊登出安全会议内容的记者在“某一天进行对话”，但没有泄露任何会议讯息。这位保守党新星向BBC表示，他和他的团队从未将国安会讨论的内容泄露给媒体。他并以他两名幼子的生命发誓，捍卫自己清白。

梅首相已经任命潘妮·摩尔邓特（Penny Mordaunt）接任国防大臣。

威廉姆森被开除一事昨日占据所有英国报纸的头条版面。有评论指出，这是在梅首相的脆弱政权在脱欧形势下争取权力；亦有评论称，此乃威廉姆森力争首相大位的失败举措，泄密案是保守党内权斗征兆。

图片版权 EPA Image caption 潘妮·摩尔邓特接任英国国防大臣

加文·威廉姆森是谁？

威廉姆森生于1976年，长相挺拔，上任后一直是媒体焦点。他在大学时开始加入保守党地方政治团体，自2010年，开始担任英格兰南斯塔福德郡（South Staffordshire） 的国会议员。

他后来在前首相卡梅伦身边工作，为其拎包，担任左右手，迅速接近政治核心。

威廉姆森政治生涯的重要一步是担任保守党党鞭（whip）。在此期间，负责党内纪律的威廉姆森在自己办公室开始养了一只名为克罗纳斯（Cronus） 的狼蜘蛛（tarantula）。

2017年起威廉姆森开始担任特雷莎·梅政府的国防大臣，这是他政治生涯中首个内阁职位。

图片版权 PA Image caption 特里莎·梅（左）与威廉姆森的分歧在很多场合都已表现出来。

卡梅伦在脱欧公投后辞职，威廉姆森立即被梅延揽。反脱欧的威廉姆森，近来却在脱欧问题上对欧盟态度强硬。

威廉姆森被英国媒体称为在暗黑政治中迅速攀升的新玩家。登上党内和内阁重要位置后，威廉姆森不再遮掩竞争首相的野心。他时而以国防大臣身份发表强烈言论。

当俄国前特工与女儿在英国境内遭遇中毒后，他公开要求俄罗斯政府“走开并且闭嘴”（go away and shut up），引起争论。他还公开表示，英属直布罗陀的居民若发现通过海峡的西班牙船只，可以自卫开火。

威廉姆森近一年来还就中国议题上数次发言。在南海议题以及华为案中，他屡次与首相交锋，这些被外界猜测为他从内阁中坠落的背后原因。

去年年底，威廉姆森公开声称，英国可以在南中国海和加勒比海建新军事基地，真正发挥全球作用。今年2月，他又表示，面对俄国和中国的挑战，英国需要更强大的军队来展示“硬实力”。

但他对中国的种种强硬发言，都未能得到唐宁街回应。

华为泄密案：最后一根稻草

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根据唐宁街声明，威廉姆森被解职的原因乃是他将政府高层级“国家安全会议”（National Security Council ）中关于华为5G在英国的相关议题，泄露给英国《每日电讯报》（The Daily Telegraph）。根据后者上个月的报导，梅首相决定接受华为5G在英国之布局，华为可以为英国5G网络提供通讯天线等设备。

但会议中，多名内阁官员仍对华为在英国落地担忧，包括内政大臣贾伟德（Sajid Javid）、外交事务大臣杰里米‧亨特（Jeremy Hunt，又译侯俊伟）和国防大臣威廉姆森本人等。

此报导刊出后，引起国际关注，中国驻英大使刘晓明立即于英媒刊登文章称“英国也有能力再次抵制压力，努力避免干扰，独立做出正确决定。”

然而，外界评论，会议内容流出却带给梅首相困扰，特别是英美关系。尤其美国正努力拉拢世界各国政府加入抵制华为的队伍。

BBC政治事务编辑昆斯伯格（Laura Kuenssberg）分析，目前为止梅首相还没有向外公布他们口中的有力证据，证实威廉姆森就是泄密者。但此次泄密案也显示了英国政坛新人争夺权力的痕迹。

昆斯伯格称，对特里莎·梅来说，此次开除威廉姆森是向外界展示，她仍掌握有革职人员的权力。

昆斯伯格又说，许多英国政府权力中心的人一直对威廉姆森有所不满。对威廉姆森的不满源于威廉姆森“喜爱暗黑政治艺术”，“对争取对自己的政治优势以及未来不遮掩的野心”。

《卫报》社论批评威廉姆森行为鲁莽，终让自己在政治生涯惨跌。《卫报》批评称，政治人物为了公共利益泄露消息给媒体有时可以有好的理由，但为了自身成为首相的欲望而泄密，则适得其反。

威廉姆森则再次向外声称他与他的团队绝对没有泄密，并称自己是“袋鼠法庭”（Kangroo Court，私下非正式的不公审判） 的受害者，若警方介入调查便能还他清白。