英国夏洛特小公主庆生 可爱萌照迷倒一众粉丝
- 2019年 5月 2日
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英国夏洛特小公主即将迎来4岁生日，王室发布最新照片，小公主清新可爱的萌照迷倒一众王室粉丝。
夏洛特公主是剑桥公爵夫妇的第二个孩子，哥哥是乔治王子，弟弟是路易王子。
夏洛特公主是英国王室的第四顺位继承人，2015年5月2日生于伦敦的圣玛丽医院。
此次皇室发布的照片是夏洛特公主的妈妈、剑桥公爵夫人亲自拍摄的。
照片分别摄于剑桥公爵夫妇在伦敦家——肯辛顿宫和在诺福克郡的家——桑德灵厄姆王室庄园内的安梅尔庄园。
长得像谁？
肯辛顿宫在推特账户发布夏洛特萌照之后，小公主的清新可爱显然打动一众粉丝纷纷抡指。
不到24小时，该帖已经收获5W+点赞、5K+转发、数千条留言。
粉丝除了祝夏洛特生日快乐之外，也对小公主长的更像谁各抒己见。曾祖母英国女王？爸爸？妈妈？哥哥？
有更加眼尖的粉丝还注意到，夏洛特穿的那双蓝色的鞋子（第一张照片）哥哥乔治王子也曾穿过一双一样的。是不是捡剩？
英国王室不久还将添加一名新成员：萨塞克斯公爵夫妇将迎来他们的第一个小宝宝。
吾家有女
再来回放一下夏洛特公主的成长历程。