图片版权 Duchess of Cambridge Image caption 夏洛特公主2015年5月2日生于伦敦。这张照片是不久前在肯辛顿宫草坪上拍摄的。

英国夏洛特小公主即将迎来4岁生日，王室发布最新照片，小公主清新可爱的萌照迷倒一众王室粉丝。

夏洛特公主是剑桥公爵夫妇的第二个孩子，哥哥是乔治王子，弟弟是路易王子。

夏洛特公主是英国王室的第四顺位继承人，2015年5月2日生于伦敦的圣玛丽医院。

此次皇室发布的照片是夏洛特公主的妈妈、剑桥公爵夫人亲自拍摄的。

照片分别摄于剑桥公爵夫妇在伦敦家——肯辛顿宫和在诺福克郡的家——桑德灵厄姆王室庄园内的安梅尔庄园。

图片版权 Duchess of Cambridge Image caption 这一张是在诺福克郡王室庄园拍摄的

图片版权 Duchess of Cambridge Image caption 这一张也是在诺福克郡的庄园拍摄的

长得像谁？

肯辛顿宫在推特账户发布夏洛特萌照之后，小公主的清新可爱显然打动一众粉丝纷纷抡指。

不到24小时，该帖已经收获5W+点赞、5K+转发、数千条留言。

粉丝除了祝夏洛特生日快乐之外，也对小公主长的更像谁各抒己见。曾祖母英国女王？爸爸？妈妈？哥哥？

有更加眼尖的粉丝还注意到，夏洛特穿的那双蓝色的鞋子（第一张照片）哥哥乔治王子也曾穿过一双一样的。是不是捡剩？

英国王室不久还将添加一名新成员：萨塞克斯公爵夫妇将迎来他们的第一个小宝宝。

吾家有女

再来回放一下夏洛特公主的成长历程。

图片版权 HRH THE DUCHESS OF CAMBRIDGE Image caption 夏洛特公主当姐姐啦：三岁生日当天和弟弟的合影

图片版权 HRH THE DUCHESS OF CAMBRIDGE Image caption 夏洛特公主：二岁生日照