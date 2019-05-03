图片版权 AFP Image caption 彭尼·莫当特，在出任英国国防大臣前担任英国国际发展大臣兼妇女及平等部部长。

英国最新任命了有史以来第一位女国防大臣——彭尼·莫当特（Penny Mordaunt）。

5月1日，前任国防大臣加文·威廉姆森（Gavin Williamson）因涉嫌中国华为5G问题泄密案被解职后，彭尼·莫当特迅速被任命担任这一重要的内阁职务。

彭尼·莫当特究竟有怎样的经历、经验与背景？

彭尼·莫当特，现年46岁，在担任国防大臣之前，是英国国际发展事务大臣。

2017年，当英国时任国防大臣迈克·法伦因性骚扰指称辞职后，莫当特就曾是这一职务的热门人选。

彭尼·莫当特两岁时全家搬到英国南部军港普利茅斯，父亲曾是伞兵，后成为老师。她的名字Penny， 取自英国皇家海军一艘军舰的名字Penelope。这艘军舰1982年曾参加英国和阿根廷之间的福克兰群岛之战。

彭尼·莫当特从普利茅斯一所普通综合性中学毕业后入读伦敦附近的雷丁大学（Reading University）哲学系，成为家中第一个大学生。

大学之前，莫当特曾有过一份兼职工作——马戏团中魔术师的女助理。1989年，罗马尼亚共产党下台后，学生时代的莫当特曾经到罗马尼亚的医院和孤儿院当义工。

莫当特曾有一年的短暂婚史。2000年离婚之后，她曾有过一位男友，两人共同生活多年后于2016年分手。英国小报报道称，他们两人养了8只猫，不过没有孩子。

2010年，年仅37岁的莫当特当选为普利茅斯北区的保守党议员。在保守党首相大卫·卡梅伦执政期间，她被任命为武装部队事务部次长。这为她出任国防大臣打下了很好的基础。另外，她还接受过海军后备役军人的训练，是海军后备役军官。

Image caption 2005年，彭尼·莫当特成为英国保守党的未来议会候选人。2010年，她成功当选。

2016年，英国脱欧公投之前，莫当特是脱欧阵营的支持者。在脱欧派和留欧派为公投展开的宣传拉票行动中，莫当特作为负责国防事务的部长级官员，在接受BBC一次采访时的讲话，引起很大争议。

她向BBC著名记者安德鲁·马尔（Andrew Marr）表示，在土耳其加入欧盟的问题上，英国没有否决权。一个小时后，时任首相卡梅伦在另一家电视台的采访中，否认了她的论断。卡梅伦说：英国和任何其他欧盟国家都对其他有意加入欧盟的国家有否决权。这是事实。

在英国政坛之外，莫当特最为有名气的时候，是她2014年参加英国独立电视台ITV的一场名人跳水秀。她穿着泳衣出现在镜头前，参加由英国跳水名将汤姆·戴立（Tom Daley）主持的节目。这场秀所得的1万英镑的出场费，她全部捐献给了慈善机构。

2014年，在英国议会辩论家禽养殖问题时，莫当特再次成为英国热门新闻人物，因为她在议会讲话中，多次使用语带双关的词，被认为在英国议会大爆粗言秽语。

出任国防大臣后的莫当特所面临的最艰巨难题是英国很可能削减国防军费。

作为普利茅斯北区的议员，莫当特经常在议会表决中支持海外的军事行动，其中包括打击“伊斯兰国”（IS）。