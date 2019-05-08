英国王室新宝宝 哈里和梅根带孩子首次亮相

图片版权 PA Image caption 哈里王子和王妃梅根带新生的宝宝第一次亮相。

哈里王子和王妃梅根周三（5月8日）第一次带新生的王室宝宝亮相。之后他们将带着孩子晋见女王。

当记者问这对幸福的父母，孩子长得像谁时，哈里王子说，他还刚刚开始长，每天都在变化。梅根透露，孩子脾气很好，他出生后自己过了“最美好的几天”。她还说：“我现在有了世界上最好的两个男人。”

这个孩子是英国女王的第八个重孙，也是查尔斯王子的第四个孙辈孩子。

哈里王子2018年5月与美国女演员梅根喜结连理，很快传出梅根有喜的消息。又一个王室宝宝问世，成为英国媒体追踪报道的热门新闻。

梅根生产时，哈里王子一直陪在她的身边等待新宝宝的出生。

哈里王子宣布宝宝出生消息时向记者表示，“梅根和我今天有了一个宝宝，宝宝非常健康。 妈妈和宝宝状况极好。 这是一个最令人惊叹的经历，令人难以想象。”

“任何女人如何做他们所做的事情是令人难以置信。 我们都非常激动，非常感谢所有人的可爱支持。 这太棒了，所以我们只是想与你分享。”

图片版权 PA Image caption 哈里王子和梅根王妃在温莎城堡内第一次带宝宝亮相。

当被问到宝宝的名字时，哈里王子说，”我们仍然在考虑名字。宝宝出生有一点晚，所以我们有时间考虑。这是我们接下来要做的事情。“

BBC王室记者尼古拉斯·威彻尔说，“我认为哈里王子真的很喜欢并一直期待这一时刻。我认为他真的非常想要一个家庭。他非常喜欢孩子，他喜欢人群 - 但我认为他对孩子具有独特的亲和力。

尼古拉斯·威彻尔还说，”我觉得他或许对他的哥哥有点嫉妒，因为哥哥现在有三个孩子。我认为他很想赶上哥哥，也有自己的家庭。“

新出生的王室宝宝将获得双重国籍，根据王妃梅根国籍，自动获得美国籍。

哈里王子的哥哥——威廉王子向弟弟表示祝贺，说：“欢迎加入没觉睡的育儿俱乐部”。

哈里和梅根为王室添新成员，但他很有可能不会被冠以“王子”的头衔。

据报道，根据英国国王乔治五世在1917年颁下的法规，君主的第四代（曾孙辈）只有长子的长孙才有王子称号。但现任英国女王在2013年颁布了新法令，让威廉王子与凯特的子女都可以拥有王子或公主的称号。

女王可以为哈里和梅根做同样的事，但女王对这个问题的态度还没有公开。而在此次哈里和梅根的孩子出生时，王室并未发布受封消息。