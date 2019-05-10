新潮流: 越来越多的英国女性选择冻卵

图片版权 Science Photo Library Image caption 越来越多的英国女性选择冻卵，以备后用。

冷冻卵子？这一几年前很多女性从未想过、甚至从未听说过的事儿，现在似乎已成潮流。根据英国一份最新研究报告，越来越多的英国女性选择将自己的卵子冷冻起来，以备后用。

这份有关生育问题的专题报告显示，从2016年到2017 年，要求冻卵的英国女性数量上升了11%。2016年，冻卵治疗案例只有1,321，而到了2017年这一数字上升到1,463。

英国人类受精与胚胎管理当局（The Human Fertilisation and Embryology Authority）的这份报告说，通过冻卵生育的成功率逐渐上升，与“新鲜”卵子受孕的生育率已经不相上下。

但这份报告也谨慎表示，通过冻卵而受孕的成功率不是百分之百。

图片版权 Getty Images Image caption 冻卵，是从育龄期女性卵巢中取出卵子，将其冷冻。

让冰来帮助延长生育年龄

所谓冻卵，就是从育龄期女性的卵巢中取出卵子，将其冷冻，以备今后化冻后使用。

迄今为止，化冻使用自己冻卵的女性还不算多。2017年，英国只有581起将冻卵化冻使用的案例，不过比起2012年的159起还是多了不少。

英国人类受精与胚胎管理当局说，由于冻卵技术的日益发展，更多35岁以下的女性选择通过冷冻卵子而延长自己的育龄期，也是英国生育率略有上升的部分原因—从2016年的18% 到2017年的23%。

报告还指出，冻卵成功与否跟女性的年龄有很大关系，35岁以下冻卵的成功率较高。

中产阶级女性的潮流

该报告还展示了2017年以来的生育潮流。试管授精（IVF）治疗也更加安全，一产多胎（比一胎有更多风险）现象大大减少，从2008年的24%降到2017年的10%。

伦敦大学学院（UCL）的乔伊斯·哈珀教授（Prof Joyce Harper）在谈到这一潮流时评论说：“这种受孕治疗似乎已经成为中产阶级生活的常态，英国的这类治疗在欧洲是最昂贵的。将IVF商业化的事应当提上议事日程了。”

实际上，不仅是英国女性开始把目光转向通过冻卵来延长自己的育龄期，更多中国女性也希望通过冻卵给自己多一个选择。

不过，由于中国在冻卵方面的一些政策限制，一些有条件的中国单身女性，或已婚但暂时不打算要孩子的女性选择到国外冻卵。最引起公众关注的莫过于中国女演员徐静蕾2015年公开自己曾前往美国冻卵的经历，更使出境冻卵在部分中国中产阶级女性群体中悄然成风。

显然，越来越多的女性发现，虽然生理时钟不能停歇，但通过冻卵这一途径可以使她们在发展事业、追求自由并兼顾家庭方面，终于多了一个选择。