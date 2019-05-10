贝克汉姆因驾驶时使用手提电话被停牌

你的器材不支持播放多媒体材料 贝克汉姆因驾驶时使用手提电话被停牌六个月。

前英格兰国家足球队队长贝克汉姆因驾驶时使用手提电话被停牌六个月。

去年11月21日，贝克汉姆在伦敦驾驶他租赁来的宾利汽车时使用手提电话，他上庭应讯时承认违反驾驶条例。他被路人拍到在“缓慢驾驶”时使用手提电话。

现年44岁的贝克汉姆过往曾因为超速驾驶而被罚六分，这次的违规令他的驾驶纪录再多六分。他需要在七天内，缴交750英镑的罚款，及合共175英镑的讼费及附加费。

区域法院法官卡芙莲·摩亚对贝克汉姆表示，她了解当时的车速缓慢，但在法律下，这不是脱罪的“借口”。贝克汉姆在伦敦西区驾驶时，被路人拍到“在膝盖附近操控手提装置”。

检控官马修·斯普拉特（Matthew Spratt）称，“驾驶时视线应保持向前，留意路面情况，但他看起来当时正望着他的大腿。”

图片版权 AFP/Getty Images Image caption 贝克汉姆上庭应讯时承认违反驾驶条例。

贝克汉姆的辩护律师杰拉德·蒂勒尔（Gerrard Tyrrell）称，这位前曼联中场球员“对当日事件并没有任何印象”。辩护律师说，"对已发生的事他责无旁贷，但他并不记得这件事。"

蒂勒尔向法庭表示，贝克汉姆觉得驾驶是一种放松的消遣。

"可以的话，他每天都会载他的小孩上学和接他们放学。他了解到他将不能这样做。"贝克汉姆说。