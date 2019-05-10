图片版权 PA Image caption 贝克后来道歉，称那条推文是"愚蠢轻率的恶作剧"。

BBC解雇了广播5台主持人丹尼·贝克（Danny Baker）。公司方面称，贝克有关哈里王子和梅根王妃宝宝的推文有“严重的判断错误”。

梅根王妃产子后，贝克曾在推特上发出一张照片，照片中一对夫妇牵着一只穿着衣服的黑猩猩，还配文“王室宝宝离开医院”。

尽管贝克事发不久便删除了推文，他仍然被多方指责有嫌拿王妃梅根的混血身份开玩笑。梅根的母亲是非洲裔美国人。

不过，贝克则表示这只不过是“愚蠢的恶作剧”。61岁的贝克，平时主持BBC一档周六早上节目。

BBC管理方表示，贝克的推文违背了公司的价值观，“丹尼是一名出色的广播员，但他将不再主持我们每周的节目”。

贝克在推特上道歉，称推文是“愚蠢轻率的恶作剧”。“他们觉得，我写那条搞笑的推特是认真的，而且BBC必须坚持什么什么等等，”他说，“实际上是要牺牲我，可以听到穿西装的人膝盖作响的声音。”

哈里王子和梅根王妃5月8日公布了宝宝的名字：阿奇·哈里森·蒙巴顿-温莎 （Archie Harrison Mountbatten-Windsor）。

“太粗鲁”

同在BBC广播5台工作的主持人道格拉斯（Scarlette Douglas）表示：“我觉得有人告诉他，‘你发的东西有问题，所以可能得作些解释或删除。’”

“是的，他删了推特，但是对我来说他的道歉并不是真道歉。我觉得这不对，我认为接下来发生的事情（被解雇）是对的。”

英国工党前顾问哈扎里卡（Ayesha Hazarika）对BBC广播5台表示，她看到推特也十分吃惊。

“我难以相信，”她说，“最初觉得这是一个玩笑，我觉得就是开玩笑。这太粗鲁了，他脑子里在想什么？”

“你不能只说抱歉，之后一切如常。当你像他一样拥有一个这样重要的平台时，你必须考虑你所做的事情，以及向外界发出的讯息。”

哈扎里卡还表示，贝克一定能看到最近足球比赛中发生的种族主义事件，以及由此引发的抗议。

平等多元专业人士学会（Institute of Equality and Diversity Professionals）前主席贝洛（Linda Bellos）同意这些观点，并称：“许多黑人球员抱怨对他们发出的噪音。他知道这些。”

图片版权 Getty Images Image caption 贝克曾因电台节目荣获多个奖项

他的推特很“愚蠢”，她说，“更别说这有关王室。”

2011到2014年，贝克在BBC广播5台的周六早间节目曾为他赢得许多奖项，他的风格让其成为他那一代人中最受欢迎的电台主持人。贝克也是一名成功的杂志记者、编剧和电视纪录片制片人。

争议言论

这是BBC广播5台第二次解雇贝克，也是贝克第三次离开BBC。

1997年，他曾因鼓励球迷骚扰一名足球裁判被开除，这名裁判在英格兰足总杯的一场比赛中判了一个有争议的罚球。

但贝克声称他从未怂恿球迷袭击裁判，只是如果球迷这么做了，他能理解。

2012年，在他被列入广播名人堂两周前，他因在直播时咆哮再次上了新闻。他辞去了工作，并将BBC伦敦的老板们称为“愚蠢的黄鼠狼”。这次冲突前，贝克的节目被要求从工作日改到周末。