图片版权 Klara Dollan Image caption 卡莱拉·多兰和女儿阿梅利亚

英国每年竟然有数百名妇女临盆一刻才知道自己怀孕。卡莱拉·多兰就是其中之一。她最近向BBC讲述了自己的故事。

2016年2月1日，星期一。

腹痛的早晨

早上四点我就醒了，肚子痛，可能是要来月经了。很痛，我一生中经历过的最严重的痛经。

那之前六个月，我一直在吃避孕药，从没间断。直到两个多星期以前才停。我心想，大姨妈这真是要报复我呀。真倒霉，为什么非要今天来，这可是我开始新工作的第一天！

妈妈给我送来一些扑热息痛，然后说，“你今天必须去上班，去吧。”

当时，我的腹痛是间歇性的，持续大约半分钟会消失。和从前感觉不一样，痛时能痛到我满头大汗。

7点出门，搭公车、地铁到了办公室，肚子又开始痛。我脸发白、腿发软，记得笔套被我咬烂，手里的笔记本也快要被我掐断了。

我找到领班说，“我很不舒服，必须回家。”然后，我就离开办公室。

“居然忘带钥匙！”

到家了，我书包翻个底朝天也没找到钥匙。坐在家门口的台阶上，我心想，我这是做错了什么事？平常我是个很冷静的人，几乎从来没有忘带过钥匙。

万般无奈，我打电话叫修锁师傅—谷歌搜索显示的第一条结果。

这时大概已经是9：30到10：00点之间。他们说20分钟就能到，但是两个小时以后才来！

等待期间，我一直走来走去，好像对缓解腹痛有点帮助。我当时想，这不是月经痛，肯定是其他毛病，卵巢囊肿？我甚至想过或许是流产？

我往回算了算日子，根本不可能，要真是流产，我应该是怀孕九个月了，怎么可能呢？

开锁的人来了，折腾半天还是撬不开锁，告诉我只能把门砸开。那时候，我已经痛到绝望，砸门？没问题。

进门后，我换上睡衣。但是，躺着也不是，站着也不是，只有坐在马桶上感觉才稍稍舒服一点。

那时，我的腹痛间隔越来越短、痛感越来越强，我开始尖叫。公寓管理员听到，过来查看—门已经被砸了，他当然进得来。

我对他说，快叫救护车，我肯定是生大病了。

“我只有两秒钟准备”

图片版权 Klara Dollan Image caption 卡莱拉·多兰和女儿阿梅利亚。阿梅利亚足月顺产，体重7磅6盎司

当时，我已经在出血，很多血。管理员不知道该怎么办，去叫来邻居，那天邻居在家上班。

说是邻居，我其实从来没和她说过话。她走进我的浴室，看到我半裸坐在马桶上。我说，我可能是流产。

邻居打电话去叫急救车。这时，我的身体好像进入自动运作状态。

我开始用力，一次、两次，突然，腿间出现一只头！那一刻，除了惊呼“上帝”，我根本不知道自己在想什么。但是我的身体告诉我要继续用力。

再一使劲，我的女儿阿梅利亚出生了。她哭声很大。这一下，我也开始大哭。

好多人问我，当时你想什么？我当时首先想的是：她指甲好漂亮，当然，我还看了婴儿的性别。然后，我就彻底崩溃了。

一般情况下，人们都要深思熟虑、精心准备至少九个月才成为父亲/母亲，我做妈妈只有两秒钟准备时间！

发生了什么事？接下来会怎样？我能不能瞒着不告诉人？

救护车来了，四名医护人员挤进我狭小的浴室。他们把孩子抱走擦洗、检查、剪断脐带……

阿梅利亚，足月，重7磅6盎司（3.2公斤）。然后，我和阿梅利亚分乘两辆急救车去医院。

卡莱拉的故事要点：

女儿阿梅利亚出生前五个月，卡莱拉和男朋友（阿梅利亚的生父）分手。

之前卡莱拉月经很不规律；

怀孕期间卡莱拉体重略有增加，但七、八个月时的照片可看出身材仍很苗条；

卡莱拉没有任何孕期不适：害口、晨吐等等，并且仍来过两次月经。

卡莱拉孕期一直工作，她是酒吧经理，每天工作可长达12小时，“八个月时还搬着整箱酒爬楼梯！”

“没有任何症状”

图片版权 Klara Dollan Image caption 卡莱拉怀孕六个月照片

坐在急救车里，我主要想的是：怎么养得起这个孩子？我怎么错过了所有的症状？

怀孕期间，我比现在还要瘦；从来没有害口；腰不酸背不痛；没有症状，什么症状都没有！

我还来过两次月经，量不大；六个月连服避孕药，从来没有错过，直到女儿出生两个星期之前。

胎盘在前，婴儿在后，所以没有感觉到明显胎动。有时候，胎动的感觉更像是心悸、甚至便意，根本不像是一个要足月的孩子在我肚子里拳打脚踢。

我打电话给妈妈，要她到医院的产科来，妈妈反问，为什么是产科？我说，我生孩子了，妈妈的回答很精彩：

“但是，今天早晨你还没有怀孕啊？！”

什么是神秘怀孕（Cryptic pragnancy）?

神秘怀孕又称隐秘怀孕，指孕妇根本不知道自己怀孕、甚至直到临盆

统计数字显示，大约每2500个孕妇中就有一个直到分娩才知道自己怀孕

这意味，在英国每年大约有300个婴儿是神秘怀孕的结果

有些神秘怀孕案例可能和孕妇压力过大有关，身体没有出现一般怀孕常有的症状

神秘怀孕和否认怀孕有所不同，后者潜意识知道自己怀孕

“绝对不是编故事”

图片版权 Klara Dollan Image caption 卡莱拉怀孕八个月的照片

有人说，我这全是假装的，编出来的故事。我根本不会那样做，因为这会给我的健康、我孩子的健康带来危险。

我家里人很棒。当然了，如果他们早知道我才22岁、工作还没稳定就怀孕生孩子，一开始可能并不会欢天喜地，但是，他们一定会帮助我、支持我，会给我开待产派对、给孩子送礼物……

所以，别人说我编故事，我真的很难过。

每一个女人怀孕的经历都是不一样的。有时候，我很羡慕那些有症状的女人，我也想知道怀孕到底是怎样的感觉。

我绝对不会向阿梅利亚隐瞒她出生的故事。以后适当的时候我会向她解释一切。

我现在很开心。女儿出生后，我生活中的一切都更充满阳光了。