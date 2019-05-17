图片版权 Getty Images Image caption 由英国广播公司BBC制作拍摄的电视剧《追杀夏娃》第一季，在2019年英国电影学院奖（BAFTA）中获得最佳剧集奖，最佳女主角和最佳女配角等多个奖项。

中国情报官张少校被俄罗斯女杀手在受虐性癖好服务所内杀死；杀人不眨眼的女魔头竟然在学汉语…… 这些是BBC惊悚剧《追杀夏娃》中的情节。如有雷同纯属巧合吗？

《追杀夏娃》（又译《杀死伊芙》、《嗜血娇娃》（Killing Eve），这部BBC拍摄的惊悚电视剧，至今已经在美国上演第二季。上周，该剧第一季获得2019年英国电影学院奖（BAFTA）的 最佳电视剧集。

观众们喜欢这部电视剧，离不开演员们的精彩表演，更与剧中俄罗斯冷血女杀手维拉内尔（Villanelle）和英国女特工夏娃（Eve）的另类形象有很大的关系。

人们见惯了屏幕上英国间谍007詹姆士·邦德的风流倜傥、所向披靡，在该剧中见到这个业余主妇级别的英国女特工与心狠手辣的俄罗斯女杀手之间的互动，难免看出黑色幽默与喜剧效果。

该剧的主线虽然讲述英国情报人员与俄罗斯间谍和杀手之间错综复杂的关系与较量，但有两个涉及中国的细节，却折射出当今国际背景下的中国形象与中国效应。

中国间谍

在《追杀夏娃》第一季第三集中，中国情报官张少校在德国柏林的受虐性癖好服务所内被乔装为护士的维拉内尔杀死在“诊床”上。这样一起案件，当然惊动了中国的情报部门。

图片版权 PA Image caption 1997年，《007之明日帝国》中杨紫琼扮演的新华社女记者，与男主角邦德通力合作，揭露了企图垄断全球媒体从中牟利的大亨。

由于女刺客乔装护士时用的是英国女特工夏娃的名和姓，夏娃前往德国希望能得到中国大使馆金专员的协助。

金专员告诉夏娃，应中国要求出具的第二份尸检报告中的结论是张少校死于心脏病。伊芙说张少校是被暗杀的，金专员不同意。他说，“中国政府吓坏了，这是一次公关灾难。这样的故事绝不能存在。”

金专员约夏娃晚上吃饭，期间给了她一份“小礼物”——一个32G的USB闪存盘，并透露张少校死前曾“盗入另一名中国情报人员的银行账户”发现有个组织一直在转数以百万计的钱。他说中国方面不知道这是用来做什么的，但是张少校发现这一情况后死了，另外那个中国情报人员也死了。

金专员给的闪存盘中，有开曼岛开设的银行账户的转账单，这很快帮助夏娃确认了英国情报五局中的内奸，剧情得以继续发展。

网络黑客

中国间谍帮助英国间谍破案，并不是流行文化中的新情节。早在1997年，神勇的英国间谍007詹姆士邦德在《007之明日帝国》电影中就曾得到中国新华社美女记者的帮助，成功揭穿了邪恶媒体大亨操纵新闻的阴谋。

当年007电影中的中国女情报人员身手不凡、“飞檐走壁”，丝毫不逊色于英国大牌间谍007，总能出现在他侦查到的关键地点。这样的中国女性形象已经颠覆了以往西方电影中对中国女性的塑造。1998年，迪斯尼动画片《木兰》，把中国流传千年的传奇女战士的故事推介给全世界。

两部电影中的中国女“英雌”，加上以往李小龙、成龙和李连杰塑造的功夫英雄们的形象，在西方流行文化中更多洋溢的是传统中国历史背景下这些角色除暴安良的主旋律。

而《谋杀夏娃》剧中这一涉及中国间谍的电脑黑客活动情节却是近年来伴随中国“崛起”出现的新话题。如今中美关系紧张凸显在贸易问题，前些年两国关系最引人注目的是美国对中国网络间谍活动的指责和批评。2013年美国前任总统奥巴马任期，中美双方甚至设立过网络安全工作小组。

图片版权 Getty Images Image caption 美国对中国科技公司华为的警惕，从对科技安全的担忧上升为对国家安全的担忧。

但 2014年，美国司法部以网络间谍为由起诉5名中国军官后双方在网络安全方面的对话被搁置，直到 2015年习近平访问美国，中美签订反黑客协议，双方承诺任何一方都不能为获取商业利益而故意实施黑客攻击。

这一反黑客协议在特朗普上任后曾经得以延续，然而近期美国对中国科技巨头公司华为所采取的一系列行动，是美国对中国政府主导的间谍活动疑虑最深的表现，也成为中美贸易战之外两国在科技领域较量的另一个战场。

剧中，金专员向夏娃承认中国军方间谍张少校的黑客行动、承认中国政府不喜欢张少校的真实死因要求修改尸检报告，承认敏感消息不宜公之于众，这些似曾相识的故事情节有助电视剧营造悬念，然而实际上，中国政府一直否认官方涉及任何黑客行动，并坚持中国才是国际黑客行动的受害者。

汉语学习

《追杀夏娃》中的女杀手，是个纵横四海的人物，很有语言天赋，除了俄语之外，她还能讲法语、西班牙语等等欧洲语言，甚至能说伦敦口音的英语。剧中，有一个用外语较量的小情节。这个外语，就是国语普通话。

女杀手维拉内尔劫持了俄罗斯上级首长大约10岁的女儿后，两人在街心公园内一边吃汉堡一边有这样的对话：

杀手问：你的英语为什么这么好？

女孩：语言就是情报。有了情报就有了一切啊。

听完，女杀手用西班牙语问：你会西班牙语吗？女孩用西班牙语回答：会。

女杀手又用德语问：德语呢？ 女孩回答：会。

女杀手用普通话问：普通话呢？

女孩听完没有立刻回答，女杀手立刻得意大笑起来说：这个你不知道了吧。

女杀手接着说：赶快吃完，我们要去找个老朋友。

Image caption 中国从2004年开始在全世界各地开设孔子学院，“推动汉语加快走向世界，提升中国语言文化影响力”。

这时，女孩用汉语回答：我要把它（汉堡）带走。女杀手没听懂。

女孩反问她：你不会说普通话吧？女杀手摇头后说：你给我闭嘴。我还在学呢。

中国影响

剧中俄罗斯女杀手和俄罗斯情报官员的女儿都在学汉语，应该不是为了说明中国与俄罗斯关系密切，但却反映了当今全世界越来越多人学汉语的现实。

为了推动汉语走向世界，提升中国语言文化影响力，从2004年起，中国开始在海外设立孔子学院。如今，孔子学院在世界154个国家已经开设了548所孔子学院和1193个孔子课堂。而民间各类中文学校的成立，更让学汉语成为欧美国家的热门话题。

虽然最近几年孔子学院在美国曾引起不少争议，一些大学关闭了孔子学院，但美国人开始学汉语的最好例子，应该来自总统特朗普。2017年中国传统农历新年，特朗普的外孙女阿拉贝拉因为说普通话拜年，立刻成为中国的网红。特朗普在2017年11月习近平访问美国时，再次向中国领导人展示了外孙女背诵中国诗歌的视频。

还有什么比美国总统特朗普的外孙女在学普通话更能说明汉语如今的国际地位呢？《追杀夏娃》中这个用普通话较量的细节，是这部电视剧贴近现实生活的表现。

像所有文学影视作品一样，《追杀夏娃》也可以套用这样一句话：剧情纯属虚构、请勿对号入座、如有雷同纯属巧合。