图辑：伦敦游行支持台湾参与世卫大会

世界卫生大会（WHA）5月20日将在瑞士日内瓦召开，在北京反对下，世卫连续第三年没有邀请台湾参与。台湾驻英国代表处5月16日在伦敦市中心举行集会，支持台湾参与世界卫生组织。

台湾外交部驻欧洲使馆今年动员在当地工作或学习的台湾民众同时在5月16日早上展开各种集会或游行。在伦敦，大约60人周四早上从市中心的特拉法加广场出发，游行队伍经过唐宁街，前往议会广场。

台湾驻英代表林永乐（右）向BBC中文表示，台湾一直对全球医疗健康有作出贡献，卫生议题不应该被政治化。

游行人士抵达议会广场，挥舞支持台湾参与世卫的旗帜并高呼口号。在场维持治安的警察一度介入，表示组织者申请时并没有说是示威，在调解后集会得以继续。

不少来参加的是台湾学生，他们透过社交媒体得悉活动资讯。伦敦艺术大学交换生许同学自制了一块牌子写着：“台湾福尔摩莎可以帮助世卫”。

除了台湾侨界，英国上议院副议长兼台英国会小组共同主席罗根勋爵、福斯特勋爵、杜拉其亚勋爵、贝瑟尔勋爵，以及下议院议员斯图尔特也到议会广场支持。

2009年至2016年，台湾连续8年以“中华台北”名义和观察员身份参加了世界卫生大会。但是自从民进党蔡英文上台以来，北京就拒绝让台湾继续出席。

中国外交部指责民进党“顽固坚持台独分裂立场”，导致台湾参加世卫大会的政治基础不复存在。

台湾方面则多次声称，台缺席世界卫生大会将“损害台湾民众健康福祉”，造成“国际防疫缺口”。