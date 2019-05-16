女子“假扮华为员工租房开设妓院网络”

图片版权 Reuters Image caption 英国检控方指控数名女子假扮中国电信巨头华为公司的员工租房开设妓院网络和洗钱的案件。

英国肯特地方法院开庭，审理一个犯罪团伙假扮中国电信巨头华为公司的员工租房开设妓院网络和洗钱的案件。

位于伦敦东南的肯特梅德斯通地方法院指控说，这伙人告诉房地产中介说，她们是中国华为的员工。

她们在伦敦、肯特、埃塞克斯等地租了一批公寓房子，然后在网上打性工作者的广告招嫖。

37岁的胡双燕（音译Hu Shuangyan）、20岁的耿亚莉（音译Geng Yali）和27岁的黄碧华（音译Wong Pikwa）都被控运营妓院和洗钱的罪名。

上述被控犯罪嫌疑人均为中国公民，她们均否认对她们的指控。

“穿着暴露”

检控方的艾伦·加德纳说，这些女子在肯特滕布里奇韦尔斯，埃塞克斯和伦敦等地都分别“使用假名租房，声称她们在中国的手机公司华为工作”。

他说，该团伙“有不少性工作者可供他们支配，那些人则会经常改变居住地点”。

检控方告诉法庭，警方在掌握一些情报后突袭了肯特滕布里奇韦尔斯的一套公寓，发现了1千英镑现金和一名“类似拉拉队员的穿着暴露”的女子。

检控方指控称，上述胡女士的伴侣张东宁（音译Zhang Dongning）处于这个团伙阴谋的中心位置。张有个别名叫里奥（Leo）。

Image caption 英国肯特地方法院仍在审理这一起案件。

通话记录和资金流动

检控方指控称，张早前已经对洗钱和经营妓院的罪行供认不讳。

检控方对法庭说，他们检查了在肯特滕布里奇韦尔斯的一套公寓发现的一部手机，将胡与张两人联系起来。

图片版权 Getty Images Image caption 检控方表示，包括资金流向在内的电话、生意记录和其它证据，都清楚地表明，有关被告都参与了经营或协助经营妓院。

电话的通话记录显示，这两人与居住在伦敦伊斯灵顿的耿和黄女士常有联系。

检控方表示，包括资金流向在内的电话、生意记录和其它证据，都清楚地表明，上述被告都参与了经营或协助经营这些妓院。

这一案件的审判仍在继续。