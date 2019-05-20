英国王室妯娌秀 梅根凯特接连公布幕后照片

图片版权 @sussexroyal / Chris Allerton Image caption 梅根和哈里2018年5月结婚

周末，英国两位王妃梅根和凯特相继公布了一些幕后照片，让公众大饱眼福。

首先是萨塞克斯公爵及公爵夫人哈里王子和梅根在周日（5月19日）纪念结婚一周年，向外公布了一组婚礼幕后照片。

在社交媒体Instagram上，哈里和梅根用14张照片组成小视频，配乐是他俩婚礼当天离开温莎教堂时所唱的赞美诗歌《我的这束小光芒》。

先来看看这些照片吧：

图片版权 @sussexroyal / Chris Allerton Image caption 梅根与妈妈

图片版权 @sussexroyal / PA Image caption 2018年5月梅根与哈里王子举行婚礼

图片版权 @sussexroyal / Chris Allerton Image caption 哈里王子婚礼当天

图片版权 @sussexroyal / Chris Allerton Image caption 梅根与哈里王子结婚当天，查尔斯王子带新娘走上红毯

图片版权 @sussexroyal / Chris Allerton Image caption 哈里王子婚礼当天

哈里和梅根留言表示：感谢大家的爱护和支持。你们每个人让这一天更有意义。

威廉和凯特

紧接着哈里和梅根的照片，哥嫂威廉和凯特也公开了与3个孩子的照片。这些照片和视频显示剑桥公爵和公爵夫人一家周日（5月19日）在即将开幕的伦敦切尔西花展中由凯特设计的花园里玩耍。

这个花园取名为“回到自然”。过去一个月，威廉和凯特的3个孩子：乔治王子、夏洛特公主和路易王子帮着妈妈搜集的树叶、青苔和树枝，都放在这个花园中。

而威廉王子在周日的家庭同乐日中，也陪着孩子感受大自然。

图片版权 Matt Porteous Image caption 威廉王子和刚刚会走路的小王子路易

图片版权 Matt Porteous Image caption 夏洛特公主

图片版权 Matt Porteous Image caption 威廉王子和凯特带孩子玩耍

图片版权 Matt Porteous Image caption 凯特王妃和路易王子

图片版权 MATT PORTEOUS Image caption 乔治王子和夏洛特公主

社交媒体

哈里王子和威廉王子在同一天公布这些照片，难免又让小报说三道四，揣测已经传言了一段时间的妯娌不合还在继续。

《每日快报》（Daily Express）说，王室中的这两对年轻夫妇“给持续了数月的不合传闻又添了新的素材”，他们之间越来越像在玩一场“攀比游戏”（a game of one-upmanship）。

图片版权 AFP Image caption 92岁的女王伊丽莎白二世，也开始通过社交媒体Instagram发布消息。

随着人们越来越多地使用社交媒体，英国王室也在与时俱进。在年轻一代的王室成员中，哈里王子与梅根频繁地与公众通过社交媒体互动。他们二人在社交平台Instagram，已经有820万粉丝。

而92岁的英国女王伊丽莎白二世也开始通过社交媒体发布消息。今年3月7日，女王在走访伦敦的科学博物馆（Science Museum）后，第一次通过Instagram发布了一张照片，显示在皇家档案中的一封信。这封信是数学家及电脑先驱人物查尔斯·巴比基（Charles Babbage）1843年写给女王的曾曾祖父，即维多利亚女王的丈夫阿尔伯特亲王的。

上周，英国白金汉宫的一则招聘广告吸引了全世界媒体的注意：女王招聘一名社交媒体管理主任。招聘广告要求，“无论是报道国事访问，颁奖典礼还是王室活动，你将确保我们的各个电子频道不断散发兴趣亮点，传递到广泛的观众群中。”