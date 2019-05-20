英国王室妯娌秀 梅根凯特接连公布幕后照片
周末，英国两位王妃梅根和凯特相继公布了一些幕后照片，让公众大饱眼福。
首先是萨塞克斯公爵及公爵夫人哈里王子和梅根在周日（5月19日）纪念结婚一周年，向外公布了一组婚礼幕后照片。
在社交媒体Instagram上，哈里和梅根用14张照片组成小视频，配乐是他俩婚礼当天离开温莎教堂时所唱的赞美诗歌《我的这束小光芒》。
先来看看这些照片吧：
哈里和梅根留言表示：感谢大家的爱护和支持。你们每个人让这一天更有意义。
威廉和凯特
紧接着哈里和梅根的照片，哥嫂威廉和凯特也公开了与3个孩子的照片。这些照片和视频显示剑桥公爵和公爵夫人一家周日（5月19日）在即将开幕的伦敦切尔西花展中由凯特设计的花园里玩耍。
这个花园取名为“回到自然”。过去一个月，威廉和凯特的3个孩子：乔治王子、夏洛特公主和路易王子帮着妈妈搜集的树叶、青苔和树枝，都放在这个花园中。
而威廉王子在周日的家庭同乐日中，也陪着孩子感受大自然。
社交媒体
哈里王子和威廉王子在同一天公布这些照片，难免又让小报说三道四，揣测已经传言了一段时间的妯娌不合还在继续。
《每日快报》（Daily Express）说，王室中的这两对年轻夫妇“给持续了数月的不合传闻又添了新的素材”，他们之间越来越像在玩一场“攀比游戏”（a game of one-upmanship）。
随着人们越来越多地使用社交媒体，英国王室也在与时俱进。在年轻一代的王室成员中，哈里王子与梅根频繁地与公众通过社交媒体互动。他们二人在社交平台Instagram，已经有820万粉丝。
而92岁的英国女王伊丽莎白二世也开始通过社交媒体发布消息。今年3月7日，女王在走访伦敦的科学博物馆（Science Museum）后，第一次通过Instagram发布了一张照片，显示在皇家档案中的一封信。这封信是数学家及电脑先驱人物查尔斯·巴比基（Charles Babbage）1843年写给女王的曾曾祖父，即维多利亚女王的丈夫阿尔伯特亲王的。
上周，英国白金汉宫的一则招聘广告吸引了全世界媒体的注意：女王招聘一名社交媒体管理主任。招聘广告要求，“无论是报道国事访问，颁奖典礼还是王室活动，你将确保我们的各个电子频道不断散发兴趣亮点，传递到广泛的观众群中。”