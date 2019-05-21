英国伦敦女警百年史 从街头巡逻到女局长当家

图片版权 Met Police Image caption 1919年5月18日伦敦第一批女警察亮相。

英国伦敦都会警察局隆重举办了女警加入警队百周年庆祝活动。

伦敦都会警察局是英国最大的警察队伍，专门负责调查在大伦敦地区的犯罪活动。

让这支警察部队更为与众不同之处在于，伦敦都会警察局的局长——克丽丝达·狄克（Cressida Dick），是有史以来第一位担任伦敦警察局首长的女性。

图片版权 Met Police Image caption 这份1914年12月3日的《每日镜报》上刊登了当时在伦敦街头为警察提供协助的女性志愿者。

回顾100年前的1919年5月，当伦敦警察厅第一次有女警时，她的职责是在街头巡逻，遇到罪犯她连逮捕的资格都没有。

100年来，伦敦的女警察经历了怎样的历史变迁。BBC为您特别回顾：

最开始的时候

图片版权 Courtesy of Lincolnshire Police Image caption 艾迪斯·史密斯（Edith Smith），第一个有权逮捕罪犯的女警察，但她不在伦敦警队，而是在林肯郡。

1829年，伦敦组建了第一支专业警察队伍。在此之前，伦敦的街头治安由志愿者承担，有需要的时候军队提供协助。

当伦敦最初组建警队时，女性不准加入。警官必须是男性、年龄在35岁以下，身高165以上，身体健康。

到了1915年，英国终于出现了第一位有权逮捕罪犯的女警——艾迪斯·史密斯（Edith Smith）。不过，她不在伦敦，她远在英格兰中部的林肯郡执勤。

1918年有关方面才决定，伦敦也应该有女警察加入警队，维持治安工作。

大日子大时刻

图片版权 Getty Images Image caption 1920年代，一名女警察在伦敦街头为游客指路。

1919年，第一位女警察出现在伦敦街头。

但是，伦敦的女警直到1923年才有逮捕嫌犯的权力。如果不是女议员南希·阿斯特（Nancy Astor）的鼎力支持，当时英国议会可能会完全禁止女性加入警察队伍。

然而，已婚女性成为警察，仍然等到1946年之后才成为现实。而女警们直到1986年才获准配备防身的警棍。

图片版权 Met Police Image caption 1980年代，为女警专门设计的警棍，小到可以装进小背包中。

图片版权 Getty Images Image caption 西丝琳·菲·艾伦（Sislin Fay Allen）是英国史上第一位黑人女警察

黑人女警艾伦

1968年，西丝琳·菲·艾伦（Sislin Fay Allen）成为英国警队中的第一位黑人女警。1967年，警队招募了第一位男性黑人警察。

艾伦在一次采访中说：“我当警察的第一天，为了躲开记者差一点摔断了腿。当时我意识到自己是史无前例第一人。不过我并不是要创造什么历史，我只是想改变一下方向。”

图片版权 Metropolitan Police Image caption 凯伦·盖尔斯（Karen Giles）是警队服役时间最长的女警察。

服役时间最长女警

凯伦·盖尔斯（Karen Giles）在警队效力了42年，使她成为服役时间最长的女警察。

图片版权 Met Police Image caption 1968年，曾为女王婚礼和登基设计礼服的设计师诺曼·哈特内尔（Norman Hartnell）被聘请为女警制服画图：女警制服被认为必须有魅力才能吸引新人入职。

她曾经参与过警队几次重大的执勤任务，其中包括1981年查尔斯王子与戴安娜王妃的盛大婚礼、2002年女王登基50年和2012年女王登基60年的大庆活动。

伦敦警队女首长

图片版权 Getty Images Image caption 克丽丝达·狄克（Cressida Dick 右)是伦敦都会警察局190年历史上的第一位女首长。

克丽丝达·狄克（Cressida Dick ) 1983年加入警队，表现优异不断受到提拔。

2012年伦敦主办奥运会期间，她是安保工作的负责人。2017年2月，她成为伦敦警察局有史以来第一位女掌门人。

前景未来

图片版权 The Metropolitan Police

目前，伦敦警察厅共有8000名女性警察，占警队总人数的27%。

而在全英国，女警人数约为三成。这是多年来女警人数逐步增加的结果，也是有史以来女警最多的时候。

伦敦警察局局长克丽丝达·狄克表示，她希望在伦敦女警100周年之际鼓励更多的女性加入警察队伍。最终，伦敦警察队伍中希望女性人数达一半，真的发挥“半边天”的作用。

.