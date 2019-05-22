英国切尔西花展：2019年的亮点与时尚趋势

图片版权 EPA Image caption 美轮美奂、视觉盛宴的切尔西花展

一年一度的英国伦敦切尔西花展（Chelsea Flower Show）正式对公众和游人开放。这一世界最富盛名的园艺花卉展每年都吸引了全世界数百名顶级设计师前来参展。

切尔西花展也是英国女王伊丽莎白二世以及王室成员每年必去的项目之一。

图片版权 PA Image caption 女王只要在英国，切尔西花展是她每年必来的项目之一。

而今年切尔西花展最抓人眼球的亮点之一，就是王室成员之一英国剑桥公爵夫人凯特参与设计的一个“回归自然”（Back to Nature） 的主题花园。

这个花园的设计围绕儿童的需求，鼓励孩子们多在室外活动，贴近大自然。花园里有小溪、树屋、秋千等，为孩子们打造出一个自然、野味的完美乐园。

图片版权 AFP Image caption 威廉王子和凯特一家人享受由凯特参与设计的“回归自然”花园。

除此之外，像往年一样，今年切尔西大大小小情趣各异的主题苗圃和花园融合了最前沿的花卉设计，使花园中的一草一木与建筑设计完美融为一体。

绿地效应

今年的展示花园（Show Gardens）突出了绿地效应，强调花园绿地对人们精神健康（mental health）的重要性。

与此同时，气候变化、可持续发展、提倡使用有机和环保材料、精神健康等都是今年切尔西花展希望传递的信息。

图片版权 EPA Image caption 切尔西花展每年吸引许多名人，英国著名女演员朱迪·丹奇（Judi Dench）就是其中之一。

图片版权 Getty Images Image caption 参观者在一个参展花园里休息片刻。该花园的设计者突出人与大自然的和谐共存，强调环境的可持续性。右侧墙上圆形拱洞象征着通往世界的窗口。设计者希望把环保信息传递到全世界。

图片版权 AFP Image caption 利德加德设计的这个儿童花园，希望能鼓励儿童在花园的乐趣中爱上园艺。

图片版权 Getty Images Image caption 用园艺拯救世界的设计者迪克森和宜家联手，展现未来城市农业的远景。

图片版权 AFP Image caption 一名模特头戴由鲜花做成的“王冠”。

除了外边的各种展示花园外，切尔西花展中著名的花卉植物市内展区（Flower Marquee) 汇集了大量的奇花异草，美不胜收。它也是整个花展的亮点之一。

5种最具象征意义的花卉

全世界共有近37万花卉品种。但玫瑰绝对是英国人钟爱的花卉之一。

Image caption 英国人喜爱玫瑰。红玫瑰象征着爱情。

Image caption 每年11月的战亡纪念日，英国人都会在胸前佩戴一朵红色的罂粟花，以示对战争中阵亡官兵们的纪念。

Image caption 向日葵花由于梵高的画而著名，最高的向日葵可以长到9米以上。

Image caption 华人所熟识的莲花，有出于污泥而不染之称。莲花白天绽放，夜晚像人一样，花瓣闭合休息。

Image caption 金色灿烂的水仙是英国早春的一景，它也是威尔士的象征。同时，英国湖畔诗人威廉•华兹华斯的一首赞美水仙花的诗也是脍炙人口。

切尔西花卉园艺展（Chelsea Flower Show）本周二到周六（5月21-25）正式对公众和游人开放。