英国切尔西花展：2019年的亮点与时尚趋势

一年一度的英国伦敦切尔西花展（Chelsea Flower Show）正式对公众和游人开放。这一世界最富盛名的园艺花卉展每年都吸引了全世界数百名顶级设计师前来参展。
切尔西花展也是英国女王伊丽莎白二世以及王室成员每年必去的项目之一。
而今年切尔西花展最抓人眼球的亮点之一，就是王室成员之一英国剑桥公爵夫人凯特参与设计的一个“回归自然”（Back to Nature） 的主题花园。
这个花园的设计围绕儿童的需求，鼓励孩子们多在室外活动，贴近大自然。花园里有小溪、树屋、秋千等，为孩子们打造出一个自然、野味的完美乐园。
除此之外，像往年一样，今年切尔西大大小小情趣各异的主题苗圃和花园融合了最前沿的花卉设计，使花园中的一草一木与建筑设计完美融为一体。
绿地效应
今年的展示花园（Show Gardens）突出了绿地效应，强调花园绿地对人们精神健康（mental health）的重要性。
与此同时，气候变化、可持续发展、提倡使用有机和环保材料、精神健康等都是今年切尔西花展希望传递的信息。
除了外边的各种展示花园外，切尔西花展中著名的花卉植物市内展区（Flower Marquee) 汇集了大量的奇花异草，美不胜收。它也是整个花展的亮点之一。
5种最具象征意义的花卉
全世界共有近37万花卉品种。但玫瑰绝对是英国人钟爱的花卉之一。
切尔西花卉园艺展（Chelsea Flower Show）本周二到周六（5月21-25）正式对公众和游人开放。