图片版权 Getty Images Image caption 有上千年历史的英国牛津大学，是全世界学子们争相就读的名校。

贫困人家子女上不起大学的问题，是一个世界性的问题。而英国顶尖老牌名校——牛津大学似乎有了解决的方案。

牛津大学承诺，将对招生过程实施大刀阔斧的改革，争取到2023年，让贫困弱势家庭学生的比例达到四分之一。

“小圈子收生”、“排斥穷人家孩子” 、“穷学生免入”，“富家子弟俱乐部”，等等这些外界对英国顶级高等学府的指责，对牛津大学已经有了相当大的触动。

牛津大学2019年新招收的学生中，60.5% 来自公立学校。这是自1970年代以来，牛津大学招收非私校学生的最高比例。

牛津大学副校长路易丝·理查德森教授（Louise Richardson）表示，她希望“在生源多元化方面，步子迈得更快些。”

要解决什么问题？

长期以来，外界批评包括牛津大学在内的英国顶级高等学府，大搞精英特权，招收了太多私校毕业的富家子女，使成绩优异但家境较差的学生失去了就读这些大学的机会。

英国慈善机构萨顿信托（Sutton Trust）2018年发表的社会流动报告指出，牛津剑桥大学从8所私立中学招收的学生人数，高出了近3000所公立学校送入牛剑学生人数的总和。

英国工党议员大卫·拉米（David Lammy）最近也曾痛斥牛津大学，几乎没有招收过几个黑人学生。

面对社会各界的批评声音，牛津大学希望外界理解：想要就读牛津大学，仍然需要“过五关斩六将”经过激烈的竞争，但是选拔的重点是学生的能力，而不是学生的家庭情况。

图片版权 Getty Images Image caption 牛津大学面对招收私校毕业生比例过高的批评和指责，近年来在努力扩大生源的多元性。

理查德森教授说，她希望向公众保证“全国每一个成绩优异的学生都知道，他们有就读牛津大学的公平机会。”

如何增加弱势群体比例？

目前，牛津大学的弱势生比例约为15%，希望在今后4年，将比例增加到25%。

牛津大学的特招计划将每年录取200个成绩优异的贫困学生。其中有些在录取过程中就被甄别为贫困家庭的学生，他们获得录取之后将在正式入读之前得到额外的支持。

另外，有50个名额将留给大学预科生，希望帮助那些很有潜力但学业因为家庭情况受到影响的学生。他们如果能顺利完成预科，将继续在牛津大学读本科课程。

怎么才算弱势？

需要特别指出的是，牛津大学评估一个学生是否弱势并不是简单看家庭收入或者种族背景，而是主要根据学生所居住地区的社会经济情况。

其中两个以邮政编码为测算基础的评估系统Polar 和Acorn，衡量学生所住地区的贫困或者富裕程度。

Polar系统着重衡量学生所住地区的居民读大学的比例。这一系统不乏批评的声音，包括英国大学事务部部长都认为，应该有更好的方法反应出真实的弱势情况。

举例来说，在伦敦的部分市区，一个非常贫困社区的居民可能有较高的受高等教育的比例，而住在这个区内的居民就不能被视为弱势。那么住在这样一个小社区内的学生，即使家境贫困，却无法享受到特招的待遇。

为了全面公平评估学生的社会经济情况，牛津大学表示在招收弱势地区学生时，还将把学生其他的家庭困难也考虑在内。学生在中小学阶段是否因家境困难享受免费的午餐，是参考的指标之一。

然而，专家指出所有这些措施，都只能帮助那些有意报考牛津大学的学生。对某些最边缘化的弱势群体，如来自工人阶级家庭的白人男孩，报考牛津大学本身就像是天方夜谭：他根本不考虑报考牛津，牛津的这些“扶贫”举措对他也就没有意义。

能否消除精英至上论？

BBC教育事务记者肖恩·考格兰（Sean Coughlan）认为，这些举措要消除人们对牛津和其他顶尖大学优待富裕学生的批评声音恐怕不大容易。入读顶尖大学的竞争越来越激烈，公众的监督也越来越仔细和严格。

一般认为，能够入读像牛津这样的名校，不光是"学霸"的象征，还标志人生显赫社会地位的开始，是未来成为专业精英的护身符。

因此，外界对名校力争公平招生的标准会提出很多疑问。

首先，对所谓弱势群体的照顾，让私校体系的人们有顾虑。他们认为，公立学校中有很多来自高收入家庭的学生，而私校中也有享受助学金的弱势家庭的学生，所以用录取私校还是公校学生人数的多少来作为衡量大学录取是否公平本身就是不公平的。

图片版权 Getty Images Image caption 牛津大学对贫困生的评估，并不是根据家庭收入和少数民族背景，而是所居住地区的社会经济水平。

而中产阶级对这样的扶助贫困地区学生的计划同样忧心忡忡：如果牛津大学录取了25%的弱势学生，另外40%的学生来自私校，那么留给中产阶级的就只剩下35%的录取机会。

另外，值得一提的是，这里所有的百分比都只适用于英国的大学考生，并不包括越来越多的海外留学生。

软技能

尽管名牌大学毕业证可能成为一辈子受用的金字招牌，但入读名校就仿佛站到人生长跑的新起点，所有人都需要继续拼技能、实力和耐力。

而私校学生的软技能是近年来经常出现在媒体的热门话题。来自弱势群体的学生，或许在学业方面并不输给来自富裕家庭的私校生，然而软技能呢？

几年前，曾经担任私校威灵顿学院（Wellington College）校长的安东尼·谢尔顿博士（Anthony Seldon）呼吁英国公立学校向私校学习，注重提高学业成绩的同时，也重视培养学生的软技能。

在他看来，所谓软技能，是电脑不能复制的技能，包括：创造力、团队意识、同理心、忍耐力、诚实和坚韧不拔的精神。

人力资源专家则认为最重要的软技能有以下3点：沟通交际能力、批判思考能力、领导决策能力，因为这些能力才是雇主们最为看重的，也是英国各大公司青睐私校毕业生的原因。