英国航母舰长公车私用被紧急调上岸背后的争议

图片版权 PA Image caption 库克-普利斯特于1990年加入英国皇家海军，自从去年10月开始担任伊丽莎白女王号航母的舰长。这是英国唯一的现役航母。

英国皇家海军“伊丽莎白女王”号航空母舰的舰长被指将一辆属于国防部的轿车私用后引发争议。

2019年5月下旬，英国国防部派遣直升机将尼克·库克-普利斯特舰长从在爱丁堡福斯湾的航母上调离。

皇家海军表示，这是正在进行的调查中采取的预防措施。

此前早些时候，英国国防部表示，库克-普利斯特舰长的工作另有任用，但他指挥的航母从苏格兰福斯湾的罗斯港前往南部朴茨茅斯军港的航行计划不变。

虽然库克-普利斯特舰长已经被调离航母，但据信，从官方程序上，他仍在负责指挥该舰，并将一周后的5月底，将正式把航母舰长的职位移交给这艘造价30亿英镑航母的一位新舰长。

公车私用的指称是怎么回事？

库克-普利斯特于1990年加入英国皇家海军，自从去年10月开始担任“伊丽莎白女王”航母的舰长。这是英国唯一的现役航母。

5月中旬，有报告指责他在岸上时使用了国防部一辆福特银河型轿车用于私人用途。英国海军部正在对此进行调查。

一名前军官告诉英国媒体称，库克-普利斯特舰长热爱皇家海军，他不过是做了很多舰长过去几十年来一直在做的事：上岸时开着公家的车回家，而且他自己支付油费。这样一个无心错误毁了他的职业生涯。

图片版权 PA Image caption 英国航空母舰"伊丽莎白女王号"计划在2020年开始服役。

根据规定，任何使用英国国防部车辆的人只能将其用于公务，而且行驶每一英里都需要要记录里程数。

英国广播公司BBC被告知，库克-普利斯特舰长使用的公车上行驶里程记录表上的数千英里里程没有上报登记说明用途。

鉴此，英国皇家海军的发言人在一份声明中表示，由于有关调查仍正在进行之中，作为一项预防措施，为了保护有关个人和航母的团队，皇家海军已决定，库克-普利斯特舰长将不再在海上指挥“伊丽莎白女王”航母。

伊莉莎白女王號 皇家海軍最大的航母 65,000 公噸 £31億 建造成本 280米 飛行甲板長度

700名 現役艦上員工

155,000英里 艦隻電線長度

162分貝 霧號音量 PA

对争议的分析

BBC防务事务记者乔纳森·比尔分析说，皇家海军被指没有处理好有关争议。

将航行在海上的一名舰长从舰上带走太武断，特别是在很多人都发声支持他之际。

图片版权 PA Image caption 2019年5月下旬，英国国防部派遣直升机将尼克·库克-普利斯特舰长从在英国爱丁堡福斯湾的航母舰上调离。

但这表明，库克-普利斯特舰长已经失去了上级的信任，也失去了他在舰上一些同事的信任。

这并非是兵变，但肯定是个信心问题。

公车私用似乎是个相对较轻的违纪问题。但对高层来说，问题更严重。

英国航空母舰"伊丽莎白女王号"计划在2020年开始服役。这艘航母重达65000吨、最大时速为25节，可携带约40架F35战斗机。