脱欧无果 英国首相特雷莎·梅宣布辞职日期

图片版权 EPA Image caption 在脱欧沸沸扬扬3年无果，英国首相特雷莎·梅陷入困境

在脱欧沸沸扬扬3年无果，英国首相特雷莎·梅宣布辞职计划。她被告知，议会不可能通过她达成的脱欧协议。

特雷莎·梅周五（5月24日）宣布自己6月7日辞去保守党党魁职务，预计将于6月10日启动保守党党魁选举事宜、并希望在此期间担任内阁看守首相。

以外交大臣杰里米·亨特为首的内阁大臣最终扼杀了英国首相推动通过她达成的脱欧协议的希望。

特雷莎·梅终于被逼到了走投无路的境地，因为她的内阁大臣们加入了保守党的反抗阵营，反对她在新脱欧协议中提议举行第二次公投。

特雷莎·梅的首相职位因内阁倒戈、议会哗变以及选民在英国脱欧问题上的强烈反弹而陷入瘫痪，她与该党后坐议员代表1922委员会主席格雷厄姆·布雷迪开会时说明她的辞职计划。这个委员会有左右谁担任首相的实力。

此前， 保守党议员们认为，特雷莎·梅可能会宣布在6月10日辞去保守党领袖职务的计划，这使她能够接待在6月3日至5日对英国进行国事访问的美国总统特朗普。

新任首相之争所产生的新领导人可能会推动一份更为果断的英国退欧协议。

在保守党党魁竞选期六周的时间内，特雷莎·梅将续任首相。《泰晤士报》报导指出，党魁之争可能在美国总统特朗普到英国进行国事访问之后于6月10日展开。

特雷莎·梅的脱欧计划遭到内阁反对，下议院领袖利德索姆因对新脱欧协议不满愤而辞职。

外交大臣亨特在会议上和内政大臣贾伟德都都没有明确要求梅下台——但没有内阁的支持，脱欧协议难以在议会过关。

周四，亨特敦促陷入困境的首相放弃她的新脱欧协议法案，因为保守党议员对于该法案包含第二次公投的可能性越感到愤怒。

英国下议院领袖利德索姆周三宣布辞职，成为退出特蕾莎·梅政府的第36位大臣。

利德索姆将她的辞职信发在了推特上，称辞职的原因主要是对特蕾莎·梅的新脱欧协议不满。利德索姆说，她认为现在的协议无法兑现公投的结果，也无法让英国成为一个主权完整的国家。

利德索姆还表示，她坚决反对第二次脱欧公投，这会导致国家分裂，会削弱英国。