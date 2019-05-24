图辑：英国首相特蕾莎·梅政治生涯回顾

  • 2019年 5月 24日
British Prime Minister Theresa May reacts as she delivers a statement in London, Britain, May 24, 2019. REUTERS/Toby Melville 图片版权 Reuters

英国首相特蕾莎·梅宣布将于6月7日辞去保守党党魁，为选出新首相铺平道路。她眼含热泪表示，担任首相是她一生的荣幸，她很自豪能成为英国的第二位女性领导人。

Theresa May 图片版权 Getty Images

特蕾莎·梅曾在在大卫·卡梅伦政府担任内政大臣的职位。

Theresa May giving a speech 图片版权 Getty Images

1997年5月，特蕾莎·梅当选议会议员时，发表胜选演讲。

Theresa May shows her shoes 图片版权 Getty Images

在从政初期，特蕾莎·梅选择的鞋子的款式总是引起摄影记者的极大兴趣。

在2004年保守党年会上，她担任家庭事务影子国务大臣，向记者展示她的鞋子款式。

Theresa May with two police officers 图片版权 Getty Images

2010年，保守党与自由民主党联合组建70年来的第一个联合政府，特蕾莎·梅被任命为内政大臣。

作为内政大臣，特蕾莎·梅2014年在警察联合会的年度会议上表示，警察腐败问题并不仅仅局限于“几个坏苹果"”，令与会者感到震惊。

Theresa May giving a speech 图片版权 Getty Images

在英国脱欧公投结果公布后，大卫·卡梅伦首相辞职后，特蕾莎·梅在2016年7月在第二轮投票中获得了199名国会议员的支持，赢得了保守党党魁竞选。

Theresa May and Queen Elizabeth II 图片版权 Getty Images

特蕾莎·梅于2016年7月13日应女王伊丽莎白二世邀请组建新政府，使她成为英国有史以来第二位女首相。

Theresa May and husband Philip 图片版权 Getty Images

特蕾莎·梅走马上任，她和丈夫菲利普向唐宁街10号外面聚集的媒体记者挥手致意。

Theresa May and Donald Trump holding hands 图片版权 Getty Images

2017年1月，特蕾莎·梅开始对美国进行为期两天的访问，成为第一位与特朗普总统会面的外国领导人。

当两人沿着白宫的柱廊走下去时，短暂地握着手，这张照片成为世界各地的头条新闻。

Newspaper front covers featuring coverage of May's 2017 snap election 图片版权 Getty Images

在最初否认举行大选之后，特蕾莎·梅·在2017年4月突然宣布6月8日举行大选。

Theresa May 图片版权 Getty Images

特蕾莎·梅竞选提出口号：“为了国家利益，要有强大稳定的领导人”。她选择提前举行大选，试图在与欧盟的脱欧谈判中增强自己的地位。

Theresa May eating chips 图片版权 Getty Images

在竞选活动，摄影师记者捕捉她打吃薯条的镜头，导致网上出现大量模因。

在经过两个月的竞选活动后，大选结果导致保守党失去了多数席位。选举失败被视为对特蕾莎·梅的羞辱，反对派工党领袖科尔宾敦促她辞职，但她说她的政党将“确保”英国的稳定。

Theresa May and Dany Cotton, Commissioner of the London Fire Brigade 图片版权 Getty Images

2017年6月14日，伦敦市中心一座高层居民大楼发生火灾，造成72人死亡。 她特蕾莎·梅视察火灾现场与伦敦消防队专员谈话。

Theresa May handed a P45 form 图片版权 Getty Images

在2017年10月在曼彻斯特举行的保守党年会上，抗议者喜剧演员西蒙·布罗德金给了特蕾莎·梅一份模拟员工离职表格，希望她下台。

Theresa May 图片版权 Getty Images

在2017年10月于布鲁塞尔举行的欧盟峰会期间，特蕾莎·梅等待与欧洲理事会主席图斯克就脱欧问题双边会谈，她显得孤立无援。这张照片成为媒体头条。

Theresa May dancing 图片版权 Getty Images

特蕾莎·梅2018年10月在伯明翰举行的保守党年会上，伴随着瑞典阿巴乐队“跳舞女王”乐曲，踏着舞步走上讲台，成为头条新闻

Theresa May 图片版权 Getty Images

2018年11月14日，经过几个月的谈判，特蕾莎·梅在5月份与内阁大臣分别会晤，向他们通报敲定的585页脱欧协议。

国会议员将于2018年12月对脱欧协议进行投票，但特蕾莎·梅承认该协议“将被大多数否决”，因此她推迟投票以便她返回布鲁塞尔要求修改协议草案。

Theresa May in Parliament 图片版权 Reuters

2019年3月13日，议会就脱欧协议举行第二次投票，但是协议再次遭到否决，当时距离脱欧最后期限只剩下17天。

现在英国公众期待脱欧下一步如何走，谁将成为新首相。

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