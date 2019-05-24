图辑：英国首相特蕾莎·梅政治生涯回顾

图片版权 Reuters

英国首相特蕾莎·梅宣布将于6月7日辞去保守党党魁，为选出新首相铺平道路。她眼含热泪表示，担任首相是她一生的荣幸，她很自豪能成为英国的第二位女性领导人。

图片版权 Getty Images

特蕾莎·梅曾在在大卫·卡梅伦政府担任内政大臣的职位。

图片版权 Getty Images

1997年5月，特蕾莎·梅当选议会议员时，发表胜选演讲。

图片版权 Getty Images

在从政初期，特蕾莎·梅选择的鞋子的款式总是引起摄影记者的极大兴趣。

在2004年保守党年会上，她担任家庭事务影子国务大臣，向记者展示她的鞋子款式。

图片版权 Getty Images

2010年，保守党与自由民主党联合组建70年来的第一个联合政府，特蕾莎·梅被任命为内政大臣。

作为内政大臣，特蕾莎·梅2014年在警察联合会的年度会议上表示，警察腐败问题并不仅仅局限于“几个坏苹果"”，令与会者感到震惊。

图片版权 Getty Images

在英国脱欧公投结果公布后，大卫·卡梅伦首相辞职后，特蕾莎·梅在2016年7月在第二轮投票中获得了199名国会议员的支持，赢得了保守党党魁竞选。

图片版权 Getty Images

特蕾莎·梅于2016年7月13日应女王伊丽莎白二世邀请组建新政府，使她成为英国有史以来第二位女首相。

图片版权 Getty Images

特蕾莎·梅走马上任，她和丈夫菲利普向唐宁街10号外面聚集的媒体记者挥手致意。

图片版权 Getty Images

2017年1月，特蕾莎·梅开始对美国进行为期两天的访问，成为第一位与特朗普总统会面的外国领导人。

当两人沿着白宫的柱廊走下去时，短暂地握着手，这张照片成为世界各地的头条新闻。

图片版权 Getty Images

在最初否认举行大选之后，特蕾莎·梅·在2017年4月突然宣布6月8日举行大选。

图片版权 Getty Images

特蕾莎·梅竞选提出口号：“为了国家利益，要有强大稳定的领导人”。她选择提前举行大选，试图在与欧盟的脱欧谈判中增强自己的地位。

图片版权 Getty Images

在竞选活动，摄影师记者捕捉她打吃薯条的镜头，导致网上出现大量模因。

在经过两个月的竞选活动后，大选结果导致保守党失去了多数席位。选举失败被视为对特蕾莎·梅的羞辱，反对派工党领袖科尔宾敦促她辞职，但她说她的政党将“确保”英国的稳定。

图片版权 Getty Images

2017年6月14日，伦敦市中心一座高层居民大楼发生火灾，造成72人死亡。 她特蕾莎·梅视察火灾现场与伦敦消防队专员谈话。

图片版权 Getty Images

在2017年10月在曼彻斯特举行的保守党年会上，抗议者喜剧演员西蒙·布罗德金给了特蕾莎·梅一份模拟员工离职表格，希望她下台。

图片版权 Getty Images

在2017年10月于布鲁塞尔举行的欧盟峰会期间，特蕾莎·梅等待与欧洲理事会主席图斯克就脱欧问题双边会谈，她显得孤立无援。这张照片成为媒体头条。

图片版权 Getty Images

特蕾莎·梅2018年10月在伯明翰举行的保守党年会上，伴随着瑞典阿巴乐队“跳舞女王”乐曲，踏着舞步走上讲台，成为头条新闻

图片版权 Getty Images

2018年11月14日，经过几个月的谈判，特蕾莎·梅在5月份与内阁大臣分别会晤，向他们通报敲定的585页脱欧协议。

国会议员将于2018年12月对脱欧协议进行投票，但特蕾莎·梅承认该协议“将被大多数否决”，因此她推迟投票以便她返回布鲁塞尔要求修改协议草案。

图片版权 Reuters

2019年3月13日，议会就脱欧协议举行第二次投票，但是协议再次遭到否决，当时距离脱欧最后期限只剩下17天。

现在英国公众期待脱欧下一步如何走，谁将成为新首相。

.