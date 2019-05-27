英国首相争夺战预热 主要角逐者纷纷亮相

图片版权 Getty Images Image caption 英国首相府唐宁街10号

在英国首相特蕾莎·梅宣布将于6月7日辞去保守党党魁，党内一些重量级人物纷纷亮相，宣布将竞选下一任保守党领袖和首相。

以下是目前确认参与角逐首相宝座的竞选者名单。

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环境大臣迈克尔·戈夫 (Michael Gove)

这位前记者自2005年以来一直担任萨里希思地区(Surrey Heath)的议员，他曾是英国前首相卡梅伦的一位主要盟友，但后来在2016年欧盟公投中全力支持脱欧运动。

他以激进的教育大臣的身份而闻名，他的任期的显著事件是与教师工会的斗争。

在公投结束后，他因打破了他的朋友和英国脱欧派同伴鲍里斯·约翰逊成为保守党领袖的希望而出名。在约翰逊即将发起竞选的当天早上，他宣布了自己的也要竞选这一位置，并表示他认为约翰逊无法胜任。那次竞选结果是他的惨败。

他一直留在政府内阁中担任环境大臣，为梅首相的欧盟协议战斗，而不是跟随其他英国脱欧人士跨出政府的大门。

人们预计，在这次竞选中，他会把自己描绘成能够团结各方的一位候选人。

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英国卫生大臣马特·汉考克（Matt Hancock）

这位西萨福克（West Suffolk）的雄心勃勃的议员在担任文化大臣仅仅几个月后就被提升为卫生大臣。当时，杰里米·亨特在鲍里斯·约翰逊辞职后成为外交大臣。

他在2016年公投中争取选民为英国留在欧盟内投票，但现在被主张英国脱欧的大臣们视为盟友。

这位前英格兰银行经济学家喜欢将自己视为英国议会最懂技术的政治家之一，他也是第一位拥有自己个人智能手机应用程序的议员。

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外交大臣杰里米·亨特（Jeremy Hunt）

在卫生部工作了6年后，杰里米·亨特在鲍里斯·约翰逊辞职后被调到外交部。

他在2016年公投期间宣传英国应继续留在欧盟内，但此后又以英国脱欧者的身份获得政治重生，甚至将欧盟与前苏联相比较，遭到广泛批评。

自2005年以来，他一直担任议员职务，2010年被任命为英国政府的文化大臣。

他在负责了2012年伦敦奥运会事务后，转任卫生大臣。

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后座议员鲍里斯·约翰逊（Boris Johnson）

这位前伦敦市长早就渴望担任最高职务。他宣布要参与竞选时表示，他当仁不让。

作为英国脱欧公投脱欧阵营的代言人，约翰逊2018年辞去外交大臣职务，抗议特蕾莎·梅的脱欧计划。

此后，他一直是对特蕾莎·梅的政策进行高调批评。

鲍里斯·约翰逊是保守党议员中的一位广受欢迎的人物，但在英国议会中的粉丝较少。他的主要任务将是说服足够多的保守党议员投票支持他。

2016年，在同为英国脱欧派人士迈克尔·戈夫另树旗帜发起自己竞选首相职位后，鲍里斯·约翰逊一度从的领导层争夺斗争中退后。

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前下议院领袖安德里亚·利德索姆 (Andreade leadsom)

正当梅首相还在作出最后努力，试图为她的英国脱欧法案赢得支持之际，一位著名的英国脱欧派人士、前下议院领袖安德里亚·利德索姆 (Andreadeladsom) 果断地退出了内阁。她说，她再也不相信梅政府那么做会让英国退出欧盟。

2016年，在外界对她评价对手特蕾莎·梅的言辞受到广泛批评后，她不得不放弃保守党领导人的竞选。

自2010年以来，利德索姆一直担任北安普敦郡南部选区的议员，并在担任下议院领袖职位之前担任环境大臣。

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议会后座议员艾丝特·麦克维(Esther McVey)

作为一位英国脱欧支持者、前电视节目主持人，艾丝特·麦克维2018年11月辞去了政府工作和养老事务大臣的职务，以抗议梅首相与欧盟达成的脱欧协议草案。

在被问及是否会竞选领袖位置时，这位柴郡塔顿地区的议员表示，如果得到党内同事足够的支持就会竞选，而现在已经有了这种支持。

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议会后座议员多米尼克•拉布（Dominic Raab）

拉布曾是一名律师，他也是坚定的英国脱欧者，早在2016年公投前就他呼吁英国离开欧盟。

自2010年当选议员以来，拉布一直被提名担任要职。

他在2015年被任命为司法部国务部长，但在第二年特蕾莎·梅成为首相后被解职。

在戴维·戴维斯于2018年7月辞去英国退欧大臣职务后，拉布被任命为继任者，但他又因为反对梅首相的脱欧协议辞职，表示无法凭良心支持梅首相的协议。

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国际发展事务大臣罗里·斯图尔特（Rory Stewart）

这位前监狱事务国务部长于2019年5月初被任命为国际发展事务大臣。这是在加文·威廉姆森被解除国防大臣后内阁进行改组的结果。

他曾经是留欧的支持者，但是他表示接受英国退出欧盟，但希望能考虑留欧派选民，让国家再次团结到一起。