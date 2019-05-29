海外富豪挥金如土 英国勒令交待财产来历

图片版权 Gustavo Valiente Image caption 阿塞拜疆前国际银行行长夫人扎米拉·哈吉耶娃（Zamira Hajiyeva）在伦敦名店哈罗兹百货店里，10年共消费1600多万英镑。

英国调查海外富豪出手阔绰、挥金如土、任性采购的资金来历，这两天成为最受追捧的热点新闻。

案件之一涉及位于伦敦的3座豪宅，价值都超过8000万英镑。英国高等法院冻结了这3座豪宅的买卖。

这是英国当局根据“财富来源不明法令”（unexplained wealth order） 有史以来第二个针对海外富豪疑似在英国洗黑钱所启动的调查案件，要求调查对象交待财产来源。如果被调查对象不能向法庭交待出令人信服的财富来源，将失去对财产的控制权。

早前，当局调查的第一个“财富来源不明”案，本周也曝光了更多内幕细节，涉嫌的阿塞拜疆前银行行长夫人扎米拉·哈吉耶娃（Zamira Hajiyeva），在伦敦名店哈罗兹百货公司（Harrods）10年共消费了1600万英镑。

哈罗兹采购单

在哈罗兹里一掷千金的富豪不乏其人。即便如此，在哈罗兹店的“忠实客户”档案上，哈吉耶娃仍然“出手不凡”。

2006至2016年间，哈吉耶娃在伦敦哈罗兹百货店购物消费总额达1600万英镑，平均一年在哈罗兹花掉160万英镑。

英国媒体报道说，哈吉耶娃去哈罗兹挥金如土，就像普通人“到街角小店”买糖果：喝茶喝咖啡共计2万4千英镑，买菜买水果1万英镑，巧克力买了3万2千英镑。

当然，要花掉如此巨资还需要买些高价首饰：2009年12月的一天，哈吉耶娃在店里仅购买宝诗龙（Boucheron）首饰一项，就花掉了12万多英镑。

图片版权 AFP Image caption 阿塞拜疆国际银行前行长亚亨哥尔·哈吉耶夫

扎米拉·哈吉耶娃现年55岁，是阿塞拜疆国营的国际银行前行长的夫人。她的丈夫亚亨哥尔·哈吉耶夫2016年被判贪污1000万英镑有罪，判刑15年，现在被关在首都巴库的监狱里。

哈吉耶娃坚称，她花的每一分钱都是自己的。但她没有工作，她丈夫担任行长时的年薪也只相当于5万英镑。

哈吉耶娃手持35张信用卡，这些信用卡都由她丈夫任行长的阿塞拜疆国际银行付账。

除了在哈罗兹店里狂刷信用卡，哈吉耶娃还在距哈罗兹店步行3分钟的地段买了一栋价值1200万英镑的豪宅。

她还与丈夫花1000万英镑买下了米尔莱德（Mill Ride）高尔夫球俱乐部，花3100万英镑买了一架私人飞机。

英国国家防治犯罪局（NCA）2018年获得法庭的冻结令，哈吉耶娃不得出售或转让她名下的资产，如果无法说清财源，她与丈夫苦心收敛的钱财将化为乌有。

上亿美元豪宅案

上周，英国国家防治犯罪局对第二个案件启动“财富来历不明法令”调查，调查对象是一名外国官员，其他细节暂时没有公布。

这三幢价值分别超过8000万英镑的豪宅，都挂在离岸公司的名下。英国国家防治犯罪局负责这些调查的安迪·刘易斯（Andy Lewis）表示，“财富来历不明法令是新的利器，能用来调查进入英国的非法黑金，并从源头上起到预防威慑作用。”

“这些离岸公司背后的个人现在必须解释这三幢豪宅是怎么来的。”

英国广播公司BBC的内政事务记者多米尼克·卡西亚尼（Dominic Casciani）分析：

财富来历不明法令之所以引起公众的注意，是因为出现了特别的指称，说英国部分豪宅实际上背后由神秘资金在控制。

现在虽然有一些案件曝光，但事实上，这些案件可能只反映了腐败问题的冰山一角。

在英格兰和威尔士由海外公司持有的房地产，三分之二的公司都在英属维尔京岛、泽西岛、根西岛或者曼恩岛注册。这也就是说，要查到这些资产的受益人非常困难。

从理论上说英国政府坚决禁止通过影子公司拥有英国地产，但是至今没有什么作为。

反腐败组织“国际透明”（Transparency International）对最新这起“来历不明财富调查案”的启动表示欢迎，但表示现在仍然有许多工作需要做。

“国际透明”的罗伯特·巴林顿说，“伦敦长期以来是世界腐败的窃国政体和企业寡头们的游乐场，看到这一情况有所改变非常令人鼓舞。”

“两年前，我们调查发现价值44亿英镑的英国地产被可疑资金买走，列出了大约150个案子，现在两个有了进展。”