中美贸易战的英国尴尬：特朗普英伦行一大目的浮出水面

图片版权 PA Image caption 美国总统特朗普与英国首相文翠珊会讨论华为问题

美国总统特朗普展开英国国事访问前夕，英美双方均已放风，施压唐宁街十号封杀中国电信巨头华为已列入领导人议事日程。特朗普一行六月三日至五日访问英国。

把与美国的同盟称作“特殊关系”的英国，在中国大规模投资的诱惑与美国可能中断某些情报合作的威胁中如何抉择似乎已成为脱欧问题之外，未来首相必须面对的一大难题。

六四峰会谈华为

白宫国家安全顾问博尔顿早间在伦敦向英国媒体吹风说，据他所知英国在华为问题上还没有最后决定。

博尔顿表示，至少成文政策文件还没有呈交到首相这一最高决策级别，而美国则在竭尽全力向盟友说明，允许华为介入英国5G建设的长期潜在安全危险。

另据一位不愿透露姓名英方官员透露，美国总统特朗普与即将卸任的英国首相特蕾莎·梅（文翠珊）会在六月四日会晤讨论华为问题。

英国在审度国安问题时主要考虑两大元素：一、假设方是否有能力和实力构成安全威胁；二、假设方是否有意图构成威胁。 英国民间智库"防务与安全论坛"某学者

据信，以首相为首的英国最高国家安全团队在如何处理华为问题上已展开过多回合讨论，并因内部意见极度不一而发生前任国防部长因被指泄密而被解职的爆炸性事件。

另据曾爆料英国政府已决定不会全面封杀华为的《每日电讯报》援引知情人士话说，唐宁街十号希望能找一个既给美国面子，又不危及英中贸易关系里子的两全方案。

自从美国通过封杀华为行政令以来，英国难免会面对来自美国总统代表团更加巨大要求封杀华为的压力。英方何去何从会吸引所有面对类似抉择国家的分外关注。

除华为问题外，不愿透露姓名的英国官员还透露，英美首脑也会就中国、伊朗、俄罗斯、叙利亚和整个中东局势等问题交换意见。

中方的外交压力

在美方不断施压同时，中国似乎也通过外交渠道对英国加大游说力度。

中国驻伦敦使馆公使陈雯日前警告，如果禁止华为进入英国5G网络，中国在英国投资可能遭受重大影响。

她在接受BBC访问时表示，美国对中国影响力上升的反应有点“狂热”，英国应该根据国家利益做出决定。

她称华为对英国的投资是“对英国经济投出的信任一票”。

英国的判断与抉择

图片版权 Getty Images Image caption 中国驻伦敦使馆公使陈雯警告，如果英国禁止华为进入5G网络，中国在英国投资可能遭受重大影响

英国民间智库“防务与安全论坛”一位不愿透露姓名的资深学者早间对BBC中文表示，英国在审度国安问题时主要考虑两大元素：一、假设方是否有能力和实力构成安全威胁；二、假设方是否有意图构成威胁。

这位学者指出，据他对平日所接触到的政府和政界人士的接触了解，虽然有些人的确认为由于社会制度、意识形态和基本价值观不同，中国可能对英国构成威胁，但多数人则认为英中之间不存在根本利益冲突，因此尽管中国有对英国构成威胁的能力和实力，但对英国构成威胁的意图却可能性极小。

据分析，正是基于这种判断，长期来看，英国未来政府最大可能仍是延续数十年来相对务实的对华政策。也就是在保持与美国战略盟友关系同时，与中国维系政经与文化联系。

具体到华为问题，英媒此前所披露的“禁止华为参与5G核心网络建设”，但允许“参与非核心建设”就似乎是这种战略考量下的某种具体解决方案。

这位学者还举例说明英国决策的独立与务实一面：英国为维系在香港和亚洲的传统利益，是最早（1950年）承认北京的美国盟友之一，而且是因北京的回绝，双方才等到1972年建立大使级关系。

不过，这位学者也指出，尽管长期战略相对比较清晰，在脱欧乱局和内政混乱情势下，对英国政府短期内如何乱中抉择很难判断，因为不确定因素太多。他估计下届政府很有可能会采取拖延和暂不决定的办法来静观待变。