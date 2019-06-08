揭秘：英国女人娶妻——尘封百年绝世地下情

图片版权 Alamy Image caption 安妮·李斯特，一个生活在200年前的英格兰女子，被称为现代第一个女同性恋者。

英格兰北部的奔宁山脉（Pennine mountains）是出过著名文学作品《呼啸山庄》、《简爱》的地方。如今，这个山脉脚下的一个真实人物因为英国广播公司BBC拍摄的电视剧《绅士杰克》（Gentleman Jack）风靡大西洋两岸。

然而，这个电视剧的主人公并不是一个绅士，而是一个女士——安妮·李斯特（Anne Lister）。她出生在1791年，1840年去世，留下了“遗孀”安·沃克（Ann Walker）。

安妮·李斯特，被称为现代第一个女同性恋。在男同性恋仍被法律定罪，女同性恋鲜为人知的200多年前，她在日记中写道：“我只爱女人。”

性爱日记

让安妮·李斯特广为人知的正是因为她的日记。她从青少年时期开始写日记，直到49岁去世，一共留下了26本日记，14本游记，共500多万字，事无巨细记录了她的日常生活、情感经历以及游历见闻。

然而，这些并不是普通的日记，其中六分之一用密码写成。而日记从发现到内容公之于众，前后共经历了100多年。

图片版权 Calderdale Council Image caption 安妮·李斯特的祖宅，始建于1420年代的希比顿大屋（Shibden Hall），如今已经是一座向公众开放的老房子。《绅士杰克》播出后，从英、美各地到这座老宅来参观的人数突然飙升了7倍。

1890年，安妮·李斯特去世50年后，一位远房后辈约翰·李斯特（John Lister）继承了她生前居住的祖宅希比顿大屋（Shibden Hall），从这座始建于1420年的老宅子里发现了这些日记。

约翰·李斯特在朋友亚瑟·波雷尔（Arthur Burrell）的帮助下破解了密码，终于读懂了安妮·李斯特的秘密日记，发现了她与众多女性朋友之间超越友情的性关系。

波雷尔曾建议约翰，将这些隐藏着惊人秘密的日记付之一炬，以免败坏整个家族的名声，但约翰仍然将它们继续藏在了老宅厚重的木板墙后，给后人留下了一窥秘密的时机。

约翰·李斯特1933年去世后，希比顿大屋被捐赠给社会成为博物馆，这些日记转交到公共图书馆收藏。

日记公开

图片版权 West Yorkshire Archive Service Image caption 安妮·李斯特用数字、符号和字母组成密码，400万字的日记中，六分之一的内容隐藏在密码的后面，讲述她与众多情人的性爱关系。

1982年，当作家海伦娜·维特布雷德（Helena Whitbread）第一次在西约克郡（West Yorkshire）的哈利法克斯镇（Halifax）公共图书馆里看到这些日记时，她完全没有想到，密码的后面竟然隐藏着日记主人李斯特那么与众不同的人生秘密。

李斯特恐怕也从来没有想到，她努力追求的同性婚姻，会有朝一日被法律承认。

1817年12月12日，安妮·李斯特在日记中写道：“我脱掉外套和保暖内裤上了床，有了一个很长的接吻。她显出了全部该有的热情。不到7分钟后，门闩放开了，我们又都好了。”

作家维特布雷德在破解了密码之后发现，李斯特在日记中的“接吻”实际上是“性爱”。

图片版权 West Yorkshire Archive Service Image caption 安妮·李斯特留下了不多的画像，这是她年青时期的一幅画像。

1988年，维特布雷德出版了她解码的第一本李斯特日记《我知我心》（I Know My Own Heart），轰动世界。

在此之前，历史记载中缺乏对女性之间性关系的确切证据， 安妮·李斯特日记中的女同性恋细节，是许多人从来没有想过的真实存在。她日记中的有些细节过于露骨，以致有些人觉得是编造出来的假情节。

问题少女

安妮·李斯特出生成长的西约克郡，座落在英格兰北部的奔宁山脉，盛产煤炭、铁矿石和羊毛，是英国第一次工业革命的中心地区。李斯特的父亲，是个官职不高的职业军人。

安妮·李斯特从小特立独行、桀骜不驯，绝不是父母眼中的乖乖女。她共有4个兄弟、一个姐妹，据说因她太难管教，被母亲送到约克的寄宿学校。

但寄宿学校的严格校规也没有改变她的个性，15岁的她被学校禁止住在学生宿舍，发落到阁楼里独居。正是在这样的孤独寂寞中，日记开始成为她的倾诉对象。

图片版权 West Yorkshire Archive Service Image caption 亚瑟·波雷尔（Arthur Burrell， 右）帮助约翰·李斯特（John Lister, 左）破译了密码日记后，要求他将日记烧毁。

那是一个男女不平等的年代，英国的女性没有财产继承权，也没有上大学的资格，但好学的安妮·李斯特在学校中掌握了希腊语、代数、法语、数学、天文学、地质学的知识。她还下定决心，只要男人能学的，她都要学。

同性爱人

也就是在这个阁楼里，她开始了人生第一段同性关系。学校将另一个不守纪律的女孩伊利莎·莱恩分配到阁楼里与她同住。她们就在老师的鼻子底下开始了同性恋爱。

安妮·李斯特恋爱时热情似火，但从来没有被爱情冲昏头脑，也从不失精于打算、冷静无情的另一面。她梦想的生活是有足够的家产，能过自由自在的日子。李斯特深知，只有金钱才能让她不必嫁人却能享受上流社会的生活。

她很快就对伊利莎失去了兴趣，爱上了约克一位医生的女儿玛丽安。这样的移情别恋给伊利莎造成沉重打击，从此一蹶不振，在精神病院里疗伤至死。

玛丽安，在长达20年的时间里，一直与李斯特保持着藕断丝连的关系，即便在玛丽安婚后，两人仍然经常见面同床共枕。

但是，玛丽安的婚姻伤透了安妮·李斯特的心。她决定到自由的欧洲大陆去追寻人生梦想，希望能遇到一个有思想又多金的志同道合的“女同志”。

1824年，她在法国巴黎遇到了来自根西岛的寡妇玛丽亚·巴洛（Maria Barlow）。巴洛太太虽然并不是李斯特理想中的有贵族头衔的大家小姐，但李斯特还是倾心于她的“美丽和温柔”。

李斯特对这段情以及两人之间的性爱，在日记中比以前所写的多了更多的细节。然而，李斯特很快厌倦了巴洛太太的多愁善感情绪多变。于是，她头也不回离开了这个哭哭啼啼的情人，回到英国约克老家。

图片版权 West Yorkshire Archive Service Image caption 安妮·李斯特的日记中，有许多她自创的符号。这一部分的多个字母Q加个弯曲的钩，都是她标记那天发生过性关系的符号。

这8个月的巴黎之行让她大开眼界，也更加相信自己属于更加广阔的天空，应该享受更美好的生活。

叔叔去世后，她成为祖宅希比顿大屋的继承人。叔叔留给她的还有其它的房产和土地，这些新增的收入使她获得更多经济上的自由，可以去“看世界”，也有了更多机会接触到上层社会。

这时，她结识了白金汉郡五世伯爵的妹妹薇尔·霍巴特（Vere Hobart），对这个年轻又时尚的贵族小姐一见倾心。

她俩结伴到英格兰南部海边小镇海斯汀（Hastings）游玩了5个月，期间安妮·李斯特开始以为，终于找到了自己的梦中情人。薇尔的容貌、家世、财富都是安妮·李斯特多年来一直渴求的。然而，薇尔并没有选择她，而是嫁给了一位军官。伤心于对方的绝情，也尴尬于自己的多情，安妮·李斯特哭了好几个月。

而且，她的钱花光了。她在日记中写道：“我进入上等社会的计划失败了。”

图片版权 West Yorkshire Archive Service Image caption 希比顿大屋

回家是最好的疗伤方法。于是，安妮·李斯特打道回府，多年来第一次安心在祖宅里住了下来。她向日记诉说道：“我还可以继续快乐生活。41岁了，还有一颗求索的心。什么能让这颗心停下来呢？”

这样一个思想开放、头脑敏捷、受过良好教育的女性，在200年前的英国非常罕见。正是凭借自己的智慧以及精明的商业头脑，安妮·李斯特在继承了家族产业后，成为哈利法克斯地区很有实力的地主、也为她选择向往的自由自在的生活提供了良好的经济基础。

人生伴侣

这时，安妮·李斯特的人生伴侣安·沃克尔重新出现在她的人生轨迹中。29岁的沃克尔，个性很内向，是附近一个大宅子的女继承人。

正如她此前的情人们一样，沃克尔的财产是吸引安妮·李斯特的重要原因。她在日记中写道：“她做梦也不知道我在想什么。她有钱，这或许能弥补社会地位不高的缺陷。我俩到现在为止很合得来。”

“我在小木屋里真的感觉爱上了她。或许历经沧桑，她会比以前那些让我心动的人更能给我幸福和快乐。”

重逢两个月后，安妮·李斯特向安·沃克尔表示了共同生活的愿望。而沃克尔此时却对这段同性感情很迷惘，于是要求给她半年时间考虑考虑。

半年过后，沃克尔仍然拿不定主意。安妮·李斯特也开始对这段感情产生怀疑，于是离开哈利法克斯又到巴黎去了。

几个月后，当她回去时，沃克尔已经推掉了一门亲事，显示她决心已定选择和安妮·沃克尔生活。

Image caption 神圣三一教堂（Holy Trinity Church）

这两个女人分别修改了自己的遗嘱，交换了戒指。 1834年复活节的那个礼拜日，她们双双到约克的神圣三一教堂（Holy Trinity Church）里共领圣餐。在她们看来，这桩“婚姻”就此盖章注册了。

婚后，两人到法国和瑞士度过了3个月的蜜月。回到哈利法克斯后，安·沃克尔把很多家具搬到希比顿大宅，开始了新生活。

两个女人决意共同生活的举动，在约克郡不但成为茶余饭后的谈资，还出现了公开的嘲笑和恶意的匿名信。利兹一份小报上刊载了讽刺她们的广告，宣布“希比顿”的李斯特上校和安·沃克尔小姐“成婚”；她们还收到写给“李斯特上校”的信，恭喜新婚伉俪共结连理。

安妮·李斯特在日记中写道：“这些可能都是故意气我，如果真想让我生气，肯定是白费功夫。”

像所有新婚家庭一样，两个人的共同生活免不了磕磕碰碰，彼此适应。安妮·李斯特对地方政治兴趣浓厚，而沃克尔觉得大受冷落伤心不已。

李斯特要翻新祖宅，资金大部分来自沃克尔。李斯特在日记中写道：沃克尔对这笔钱的支出，越来越“歇斯底里”。

婚后几年时间，她们俩游历了很多国家，在法国登山，到俄罗斯过冬。

特立独行

Image caption 在李斯特和沃尔克“山盟海誓”的约克神圣三一教堂外，挂出了一个彩虹铭牌，纪念她俩在1834年的那场“婚礼”。

1840年夏天，她们来到了高加索山脉如今格鲁吉亚第三大城市库塔伊西（Kutaisi）。1840年8月11日，李斯特写下了最后一篇日记。6周之后，李斯特离开了人世，据信死于虫子叮咬引发的高烧。

柔弱的沃克尔带着李斯特的棺材，历时8个月长途跋涉7000多公里，终于把爱人的尸骨带回到了英国家乡。根据李斯特的遗嘱，沃克尔可以继续在希比顿生活，但她的亲戚们都认为她患有精神病，安排了医生、律师。警察破门而入。

那时，沃克尔将自己反锁在希比顿的一个昏暗房间内，旁边堆满了各种文件，还有一把子弹上膛的手枪。她被送到了约克的精神病院，那里正是李斯特的第一个少年情人伊利莎养病的地方。

如今，在李斯特和沃尔克“山盟海誓”的约克神圣三一教堂外，挂出了一个彩虹铭牌，纪念她俩在1834年的那场“婚礼”。

随着BBC电视剧《绅士杰克》热播，越来越多的人对安妮·李斯特的身世和经历有了更多的了解。从英国和美国前往希比顿参观的人数也飙升了700%.

200年前的安妮·李斯特，身体强壮、精力充沛、特立独行、我行我素，性格怪僻，思维敏捷、博学上进、冒险独立、锋芒毕露，敢恨敢爱，她肯定不是一个人见人爱的女性。

《绅士杰克》的编剧、制片兼导演萨莉·怀恩莱特（Sally Wainwright）对安妮·李斯特有这样的评价：

“她对自身的价值有一种非常健康的意识。她能给我们一些启迪。”

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