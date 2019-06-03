特朗普访问英国：英美特殊关系面面观

图片版权 PA Image caption 美国总统特朗普开始对英国的国事访问抵达英国白金汉宫，女王主持欢迎仪式。

美国总统特朗普周一（6月3日）抵达伦敦，开始对英国为期三天的“国事访问”。

美国和英国之间的关系，曾在1980年代里根总统和撒切尔夫人执政期间格外热络，被称为“特殊关系”。

应该说，英美关系的确非比寻常。这次特朗普访问英国时间点的选择，可以上溯到几十年前的第二次世界大战。

75年前的1944年6月6日，美英两国军队与欧洲其他盟国并肩作战，在法国诺曼底登陆，标志着纳粹德国战败的开始。

多年以来，英美两国是亲密的合作伙伴，并肩作战。2003年当美国攻打伊拉克时，英国是唯一参战的北约成员国，派出了4万5千名士兵。

几十年的特殊关系因此也被外界视为20世纪“最经得起考验的”关系。友谊的“小船”能够乘风破浪前行，靠的是什么呢？下面就来数数彼此之间的经济、军事、情报、金融关系。

经济

美国是世界经济第一大国，经济总量占全球GDP的24%。英国在经济上排名，经济总量占全球GDP3%。

虽然欧盟与英国之间的贸易量占英国贸易总量近一半，但美国仍然是英国最大的单一贸易伙伴，其后是德国、荷兰、法国和中国。

图片版权 Reuters Image caption 美国总统特朗普对英国进行国事访问，在白金汉宫受到王储查尔斯的迎接。

而英国是美国的第七大贸易伙伴，排在英国前面的是中国、加拿大、墨西哥、日本、德国和韩国。

军事

美国的军费开支世界第一，超过其后7个国家军费开支的总合。今年的军费开支预算草案为6860亿美元，美国的核武器总数仅次于俄罗斯，位居世界第二。

英国的军费开支虽然在欧盟国家中位居榜首，但每年的军费开支还不到美国的十分之一，现在约为530亿美元。

过去几十年，英、美军队并肩作战，曾经参与过在欧洲、朝鲜半岛、科威特、伊拉克、前南斯拉夫、阿富汗、利比亚和叙利亚的军事行动。英国视美国主导的北约组织为英国国防的基石。

美国在英国有数个军事基地。

情报

英国和美国的情报合作极为密切。两国从第二次世界大战开始，就达成了情报分享协议。这一协议目前参与的国家还包括加拿大、新西兰、澳大利亚。这些国家的情报合作协议被称为"五眼联盟"。

美国用于情报的资金总额高达600亿美元，而英国约为美国的二十分之一，约29亿美元。

金融

英国伦敦和美国纽约是世界上最大的两个金融中心。伦敦目前是世界最大的外汇交易、国际借贷中心，纽约是世界最大的债券和股票交易中心。

去年，纽约超过伦敦成为全球最具吸引力的金融中心。

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纽约华尔街的标准普尔500指数，记录美国500家最大上市公司的股票行情， 总市值达27.7万亿美元。

而伦敦的金融时报指数，记录在伦敦证券交易所上市的600家公司的股票交易，总值约为2.5万亿英镑。

美国的债券市场，包括政府国债和私人公司债券，价值约40.7万亿美元，而英国的债券市场约为5.8万亿美元。

英美友谊

本次特朗普的英国之行，恰逢英国因为脱欧久拖不果前景极为不明朗之际：外有脱欧时间难定，内有领导层人选未卜。

而美国和英国的双边关系，也面临两国如何处理伊朗核问题的分歧、中国华为5G技术如何利用的分歧，以及特朗普对英国脱欧问题诸多批评和评论引起的尴尬和不满。

不过，正如评论人士所说，以上分歧并不足以影响两国在基本层面的特殊关系，友谊的“小船”绝不会因为某个领导人的个人原因说翻就翻。