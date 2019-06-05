不寻常的英国家庭：“我爸爸是变性人”

Image caption “我们一家人关系很紧密，整天在一起。”

“她是个怎样的男人，我真想不起来了。那都是两年前，现在感觉一切正常。”

阿梅今年17岁，和夏洛特共用衣帽间。她们一起挑衣服，选中一件绿色印花的连裤装，俩人异口同声地说，不错。

阿梅（音译）不愿意回忆“父母”中有一人是男性时的那些事，并不是因为会引起痛苦，而是因为已经淡忘了。

她心中的夏洛特，就是今天这个样子。

6年前的一天，阿梅推开父母卧室的门，眼前的那一幕，成了永远改变她生活的一瞬间。

“我记得我走进房间，看到妈妈在帮夏洛特化妆，那是夏洛特第一次化妆。我很困惑，这是发生了什么事？男人一般是不化妆的啊。

当时我不懂什么是变性。我只有12岁。”

Image caption 阿乔说，刚开始夏洛特妈妈并不自信，很在乎外人的看法和反应

夏洛特热情开朗、活泼大方。她胸、颈、手上都有纹身，在人群中很显眼。

看起来，成为吸眼球的中心人物，夏洛特并不在意。但是，14岁的阿乔（音译）说，原来并不是这样。

阿乔形容，爸爸的变性曾给全家所有人都带来困难。最开始，夏洛特很敏感，自我意识很强，非常在乎外面的世界对自己新身份的反应。

阿乔说，“听到别人指指点点、看到别人说三道四，她会很难过，伤心。有时候整整一星期关在家里不出门。真的会影响她。”

“确实烦人。你们为什么要谈论她，为什么要说那些难听话？不要干涉她！”

面对欺凌、歧视行为，孩子们表现出的承受力和坚强令人肃然起敬。但是，给人留下更深印象的是，从夏洛特变性开始，全家人对她表现出的理解和关心，特别是妈妈安琪。

丈夫成了妻子，安琪不仅不离不弃，而且一直支持、帮助。

Image caption 夏洛特变性过程中，安琪一直支持、帮助她

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安琪承认，“实际上，最开始听说她想变性，也很难。”

安琪和夏洛特是在德国认识的，当时他们在同一间唱片公司工作。

两人手拉手，向我们讲述当初相识、恋爱的经历，不时开心大笑。但其实，安琪和夏洛特并不是在公司内一见钟情，在工作场所以外的交往让他们迅速坠入爱河。

15年的婚姻，一次迁居海外，3个孩子，一人变性，今天，他们的爱情依然强大。

安琪说，“我想了一两天，决定放手。我想通了，她被困在一个自己不想要的身体内。

有点像哀悼。共同生活许多年的那个人消失了......”

图片版权 Google Image caption 阿乔说，我们家真的很幸运

让人耳目一新的是，孩子们自己认为，他们并没有受到同龄人的欺负。

更加暖心的是，阿乔说，他懂得，自己家庭的现状并不是普遍现象。

“我们很幸运。大多数（父母一方）变性的家庭结局都不太好，变性的那一方通常会离家独居。但是，我妈一直支持夏洛特，一直帮她，总是说她很漂亮。”

打开家门，全家人排成一队，分别拿起旱冰鞋、滑板或者背包，出门，上车。虽然天阴沉沉的，但是，他们还是要去海边小镇的海滨大道。

夏洛特说，她不愿孩子总闷在家里。“我们经常出去探险。我们希望孩子的一生就是一次探险。一家人关系非常紧密，24/7都在一起。”

但是，变性并不是一帆风顺的游戏。

Image caption 阿梅说，她很为夏洛特自豪

夏洛特说，她的变性也曾给家庭带来了“创伤”。但是，每个人都战胜了自己遇到的挑战和障碍。

用阿梅的话说，成了“更好的人”。

“从抑郁悲哀、不愿、也不敢走出家门，到不怕见任何人，真了不起。夏洛特愿意与人分享一切、与世界分享正能量、让身边所有的人快乐。”

“爸爸变成这样出色、优秀的女人，我真的很自豪！”