英国哈利·波特景区悲剧：女子山间徒步遭雷击死亡

图片版权 Facebook Image caption 伊索贝尔·比陶图斯在苏格兰高地徒步时被雷电击中身亡。

英国一名妇女在苏格兰高地徒步时被雷击身亡。

专家指出，雷雨天有些事情必须避免，否则就可能出现此类不幸事故。据科学推算，人被闪电击中的概率一生只有60万分之一，难度系数堪比中彩票。

55岁的伊索贝尔·比陶图斯2019年6月在苏格兰本尼维斯山附近地区与六人徒步时被雷电击中。

这群人求救后被搜救直升机送往附近威廉堡镇上的医院，但比陶图斯女士因伤不治身亡。

图片版权 Northpix Image caption 一架海岸警卫队直升机、当地山区救援队和苏格兰空中救护服务机构都加入了救援工作。

著名景点

本尼维斯山区主峰本尼维斯山海拔1343米，是英国境内最高的山峰。

这里是英国著名景点，吸引英国和世界各地徒步和登山爱好者攀爬，每年约十万人次攀爬本尼维斯山。

本尼维斯在苏格兰盖尔语中的意思就是头入云彩的山。

这座山峰上常年白雪皑皑，云雾缭绕，怪石嶙峋。

电影《哈利·波特与火焰杯》中部分场景就是在这里拍摄的。

图片版权 Getty Images Image caption 本尼维斯山区是英国著名景点，吸引英国和世界各地徒步和登山爱好者攀爬，每年约10万人/次攀爬本尼维斯山。

事发后，专家们再度向公众警告，在雷雨天气下，不宜登高，不宜进行户外球类、攀爬、骑驾等运动，应远离树木、电线杆、烟囱等高耸孤立的物体。