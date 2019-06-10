Image caption 6月10日晚间，10名候选人名单正式出炉。

英国首相特蕾莎·梅（文翠珊）卸任保守党党魁后的继任者之争如火如荼展开。6月10日晚间，10名候选人名单正式出炉。

这一长串的名单中有不少中国读者熟悉的名字，比如被称为中国女婿的外相亨特（Jeremy Hunt）和“金毛怪咖”，前伦敦市长约翰逊（Boris Johnson）。

不过，从提名到确认，这一遴选过程要在7月底才完成。为什么耗时如此之长？BBC中文用五张图表带您了解这场党魁之争。

首先，为什么要耗时如此之久？接下来一个多月会发生什么？

好，简而言之，分两步走。那具体的流程是怎样的呢？

Image caption 来源：Institute for Government

那这十人中，谁的经验最丰富呢？

说完候选人，但毕竟他们都是保守党的党员们和议员们选出来的，那保守党的党员是一个什么样的情况？首先，他们年纪都不小。

其次，他们被一些人称为“非富即贵”。为什么？来看看下面这张保守党党员的社会阶层图。