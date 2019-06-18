英国女郎奇症：“你吃苹果我立刻崩溃”

Image caption 玛格特·诺尔

玛格特·诺尔有“恐音症”（misophonia），字面意思是“憎恶声音”。有些噪音真会让她抓狂到崩溃，没办法，只能戴上耳机。

某人举起一个苹果，举到唇边。牙齿穿透硬硬的果皮，咔嚓......

对28岁的玛格特来说，这个声音简直是无法忍受。“我真受不了，我只能走开，要不就堵上耳朵。”

“那种声音会让我立刻紧张、焦虑。身体仿佛在告诉我，有危险，必须离开或者保护自己。”

玛格特有恐音症。她说，那是大脑功能失调，日常可见的普通声音会引发强烈的感情反应，包括愤怒、恐惧、焦虑、惊慌。

有这种症状的人，把感觉和感情连接起来的那一部分大脑——前岛叶皮质——过度活跃，与其他部位的连接方式也与常人有区别。

许多声音可能触发患者反应，最普遍的通常和吃喝有关：嘎吱嘎吱地啃、吧唧吧唧地喝、咕嘟咕嘟地咽等等。

Image caption 玛格特：有人拿枪对着我的头的感觉

玛格特的触发声音包括：嚼薯片、耳语、反复按动圆珠笔、敲击键盘，最最恐怖的是——折手指的喀喀声！

她说，“这个声音给我的反应真是身体上的，对我来说，这是最可怕的。我会从椅子上跳起来，我必须采取行动让这种声音立刻停止。其它的触发声，我的反应并不是这样激烈。”

“这和你不喜欢某种声音不一样，严重多了，完全不一样。我的五脏六腑都有感觉，像是极度焦虑。或者突然被吞噬、被淹没，我六神无主，什么也做不了。”

“如果有人拿枪对准我的头，感觉会是完全一样的。”

图片版权 Margot Noel Image caption 玛格特：我从小就有恐音症装

英国耳鸣协会网站介绍说，触发音一般是“可控制的人为噪音”，比如用力吸气。

不过，如果玛格特自己用力吸鼻子，就没有问题。

她说，“我想停就能停，不像别人，自己不能控制，感觉威胁更大，而且，你根本不知道对方还会继续做多久！”

图片版权 Margot Noel Image caption 玛格特：弟弟小的时候总会故意折磨我

玛格特最早的童年记忆之一就是弟弟咂舌头折磨她。

“我那时大概六七岁，总和弟弟打架。他知道咂舌会让我难受，我说过几次，他就觉得自己比我强大了，他比我小两岁。如果我招惹他，如果我不听他的，他就咂舌！”

玛格特的父母不明白为什么声音会让她抓狂，所以只是告诉她“坚强点儿”，或者“忍着吧”。

长大了，玛格特说，弟弟现在也更懂事了，不过她还是不愿意抱怨弟弟有时发出的声音会让她痛苦。

“昨天我和弟弟一起吃饭，吃完饭我给他一块口香糖。他像牛一样嚼了起来，太恐怖。但我不愿意直说让他小点声。这样说总会冒犯别人。”

“他们会觉得这是攻击或者批评他们，实际上真不是。问题在我本人，但我很难请别人小点声，因为他们可能会觉得，跟你在一起不能随心所欲。”

图片版权 Margot Noel Image caption 玛格特：我不愿意总是让别人为我改变行为

玛格特说，虽然从小到大一直有厌声症状，但是直到大约3年前才知道“恐音症”这个名字。

“越来越明显，我有问题，但我不知道到底是什么问题。有时候上网搜了又搜，但就是不知道该用什么关键词。"

“有一天，我很生气，气到流泪。因为我在看一出非常棒的剧，但就是不能集中注意力，旁边有人大喘气，像快要死了一样大喘气。我只能逃回家。搜，再搜，终于搜到了！说实话，那一刻，感觉真好。”

通过谷歌，玛格特还发现，纽卡斯尔大学在研究恐音症。她电邮联系项目负责人库马尔博士（Dr Sukhbinder Kumar），向他致谢。库马尔回信邀请玛格特参与。

什么是恐音症？

恐音症又称“选择性声音敏感”，指的是某种声音、或者即将听到某种声音引发强烈的感情反应。最重要的三大反应包括：愤怒、恶心、焦虑。其中愤怒占主导。

强烈的感情还伴有强烈的"战或逃"反应，身体释放肾上腺素和能量，做好应对威胁的准备。具体的身体反应可能是心跳加快，呼吸变浅、加速，紧张，发热，发抖，出汗。

办公室、特别是开放型办公室是充满触发音的雷区。

家庭生活可能会受影响，伴侣共处难度加大，因为一方的呼吸声、咀嚼声可能都令对方大怒。

来源：英国耳鸣协会

图片版权 Margot Nole Image caption 玛格特：弟弟长大以后更懂事了

对玛格特来说，纽卡斯尔大学的实验非常恐怖。她必须听触发音，而且不能有反应、不能闭眼。“我脸上插满了线，到处都是。他们在研究我对声音的反应。”

“不是我想半路逃脱，因为我已经明说了我想参与，但他们说我必须停止，因为我反应太强，影响实验结果。”

“原计划我要做6项实验，最后只做了两项。因为之后我根本无法控制，大哭。”

玛格特之所以感觉实验如此难以忍受，是因为她不能用通常的应对手段躲避触发音。日常生活中她经常带着耳塞或者耳机，杜绝噪音。

玛格特说，“离了音乐我根本无法活。我整天戴着耳机，有时并不放音乐，只是时刻准备着，一旦有情况，耳机可以立刻救我。”

“音乐就像是我的避风港。”

Image caption 玛格特：戴上耳机，时刻准备着

玛格特说，有时候，去看电影都很难。

“比如，我痛恨别人亲吻的声音，让我恶心。每两部电影中就有一部包括激吻场面，有些电影里声音不大，有些太大，我只能堵住耳朵，等这一段过去。”

但是，在她个人生活中，恐音症迄今并没有带来太大问题。她说，“我总是和理解我的人在一起。”

“如果我有个男朋友，我说你别折手指了，他拿我开心。那我绝对不能接受，我肯定会说bye bye。”

“我觉得，如果一个人真的喜欢你，他会努力去喜欢你的一点一滴，包括那些他们可能不懂的。如果真喜欢一个人，应该不愿意看到她难过，应该努力让她幸福。”

玛格特现在有男朋友，也经常和朋友一起出去，但是她说，恐音症可能会让患者非常孤独。

玛格特为一家广告公司作自由撰稿人，一人独住，她形容，这简直就是“梦想成真”。她说，“我经常独处，一个人在书房写东西，就像小乌龟。”

库马尔说，目前还没有科学证实的方法治愈恐音症，但是，认知行为疗法有一定疗效。

库马尔还说，现在也不清楚到底有多少人患有恐音症，不过他说，一次学生调查发现，高达20%的人都有比较严重的恐音症症状。

玛格特通常并不告诉人们自己的病症，因为并不是所有的人都理解和同情，有些人甚至说她在臆想杜撰。

玛格特说，“我只能自己想办法，不能总要别人改变行为。”

玛格特希望纽卡斯尔大学的研究人员最终会发现新疗法，但是她也希望能有更多人懂得恐音症的存在。

“如果在剧院里我能对旁边的人直说，抱歉，你能不弄那个声音吗？我有恐音症。对方会说，啊，真抱歉。比起治疗方法，我更希望看到这样的情景：

“能和人直说，对方不会觉得我是怪物。”