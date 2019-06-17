图片版权 Getty Images Image caption 英国脱欧已经让两位首相黯然下台。新首相将如何处理脱欧这一棘手难题。

当人们关心中美贸易战是否升级、伊朗美国关系是否继续恶化、香港反送中游行示威会有什么结果的同时，英国正在热火朝天进行的首相竞选，实际上同样对未来的世界局势不无影响。

随着英国脱欧陷入困局，首相特蕾莎·梅宣布下台，英国执政保守党内立刻开始了新党魁、即新首相的竞选。

经过参选人确认和第一轮投票，竞选人已经从最初的13人，减少到现在的6人。他们将在周二（6月18日）晚间参加由英国广播公司BBC直播的电视辩论。

这6个竞选人分别是：

鲍里斯·约翰逊（前外交大臣、前伦敦市长）

杰里米·亨特（现任外交大臣）

迈克尔·戈夫（现任环境大臣）

多米尼克·拉布（议员）

桑吉·贾伟德（现任内政大臣）

罗里·斯图尔特（现任国际发展大臣）

图片版权 Getty Images Image caption 保守党党魁竞选获胜者将成为英国下一任首相，接替特蕾莎·梅。

目前，支持率最高的是鲍里斯·约翰逊。根据6月12日英国保守党对1521名党员所做的调查，约翰逊的支持率高达53.6%，超过了其他5名竞选人的总和。而在英国社会层面，约翰逊也是博彩公司最青睐的候选人。

然而，最终的保守党领袖究竟会是谁，仍需要等待全体保守党党员对最后两名竞选人的投票表决。

这一结果将在7月22日开始的那个星期揭晓。

脱欧

英国走上脱欧之路至今，已经有大卫·卡梅伦和特蕾莎·梅两位保守党首相黯然下台。接下来的这位新首相，同样将面对脱欧棘手问题。

实际上，这几位候选人在脱欧时间表问题上的表态，算是他们之间最大的分歧。

在周日（６月１６日）晚间于电视４频道举行的辩论会上，参加辩论的５位竞选人在如何落实脱欧问题上展开激烈辩论。而鲍里斯·约翰逊选择不参加这次的辩论，招致各方面的批评。

在辩论中，５名竞选人最激烈的交锋，也涉及脱欧究竟该是无协议还是有协议。

英国原本计划在今年３月２９日脱欧，但是由于特蕾莎·梅首相与欧盟达成的脱欧协议，一直无法得到议会大多数的支持，欧盟同意将脱欧时间延长至１０月。

无论是谁成功当选英国下一任首相，都无法逃避几个关键问题：如果与欧盟的协议换汤不换药，英国议会仍然不会同意；如果既换汤又换药，欧盟那边会同意吗？能赶在延期的10月31日脱欧大限前往成吗？达不成怎么办？无协议脱欧吗？

什么是无协议脱欧？

用通俗的话来比喻，就仿佛无协议离婚，双方就财产分配、孩子抚养权等等关键问题都谈不拢的情形下仍然脱离了婚姻关系。

无协议脱欧，意味着英国在一夜之间离开了欧盟单一市场和关税联盟，同时也离开了欧洲法庭、欧洲刑警组织等欧盟机构。

英国也不再是欧盟药品管理、商标管理等等监管机构的成员。

如此一来，英国不再为欧盟的财政支出做贡献，目前英国每年向欧盟贡献90亿英镑。

根据特蕾莎·梅与欧盟达成的协议，英国原本将进入为期21个月的过渡期，为双方提供一些喘息的空间，让彼此关系暂时保持原样，继续为贸易协议谈判。

无协议脱欧可能性多大？

在首相特蕾莎·梅与欧盟达成的脱欧协议三次在英国议会被否决后，英国的脱欧期限延迟到10月31日。

为了避免在10月31日无协议脱欧，英国政府可以有三个选项：1）在期限之前为脱欧协议立法；2）要求欧盟继续延期；3）放弃脱欧。

很多英国政界人士都反对无协议脱欧，他们认为这会损害经济，也会在英国北爱尔兰与爱尔兰之间恢复边界关检。但有些人士支持无协议脱欧，他们说即便有混乱，乱局应该会很快解决。

贸易怎么办？

如果真的无协议脱欧，那么英国与欧盟将没有时间就贸易协议达成一致。

双边贸易最开始将根据世界贸易组织的架构，也就是说英国出口到欧盟国家的货品将会被征税。有些公司担心，这样会使自己的产品失去竞争力。

英国政府已经表示，如果贸易无协议，欧盟货品进入英国将免去关税。但欧盟方面却不必同样免去英国货品的关税。

按照世贸组织的贸易条款，那么所有商品将在边界间检查，英国各大港口的货品通关将大排长龙。

另外，英国的各大服务行业也将失去进入欧盟单一市场的保证。

在2016年6月英国公投做出脱欧决定后，英国的脱欧谈判以及脱欧僵局一直都是外界关注的焦点。新的首相能带领英国走出困局吗？这无人能给出肯定的答案，但却是英国上下对寄予新首相的最大希望。