中国领导人习近平即将访问朝鲜

图片版权 Xinhua Image caption 最近几年金正恩多次访问中国。

中国最高领导人习近平将在6月20日至21日访问朝鲜。这将是中国最高领导人14年以来第一次访问朝鲜。

最近几年，朝鲜领导人金正恩多次走访中国与习近平会面。

中国最高领导人上一次访问朝鲜是2005年：胡锦涛2005年10月到朝鲜访问三天。当时朝鲜最高领导人金正日，即金正恩的父亲，到机场亲自迎接。

在习近平访问朝鲜之前，金正恩与美国总统特朗普今年2月在越南河内举行的第二次朝美峰会没有达成任何成果，尽管两位领导人在2018年6月12日首次在新加坡举行了会晤，并签署“历史性协议”，朝鲜承诺全面去核化。

本次习近平的平壤之行，正是在中国与美国贸易战日益升级的背景下宣布的，距离习近平参加在日本举行的20国集团峰会也仅有一周的时间。

中国官方在宣布习近平这一国事访问行程时称，“此访正值中朝建交70周年之际，对两国关系具有承上启下、继往开来的重要意义。”

2018年，美朝峰会期间，BBC记者沙磊曾对中、朝关系有如下分析：

中国想要什么？一个词，稳定。

反过来说，中国肯定不想要的，是边境上出现更多核冒险政策。

中国太清楚朝鲜的偏执，也不相信美国那位不按常理出牌的总统。中国确实担心，如果再有一场口水仗，局势可能会恶化为军事失误和冲突升级。

在这种背景下， 回归外交与对话看上去像符合北京的目的。