英国首相热门人选：杰里米·亨特

图片版权 EPA Image caption 英国外交大臣杰里米·亨特将与前外交大臣鲍里斯·约翰逊争夺保守党党魁宝座，目标唐宁街10号首相府。

英国保守党党魁争夺战，即下任首相的决胜竞选接近尾声。对决将在两位牛津大学同学间展开：一位是前外相和原伦敦市长约翰逊（Boris Johnson），另一位则是现任外相和被不少华人俚称为“中国女婿”的亨特（Jeremy Hunt）。

亨特表示不会让约翰逊轻松过关，那将是一场终身难忘的对垒。

亨特和约翰逊个人风格迥异，但都出身名门，年龄差不多，都跟前首相卡梅伦差不多时候上牛津大学，跟首相特蕾莎·梅（文翠珊）也是校友，又都在英国政坛久经磨砺，摸爬滚打多年。

亨特是英国政坛最有钱的大臣，担任内阁大臣时间最长的一位，而且有“亚洲缘”：太太是华裔，出生在西安， 在英国留学、工作，嫁入亨特家。他还曾在日本教过一段时间英语，会说流利的日文。

Image caption 亨特从政履历：2018年至今 - 外交大臣；2012 - 2018年 - 卫生大臣；2010 - 2012年 - 文化大臣；2007-2010年：影子文化大臣；2005-2007年：残疾人事务影子部长

英国内阁中的豪门世家

亨特1966年出生于伦敦城南肯宁顿的兰贝斯医院，是长子。父亲尼古拉斯·亨特爵士是英国皇家海军上将，当时出任国防部新成立的海军计划处主任。母亲出身名门。

亨特家族族谱里有一位大英帝国时代东印度公司的先驱；他还是英女王伊丽莎白二世的远亲。

亨特在萨里郡长大，从英国九大公学之一的查特豪斯公学（Charterhouse）毕业后进了牛津大学，主修哲学、政治和经济。他在大学期间热衷政治活动，1987年当选牛津大学保守党协会主席。

前首相戴维·卡梅伦、保守党党魁争夺战的对手迈克尔·戈夫和鲍里斯·约翰逊都是他的牛津校友。

毕业后，他在咨询公司工作了一段时间，到日本教英语，回英国后尝试创业，试过向日本出口桔子酱之类，都不成功，直到1996年，与友人创办了在线教育指导公司"热门课"（Hotcourses），通过互联网平台向世界各地的大专院校及学生提供各种课程资讯。

这算是赶上了互联网和在线教育的风口。亨特虽是创办人，但2005年就退出董事会，不过保留了三分之一以上的股权。

2017年"热门课"卖给澳洲IDP教育集团，亨特拿到1400万英镑，成了英国政坛的"富豪"。

这段经商经历使他对小企业的艰辛有切身体验。

亨特在经济和社会政策上倾向自由主义，2016年脱欧公投时站在留欧阵营，理由是怕脱欧伤害英国经济，后来则倒戈支持脱欧。

图片版权 PA Image caption 亨特和约翰逊有很多共同点，出身名门，公校、牛津毕业，都是60后，和前首相卡梅伦和现任梅首相都是牛津校友。

仕途简历

经历过海外教学和商界浮沉之后，亨特于2005年当选自家居住选区的下议院议员，之后十多年先后担任过影子内阁大臣，文化体育媒体和奥运大臣、卫生大臣和外交大臣。

2005-2010年，工党执政，亨特先后担任残疾人事务影子部长和影子文化大臣。

2010年，卡梅伦当首相，组建保守党-自民党联合政府，亨特进入内阁，主管文化、媒体、体育和奥运会。当时约翰逊当伦敦市长，离伦敦奥运还有两年时间。

在这个重要岗位上，他拍板为奥运和残奥会开幕式闭幕式追加一倍的预算，还为民间开展体育活动拨款10亿英镑，鼓励更多青少年参与体育项目，但效果不清楚。

职业生涯遇险，是在2012年，涉及默多克新闻集团收购天空卫视交易案。作为英国政府主管官员，他在那段时间和默多克的儿子的通信往来和私人关系受到质疑。

文化媒体大臣亨特还跟BBC达成协议，从2010年起冻结电视许可证费六年，这相当于预算削减16%，最后导致BBC裁员2千。

也是根据这个协议，BBC国际台、威尔士语频道S4C的资金都从BBC的大钱包里出，BBC还要承担农村地区宽带上网的普及。他还批评BBC在业内的垄断地位和高管的薪水令人关注。

图片版权 PA Image caption 亨特的医疗系统改革引发众怒，2016年初级医生大罢工，是英国40年来第一次

政坛业绩

2012年，亨特被调去当卫生大臣，这把交椅一坐6年，创NHS历史上大臣任期最长纪录。

有人说亨特是临危受命，因为当时英国全民公费医疗系统NHS到处是入不敷出的警报，对NHS的需求大幅度增加，看急诊的人增多，85岁以上人口也逐年增多，专家估计至少需要每年经费增长4.3%才能维持正常运作，但经济危机后实行财政紧缩政策，每年拨款增幅只有1%。

为了兑现保守党竞选时承诺2020年实现诊所一周七天开门的承诺，大臣亨特要跟初级医生谈新的合约，结果惹了众怒，英国医学会决定罢工。英国40年来第一次出现除了急诊一切医疗服务暂停的局面。

亨特顶着批评为NHS争取到了更多拨款。同时，他启动公立医院系统改革，设立新的评分、考核、检查制度，制定病人等候就诊时间指标，推行新的老年人照料护理模式。

2018年7月，约翰逊愤然辞去外交大臣职务，梅首相当即任命比约翰逊小两岁的亨特接手。

作为外交大臣，亨特出的洋相中最为人津津乐道的是有一次去中国访问，跟中国官员会面时居然莫名起妙地把自己太太说成日本人，而全世界都知道亨特太太是出生在西安的地地道道的中国人。

图片版权 Getty Images Image caption 亨特比太太年长11岁。据称在西安的岳父给他一个昵称，“大米”。

家庭情况

涉足线上教育业务，在亨特而言是商场情场两得意。

2008年，他在英国华威办"热门课"推广活动，遇到在那里工作的露西亚‧郭（Lucia Guo，译音）。当年亨特41岁、露西亚30岁。

亨特对英国《泰晤时报》说，两人一见钟情。他从华威大学把郭女士挖到自己公司，一年后两人在西安举行中式婚礼。

《每日邮报》说，亨特的岳父叫他"大米"，因为他的名字是"杰里米"，谐音。

亨特夫妇育有三名子女，开了一家地产公司经营豪宅业务。曾有媒体揭发他没有及时申报这项家庭业务，他后来承认有失误，认错并改正。

有一个华裔太太会否令亨特变得亲华，是不少人心里的问号。事实上这件事也确曾给他们带来过麻烦。

2015年任卫生大臣时，亨特在那年的保守党全国代表大会上说，削减税务优惠能让英国人变得勤劳，就像中国人一样，结果招到抨击。

工党议员海伦‧古德曼（Helen Goodman）在推特（Twitter）上怼："既然中国这么好，为什么亨特太太要来英国？"

这条推特当即被批"种族主义"，还有人指责她不该把议员家属牵扯进政治，最后古德曼删帖道歉。

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脱欧: 倒戈一击

约翰逊与英国脱欧事务大臣戴维斯（David Davis，戴德伟）因为不满新脱欧计划而辞职，约翰逊在辞职信中表示，英国在与欧盟的谈判中"举白旗投降"，称脱欧原本是充满机遇和希望，但这个梦想正在幻灭，目前这方案令英国"半脱欧"，或成为欧盟的"殖民地"。

内阁成员纷纷辞职，首相特蕾莎‧梅任命亨特接任外相。亨特誓言全力支持梅首相。

关于脱欧，值得一提的是特蕾莎‧梅2016年公投时主张留欧，当了首相却要领导英国脱欧。亨特当年也属于留欧派，后来却改变立场，支持脱欧。

他对英国媒体的解释是，公投时他以为脱欧会影响英国经济，但后来发现是误解，而且他在英国与欧盟谈判过程中，感受到欧盟的"傲慢"行径，更坚定了脱欧立场。

所以， 争夺保守党党魁和首相权位的两位牛津大学同学在脱欧问题上立场一致。