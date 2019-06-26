Image caption 坐落在北约克郡的这家炸鱼薯条店经常有中国游客的光顾。

英格兰北约克郡的一家炸鱼薯条店由于大受中国游客欢迎而成为网红。

这家名为斯科特（Scotts）的炸鱼薯条店每星期接待100多名来自中国的游客。目前，该店老板托尼·韦伯斯特（Tony Webster）已经同意计划在中国成都开设一家一模一样的炸鱼店。

走红原因

Image caption 中国食客在店里就餐。

炸鱼和薯条堪称是英国的国菜。许多中国人早在中国国内时就通过课本以及其他途径，对这道英国国菜有所耳闻。

你的器材不支持播放多媒体材料 英国人为何对炸鱼薯条如此痴狂？

然而，让炸鱼和薯条深入中国老百姓人心的重要原因之一，还是因为中国主席习近平2015年访问英国时与时任英国首相卡梅伦一起吃炸鱼和薯条的一条新闻。

而位于约克郡的这家炸鱼薯条店之所以如此受中国游客的青睐，部分原因是因为它所处的地位位置。

它位于伦敦与约克之间的一条主要交通枢纽（Bilbrough附近的 A64公路）附近，许多中国旅游团队在游览完伦敦之后会经过此地前往约克。

许多中国人还特地慕名前来，就是要品尝这道名菜，于是让这家炸鱼薯条店在中国人之间火爆起来。

这一消息也引起了英国媒体的关注，包括BBC在内的英国媒体对此纷纷报道。

为了迎接中国游客，这家饭店还特地把菜单翻译成中文，并用中文开设了社交媒体网站。

韦伯斯特说，他们的炸鱼薯条店在中国几乎成了“家喻户晓”的名字。

于是，中国的一个商业团体成员找到了他，希望能在中国南方城市四川成都“复制”一个同样的店。

炸鱼薯条

你的器材不支持播放多媒体材料 每星期有100多中国游客光顾此店。他们说，他们从课本上了解到炸鱼和薯条是英国最出名的食品。

炸鱼和薯条可以算是英国最著名的一道美食了。英国是个岛国，渔业产品丰富。

为确保炸鱼好吃，鱼一定要新鲜。英国炸鱼所选择的鱼类主要为鳕鱼（cod）和黑线鳕鱼（haddock）等。

制作时把鱼裹上面糊油炸，搭配炸薯条。

吃的时候还会配上不同口味的调味酱，例如番茄酱等。炸鱼和薯条还可以依个人口味撒上盐、胡椒以及醋等调料。

炸鱼薯条也是英国一道很受欢迎的外卖食物，因为它美味价廉。

在英国，炸鱼和薯条店比比皆是，许多餐厅和酒吧也都有出售。

英国还有一个社会传统和习俗，就是在每星期五，人们往往会光顾炸鱼和薯条店，品尝这一传统食物。