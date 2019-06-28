图片版权 Getty Images Image caption 乔纳森·艾维爵士（Sir Jony Ive）1967年2月出生于伦敦东北部的钦福德。他2019年离开苹果成立自己的设计公司，LoveFrom，苹果在第一批客户之列。

乔尼·艾维爵士（Sir Jony Ive）将于年底离开苹果，在加州另辟天地自己开公司的消息惊动了全球。

世界上不知道苹果iPhone、iPod、iMac的人可能不多，但知道是谁设计了这些“神器”的可能也不多。

这个人就是英国人乔尼爵士，刚离职的苹果首席设计师。除了大众熟悉的各种苹果产品，他还参与设计了加州湾区有“硅谷心脏”之称的苹果公司总部园区 - “宇宙飞船”大楼坐落的苹果园（Apple Park）。

自1992年飘洋过海到加州入职苹果，靠一款设计令苹果起死回生，然后一路走向巅峰，成为当今世界市值最高的公司，艾维在库比蒂诺度过了近30年人生和职业的黄金岁月。

已故苹果创办人乔布斯比艾维年长11岁，生前称艾维是自己的“灵魂之友”，在公司内唯一的“精神伴侣”。

英国王室分别在2006年和2012年两度为艾维封爵。

他与30年东家分手的消息通过2019年6月27日《金融时报》独家专访的形式公布。

艾维说：“感觉现在是一个自然、平和的时机来完成这个改变。”他指的是从苹果辞职，自己出去单打这个职业生涯，或许也是人生道路的改变。

苹果现任首席执行官蒂姆·库克同时发表声明，说艾维“对于苹果涅磐新生所扮演的角色再怎么强调都不为过”。

图片版权 APPLE handout Image caption 俯瞰苹果总部园区，宇宙飞船之比喻并不过分

加入苹果之前

伦敦V&A博物馆一个安静的角落陈列着一台与众不同的苹果手提电脑，iBook G3，苹果公司1999年推出的新款，外壳光滑、半透明、色彩鲜艳，通体透着娇萌。展品说明中写道，这款20年前的设计“掀起了电脑美学革命”。

它那革命性的与众不同在当时不啻惊世骇俗，习惯了金属和直角的电脑评论员错讹之余忍不住讥讽说，这款iBook只缺一个元素，那就是芭比娃娃图标；打开后你会发现里面有口红、胭脂和眼影。

掀起电脑行业美学革命的就是苹果设计团队领头羊乔纳森·艾维爵士。

艾维1967年2月出生在伦敦东北角的钦福德，父亲是设计与科技教授，还是一位银匠。从父亲身上他继承了对动手制作的热爱。小时候，乔尼会在家画各种设计图纸，比如家具、碰碰车和树屋的组件，等等，父亲会时常带着他和他画的设计图到自己任教的大学参加工作坊活动，把设计制作成实物。

中学毕业后，艾维进了纽卡斯尔理工学院（现改名诺森比亚大学）工业设计专业。在他记忆中那段校园生活“有点凄惨”，因为学业沉重。但当年的老师记得这个学生很出色，设计的作业，包括一款助听器，还得过奖，到伦敦设计学院展览。

图片版权 Getty Images Image caption 乔尼爵士的父亲是设计教授，他从小喜欢动手做各种各样的东西，画设计图纸。

艾维和苹果结缘，正是在那段求学时期。苹果的Mac电脑在艺术、设计圈内深受喜爱。

他2018年获得剑桥大学霍金学者头衔，在剑桥辩论社（Cambridge Union）谈到刚接触Mac电脑时的感受，记忆如新。他记得1988年的Mac对于自己这个大学设计专业本科生来说，就是威力巨大的工具，使用过程中，他感到自己跟Mac电脑的创造者心灵相通，“有一种清晰的、直接的联结”。

他记得自己当时为Mac电脑设计中蕴含并在细节上显著体现的人文关怀打动，就是在超越基础的功能性之上的那一层人性关照元素。发之于情，动之于行。他像飞蛾扑火一样被加州“那群疯狂的人”所吸引。

他用得奖设计的奖金买了张机票飞美国。当时，微软和苹果是个人电脑世界里势不两立的两大敌对阵营，总部都在旧金山湾区的帕罗奥图。艾维在帕罗奥图停了几天，设法见了几个设计专家。

就职苹果30载

那次帕罗阿图之行机缘再巧不过了。艾维从冷飕飕的纽卡斯尔飞到阳光灿烂的湾区时，硅谷的大佬们正着急需找能让电脑产品对普罗大众具有吸引力的设计师。

罗伯特·布朗纳的设计事务所注意到了乔尼·艾维。不过艾维和布朗纳那时还没有交集。他从加州回到英国后，先加入了一家初创设计公司，Tangerine, 负责的项目从抽水马桶到微波烤炉，零零碎碎，林林总总。

于此同时，布朗纳先生花了两年时间，设法把乔尼挖到自己公司，到湾区为一家客户做设计，那个客户恰好是苹果。苹果公司当时深陷困境，销量跳水，产品走向迷惘，设计倍受批评。

图片版权 Apple Image caption 1998年的iMac

1992年，他同意加盟苹果，但始终心神不定，直到公司创始人史蒂夫·乔布斯重掌大权，才死心塌地留下来，辅佐自己“最好、最忠实的朋友”乔布斯和他的公司度过难关，重获新生。

1996年，艾维出任苹果设计室总监。1998年和2001年两次大手笔，彻底改变了苹果的生命轨迹。

之后就都是历史了。乔尼变成了乔纳森爵士，全球一代又一代消费者成了苹果的忠实用户。他在苹果首席设计师任上曾接受《每日电讯报》采访，一语道出天机：“我们设法开发的产品是能够让人产生自然而然、水到渠成感觉的那种，让你觉得那就是唯一可能的合理的解决方案。”

他的设计理念和后来在被全世所熟知的设计语言，其核心就是简洁、清晰。他说，人们潜意识里都很挑剔，都很敏感，如果你的设计真心注入了关怀，用户是能体察到的。

他的设计理念和后来在被全世所熟知的设计语言，其核心就是简洁、清晰。他说，人们潜意识里都很挑剔，都很敏感，如果你的设计真心注入了关怀，用户是能体察到的。

图片版权 PA Media Image caption 2007年，iPhone 诞生

BBC科技事务记者塞伦-琼斯说，乔布斯和艾维这一对创意组合在现代商业历史上属罕见，没有它就没有苹果的今天。从iMac开始，iPod, iPhone和iPad，每一次新产品问世，都更新了产品设计标准，令同行奋起追赶。

他的第一个大手笔是1998年的iMac。举世公认那款设计把苹果推上设计偶像神坛，令苹果公司凤凰涅磐重获新生，也是那一年最畅销的圣诞节礼电脑。熟悉苹果产品介绍的用户都知道，这个字母“i”的意思是可以便捷上网。

下一个里程碑是2001年的iPod。这条线后来随着智能手机成为人们听音乐的首选工具逐渐淡出，但iPod Touch 现在还没有停产。

然后就到了人类科技史上无比重要的那一年，2007年。iPhone 在那年诞生。

图片版权 Asa Mathat / AllThingsD.com Image caption 2007年，微软的盖茨（右）和乔布斯至少表面上已经握手言和

严格说来，乔尼只是iPhone 背后的千人开发团队成员之一，当然，也是主要推手之一。另一个核心成员是乔布斯。乔尼爵士不可替代的贡献在于iPhone独特的外观和界面设计。从那以后，产品更新迭代，一直到苹果腕表和苹果笔，乔尼爵士名下的专利达到5000项。

作为对比，爱迪生一生获得的专利只有2300多项。

据悉，乔尼爵士2011年的年薪是3000万美元，另外还有2500万美元股票奖金。他的办公室跟乔布斯的办公室有秘密通道相联，乔布斯曾说乔尼在公司的权力仅次于他本人，一人之下，万人之上。

图片版权 Getty Images

离开苹果之后

乔纳森爵士在声明中这么说：“在度过近30年并经历了无数项目之后，最令我骄傲的是我们为苹果打造了无与伦比的设计团队、流程和文化。”

资深设计副总裁艾维留下的空缺将由两个人填补： 设计团队负责人埃文斯·汉奇升为工业设计副总裁，艾伦·戴伊升为人机界面设计副总裁。

关于他的新公司，已经知道的是公司叫LoveFrom, 设在加州，首批客户中包括苹果，艾维在苹果的搭档马克·纽森（Marc Newson）会离开苹果加盟他的新公司。

他说，自己的公司将覆盖设计领域之外的诸多不同行业，包括“一系列创意设计”。

据他自己透露，在苹果设计团队的搭档、朋友也会离开苹果，加盟LoveFrom。

有报道说艾维的新公司业务领域之一是可穿戴的高科技产品。还有传闻说这家公司也将涉猎苹果专卖店的设计。

对苹果而言，艾维的离去标志着一个时代的终结。此刻，苹果作为高科技行业巨头在经历重大、深远的变化。

图片版权 Apple Image caption Apple Watch was launched in 2015

乔布斯2011年因癌症不治去世，库克掌舵。2019年4月，主管零售业务的安吉拉·阿伦茨跳槽，加入网上租房公司AirBnB。

近年来苹果遭遇不少坎坷，尤其是中美关系冷暖和贸易紧张带来的销售冲击，包括对苹果产品性价比、售后服务质量差的诟病。

除了竞争对手阵营的挑剔，也有较深层的批判，不过针对的更多是乔布斯和苹果公司。

一个较具代表性的批评是认为乔布斯的设计哲理不是精确而是法西斯独裁，苹果公司极力遮掩使用性方面的缺陷，而为了追求产品的薄和轻巧而牺牲了一些对许多用户来说必不可少的特性，比如电池从可以拆换变成不可拆换，屏幕稳定性下降，键盘变得不堪一击，等等。

有分析人士指出，再现当年那些里程碑似的创新，现在看来难度极大，尤其是在东西方科技冷战阴影不断加重的时刻，前途更显叵测。

但是，以简单、欢乐目标的苹果设计理念创始人乔尼·艾维至少不必担心自己i在现代商业史上的地位。