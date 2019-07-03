BBC大腕薪酬引爆英国舆论的前因后果

图片版权 PA Media Image caption 英国广播公司BBC2019年7月2日公布了年度报告，其中透露的大牌明星薪酬最为引人关注。

英国舆论最关注什么？至少当BBC公布年度财政报告之日，大家热议的不是脱欧，不是首相人选，而是明星主持们的工资单！

这也难怪，因为这些钱出自英国每家每户，来自所有家庭必须缴纳的“电视牌照费”（TV Licence）。

要说明舆论对此话题的热度，先来看看周三的报纸头版：

Image caption 英国大多数报纸在头版报道英国广播公司大腕主持高工资的新闻。

《每日电讯报》突出报道高薪主持人的工资，比上一年增加1100万英镑，而在不久前，英国广播公司宣布取消75岁以上老人享受的免交电视牌照费（TV Licence）的优惠政策，只有低收入家庭的老人才可以免费。

小报《每日邮报》（Daily Mail）也着重将这两者相提并论，称BBC无异于“照着75岁老人的牙齿再狠狠踢上一脚”，让他们感觉雪上加霜。

另一份小报《每日镜报》（Daily Mirror）则刊登“工资丑闻”独家报道，称BBC公布的明星报酬实际上并没有包括BBC利用“漏洞”、通过其他独立制作公司支付给主持人的报酬。

《每日快报》（Daily Express）则毫不掩饰对BBC给大腕主持发高薪的厌恶，说那些省吃俭用缴付电视牌照费的75岁老人们看了这样的高工资，可能会恶心得要吐。

《泰晤士报》（The Times）则在头版报道了BBC收到的电视牌照费，十年来第一次减少了，因为年轻一代的观众都放弃了看BBC，而转去看Netflix 这样的网络电视服务。

众矢之的

图片版权 BBC/Getty/PA Image caption 三位名列工资前十名的BBC女主持。2019年，BBC十大高薪主持人中有三位女性；BBC表示这是在争取女性平等问题上取得的进步。

让BBC成为众矢之的的原因，是7月2日公布的一份名单。这是2018-2019年度，BBC所有年薪超过15万英镑的主持人名单。

其中，英国前足球明星，如今主持BBC《今日赛事》、年度体育人物颁奖典礼和世界杯比赛的加利·林内克（Gary Lineker）以175万-175.49万英磅，高居榜首。

根据2017年达成的BBC安身立命的“皇家宪章”（Royal Charter，又称“皇家特许状”），BBC必须公布年薪超过45万英磅的明星主持人的名单。

2017月，BBC首次公布了明星主持的工资，引发外界对BBC作为公营机构花大价钱聘请明星主持是否物有所值大讨论之外，也让BBC很多女主持人觉得受到了性别歧视，自此开始了争取“同工同酬”的活动。

2017年，BBC十位最高薪酬的大腕主持全部是男性；而2019年，前十名中已经有了三位女性，尽管她们的报酬与位居第一位的林内克仍然相差近百万英镑。

让公众极为不满的是，这十位大腕主持人的工资总和，比上年增加了1100万英镑。

公营媒体

英国政府对BBC大腕主持人工资的增加也表示关注。首相府发言人说：BBC作为公营机构，资金来自电视牌照费，有责任成为提倡同工同酬的领路人。

“我们对BBC的进步表示欢迎，但是BBC也承认还有很大改进空间。与此同时，BBC需要解释，为什么增加了主持人的报酬和人员开销却表示无法免去75岁以上老人的电视牌照费。”

今年6月11日，BBC宣布取消75岁以上老人可以享受的免交电视牌照费（TV Licence）的优惠政策，只有低收入家庭的老人才可以免费。预计英国将有370万老人需要缴付电视牌照费才能看BBC的电视节目。

一边提高明星主持人的报酬，一边却要求75岁以上的老人缴费。两相比照，BBC一时间成为众矢之的。英国著名评论人士皮尔斯·莫根（Piers Morgan）就发表评论说，BBC此举将会让公众失去信任，将标志“BBC走向结束的开始”。

BBC成立于1922年，作为公营的媒体机构，在国际间享有盛誉。而BBC的运营资金，来自英国有电视家庭缴纳的的电视牌照费，现在每年为 154.50英镑。