华人世界每谈及英中关系话题，想到的往往不是19世纪的鸦片战争、香港殖民地，便是21世纪的经贸交流和留学潮。

其实，在过去三百年的近现代史上，英中交流远远不止上述这些地缘政治大格局。从人与人的交流层面讲，谁是第一位抵达英国的中国人？谁是第一个在英国作画或著书的中国人？这些在英中交流历史上创造了众多第一的华人，他们因何而来，又有何事迹？历史纷繁复杂，许多故事也许并不为大众所知……

图片版权 Royal Collection Trust Image caption 沈福宗：英国国王接见的第一位华人

苏格兰国家博物馆推出东亚厅：清朝扇子与文革文物同堂亮相

沈福宗：英国国王接见的第一位旅英华人

1687年5月，第一位来到英国的中国人出现了，他叫沈福宗（Michael Alphonsius Shen FuTsung）, 南京人，中医药师，罗马天主教徒，他跟随比利时神父菲利普. 库普莱(Philippe Couplet)来到了欧洲，后来到了英国。

他在英国引起轰动，毕竟这是第一位到访英国的中国人。国王詹姆斯二世接见他。国王对沈的容貌很好奇，命人画了一副沈的画像，挂在他卧室旁边的房间里。从画像上看，沈福宗很年轻，皮肤白皙，一身清朝民间服装打扮，墨绿色长衫，头戴绒帽，显得教养良好。

沈福宗在英国见到许多有名望的人物，包括科学家罗伯特·胡克(Robert Hooke) 。胡克尝试了一次针灸，还做了一个算盘，用于课堂授课。沈福宗遇到了牛津大学伯德雷恩图书馆 (Bodleians Library)的托马斯. 海德（Thomas Hyde ），他正为图书馆里近百本像天书一样的中国书籍发愁，沈福宗花了几个月时间帮助完成了中文书籍的分类整理工作。

沈福宗走的时候，海德写了一封信送給他，“致阅信人：您现在见到的这位中国人，他和我们一起在牛津将图书馆的中文书籍分类，并告知书籍的大致内容和科目……他的拉丁文有点不完美，但幸好他懂些拉丁文。”

1691年，沈福宗完成了在欧洲的学习和培训，成为了一名耶稣会传教士，启程返回中国。遗憾的是，他逝世于旅途中，两年后遗体运到了中国。

黄亚东：第一位留学英国的“海归”

图片版权 National Trust Image caption 第一位留英学生黄亚东

英国大英博物馆藏有一幅黄亚东的画像，一幅英国绅士的打扮。在英国肯特诺尔庄园（Knole House）里也藏有一幅黄亚东的画像，由英国皇家艺术学院第一任院长乔舒亚·雷诺兹（Joshua Reynolds）所画，画中的黄亚东头戴红缨礼帽，身着对襟衫，右手握着一把半开的扇子，盘腿坐在扶手长椅上。

“我最近在伦敦遇见中国人黄亚东，他是个22岁的年轻人，来自广州。两三年前，他从中国陶塑艺术家邓其华那里听到在英格兰所受的礼待，决心也到英国来。一方面他很好奇，另一方面也想多学些科学知识，同时也想在今后能让他和兄长的生意更上一层楼……他是去年8月到的，英语已经能发音，也能听懂一些我们说的话，但是他能写一手英文好字……他对知识的追求，可谓如饥似渴。” 这是刊登在英国国家名胜古迹信托(National Trust )网站上的一封信， 写信者是乔舒亚·雷诺兹。

1774年清朝乾隆年间，在英国商人约翰·布莱德比·布莱克的帮助下，21岁的黄亚东抵达英国，来到肯特诺尔庄园，成为一名侍从，并就读于附近的七橡树学校，他是该校接收的最早国际留学生。

英语技能和他的中国背景，还有布莱克爵士的人际关系，使黄亚东成为了当时英国上流社会的名人。黄亚东去过在伦敦的皇家学会，英国著名瓷器制造商威治伍德（Wedgewood）的创始人约书亚·威治伍德（Josiah Wedgewood）向他请教过中国瓷器的制作工艺，伦敦皇家内科医学院院长安德烈·邓肯曾与黄亚东交流过针灸，并发表过文章。黄亚东还为当时著名的女花卉画家玛丽·德兰妮，讲解中国植物的药用和食用方法。

黄亚东应该是中国“海归”第一人, 他后来回到了中国，继续经商, 并与英国的朋友们保持信件往来。英国著名汉学家威廉·琼斯爵士曾经邀请他一起翻译中国经典作品，但是被婉言谢绝了，“生意太忙了”，他说，但 “我将永远记住英格兰朋友们对我的情谊”。

威廉·麦考：第一位定居英国的“中国绅士”

Image caption 威廉·麦考墓碑铭文

威廉·麦考是是第五个来到英国的人，也是第一位在英国定居和工作的中国人。他大约在1775年来到英国，当时年约20岁，由苏格兰人大卫·厄克特（David Urquhart）带到英国，成为了一名侍从。她的中文姓名已经无得考证。他后来成了厄克特汤姆斯. 罗卡特（Thomas Lockart）的男仆, 罗卡特去世后，女主人给了麦考一些资金，并推荐了工作。

“爱丁堡税务署有一个叫威廉·麦考（William Marcao）的中国人，他个子很小，年纪有点大，黄面孔，皮肤光滑，标准的中国式眼睛。”爱丁堡市政厅书记员詹姆斯. 劳里（James Laurie） 这么描述。

威廉·麦考的身世没有记载，也不知道他籍贯在哪里，但从他顺利的职业之路，以及流利的英语和算术技能来看，他应该出生中国一个教育良好的家庭。

他来到爱丁堡税务署工作, 协助处理会计等事务，后来被提升为助理书记员和会计，以及初级总会计师以及"养老基金"会计师，年薪£327英镑，这在当时是非常高的收入。他在当地也很有名望，曾经担任当地基督教教会长老，参与教会重要事务的讨论和决策，以及爱丁堡收费图书馆委员会的委员。

威廉·麦考在税务署服务了46年，一直工作到73岁。他和英国人海伦结婚，育有3个孩子。

郭嵩焘: 中国第一位驻英公使

图片版权 Courtesy Chinese Embassy UK Image caption 郭嵩焘: 中国第一位驻英公使

郭嵩焘，湖南湘阴人，曾任清朝翰林院编修，两淮盐运使，署理广东巡抚等职。1876年12月出任中国第一任驻英公使。

郭嵩焘的到来，引起了英国政府，媒体和民众的广泛兴趣，在去国会的路上，英国民众夹道观望，维多利亚女王则称赞郭嵩焘举止尊贵（dignified bearing )。

抵达英国不久，郭嵩焘和夫人在驻英公使馆举行了招待会，这也是第一次由清朝官员在英国乃至欧洲举行的社交活动，也是第一次有一位中国女士（指郭夫人）出现在这样的场合。

除积极参与外交活动，郭嵩焘也全面考察了英国议会，铁路，工厂，学校等机构，学习西方先进科技，并将1876到1879这三年间见闻写成了一本《使西臣纪》。

他赞美伦敦：“街市灯如明星万点，车马滔滔，气成烟雾……宫室之美，无以复加。” 他认为英国议会政党制和行政公开有利于英国统治层了解民意，他觉得英国教育注重实学，学生可选择天文、地理、数学等科目，不管学什么都有机会步入仕途，和中国的科举制度不同，科技給英国带来的变化让他很感慨，他说：“中国人才相距何止万里。”。

他参观了皇家铸币厂和英格兰银行，他对英国的铸币工艺赞叹不已。“观所造佩宜铜洋，凡历数机器厂始成……”。他认为英国农田器具，“一部机器兼四十人之力，而神速复倍之。” 而电话、电报、留声机也让他惊叹 ：“苏格兰都城爱敦百里人曰贝尔，在沙尔推尔地方安设声报，可及六十里之远……于光报之外又悟出一声报，此间心思之巧，安有穷极也。”

他刻苦学习英语，每天纪录旅英见闻，日记有时一天写七、八千字。他尽可能多让国人多了解西方世界，摆脱夜郎自大的高傲和自满。1877年5月，在郭嵩焘的安排下，严复、方伯谦等海军留学生被分派至英国舰队中和皇家海军学院， 深入学习英国海军和军舰知识。

非常遗憾的是，郭嵩焘编辑的旅英见闻《使西纪程》一书， 寄回清朝总理衙门后，激起满朝官员公愤，因为书中“称赞西洋政教修明、中国应采用其治国之道” 等话语，结果此书被政府禁止出版，郭嵩焘也被召回国内，职位由他人接替。

蒋彝：笔绘英伦华人第一艺术人

图片版权 Courtesy Victoria and Albert Museum Image caption 蒋彝在英国出版的书

第二次世界大战期间，驻伦敦的美国士兵所抢购的一本书叫《中国书法》（The Chinese Eye: an Interpretation of Chinese Painting)， 作者是蒋彝，来自江西九江。

蒋彝自小接受良好教育，精通书画，曾经参与北伐，并在暨南大学执教，后从政。担任九江县县长期间，试图改革县政，屡屡受阻，于是辞官, 来到英国，渴望“观摩西方政治为将来之用”。

1933年蒋彝来到英国，租住在北伦敦汉普斯特（Hampstead），创作绘画和插画，他的一幅"中国树"的作品在伦敦旗帜晚报刊登，吸引了环保组织“树之人”(men of the trees )创始人理查德 . 贝克的注意，他邀请蒋彝参加一次筹款展览活动，随后在伦敦骑士桥一家商业画廊蒋彝举行了第一次个人画展，

抵达英国不到4年，蒋彝已经成为一名知名的中国艺术家，画家和作家。他以一个中国人的视角写关于英国的书，这在当时很少见。他第一本书名叫《沉默的旅行者: 中国艺术家游湖区》（The Silent Traveler: A Chinese Artist in Lakeland) ，融合了个人逸事，诗歌，笑话，插画等，以及对中国文化的思考，书出版之后极度畅销，被再版9次。

随后他出版了“沉默的旅行者”系列书籍，包括牛津，伦敦和约克夏山谷等，他称自己是以 “中国的画笔，墨水，颜色，用中国式的绘画技巧，来诠释英国的风景。”

1975年，离开中国42年的蒋彝回到了家乡，和家人团圆。值得一提的是，蒋彝也是“Coca Cola”（可口可乐）的中文译者。