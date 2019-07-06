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超过百万民众走上英国首都伦敦街头，见证2019年的骄傲大游行。这是为LGBT（同性恋、双性恋和跨性别者）争取权益的一年一度大游行。

游行队伍从伦敦市中心最繁华的商业大街牛津街附近出发，经过特拉法加广场抵达英国政府中枢所在地“白厅”。

今年的“骄傲大游行”是为了纪念50年前发生在纽约的那场改变百万同志命运的“石墙暴动”。

伦敦市长萨迪克·汗说，他希望这是有史以来在伦敦举行的最大规模的“骄傲大游行”。

来自600个团体、组织和行业的3万人也参加了这次的游行。在伦敦时间下午1：25分，皇家空军的红箭特技飞行队，还从游行队伍上空飞过助兴助威。

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曾经参加伦敦第一次骄傲大游行的唐·培佩尔（Don Pepper）说，如今的情况与当年已经大不相同。

他说，那一天大约只有1000个人上街游行，他们都穿着平日的衣服，“没有人可以打扮，也没有人男扮女装。”

“那时候开车经过的人都会冲游行的人破口大骂要他们滚开，而现在人们在两旁欢呼。”

“当时游行结束后也没有任何娱乐活动，我们就是坐下来一起野餐就结束了。”

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