图片版权 Reuters Image caption 英国媒体曝光的外交邮件显示，英国驻美国大使称特朗普政府无能、功能失调

英国驻美国大使达洛克爵士（Sir Kim Darroch）涉及美国总统特朗普的措辞尖锐邮件经小报《星期天邮报》（Mail on Sunday）曝光后，特朗普迅速发声提出批评。

美国总统特朗普说，我们以后不会再跟他打交道。因为英国首相特蕾莎·梅曾表态对驻美国大使达洛克爵士完全有信心，特朗普在推特中对梅的离任表态，称英国很快就会有新首相是好消息。

达洛克爵士在邮件中批评美国白宫“无能、功能失调独具一格”；而特朗普则批评达洛克爵士“没有很好地为英国服务”。

针对达洛克爵士机密邮件被泄露，英国外交部已经展开调查。

这些曝光的邮件，时间跨度为2017年至今的两年时间。达洛克爵士在邮件中坦率地说出特朗普在与伊朗、俄罗斯和中国关系上的观点。

伊朗

根据《星期天邮报》曝光的邮件，在一封日期为6月22日的备忘录中，达洛克爵士说，美国对伊朗的政策“完全没有章法，一塌糊涂”。

他还说：“美国对伊朗政策要在短期内变得有章法应该是不大可能的。这是一个分歧严重的政府。”

根据这些泄密的邮件，特朗普最近宣称在霍尔木兹海峡紧张局势中，他收回了导弹打击的命令，“根本就说不通”。

图片版权 AFP Image caption 特朗普宣称在海湾局势紧张之际自己一度计划向伊朗发起攻击。英国驻美国大使达洛克爵士质疑这一说法的可信度。

在泄密的邮件中，达洛克爵士这样写道：“更大的可能性是，他从来就没有全面参与，他担心他兑现不了在2016年竞选总统时的承诺，在2020年（下次大选）会被选民怎么看。”

但是达洛克爵士在被泄露的邮件中警告说，美国和伊朗对抗的风险仍然存在，因为特朗普总统“周围更多是一群强硬的鹰派顾问”。

俄罗斯

《星期天邮报》曝光的另一封于2017年写的短信中，达洛克爵士提及特朗普竞选有俄罗斯参与共谋的嫌疑指称。

尽管那些指称大部分都属无法证实的传言，但是达洛克爵士担心，当时这些传言可能是真有其事的。他在被曝光的邮件中写道：“不能排除最糟糕的情况”。

图片版权 Reuters Image caption 穆勒调查得出结论认为特朗普竞选与俄罗斯没有共谋

他还特别强调美国政府从第一天开始就被内斗和白宫内部混乱的消息困扰，还有各种丑闻，所有一切，总是这样或那样与俄罗斯扯上关系。

达洛克爵士称“背景可疑的俄罗斯金融家可能在以前的几十年里，在特朗普和库什纳企业面临破产风险时，曾出手相救。”

今年年初，美国司法部特别检察官罗伯特·穆勒（Robert Mueller）调查后得出结论说，特朗普竞选团队与俄罗斯没有共谋帮助特朗普在2016年的大选中击败对手克林顿，但是他没有排出特朗普干预司法的可能。

达洛克爵士对特朗普总统应对危机的能力似乎极为推崇，他写道：特朗普一辈子身陷各种危机，都挺了过来。他好像是打不倒的。

国际贸易

在写回伦敦的一封信中，达洛克爵士说：这个凡事“美国优先”的政府，可能会给世界贸易体系带来某种深重的损害。

他还警告说，特朗普可能 “声讨世界贸易组织，撕毁现有的贸易规章，采取保护主义行动，甚至不惜针对盟国”。

图片版权 AFP Image caption 美国总统特朗普向产自中国、墨西哥、加拿大和欧盟的商品征收高关税

特朗普总统的确针对加拿大、欧盟、墨西哥和中国商品征收数亿美元的高关税。

达洛克爵士还说美国总统特朗普可能“进一步破坏在气候变化问题上的国际行动，或者进一步减少联合国的出资。”

欧盟和中国

作为英国驻美国大使，达洛克爵士还向伦敦表示，特朗普的好战外交政策甚至疏离了欧盟国家中最传统的美国盟友。

在达洛克爵士看来，德国总理默克尔和法国总统马克龙，都想方设法不愿与特朗普走得太近。

达洛克爵士说：“我觉得我们不应该跟他们一样”。

图片版权 PA Media Image caption 特朗普总统认为，达洛克爵士没有很好地为英国服务。

但是他警告伦敦， 无论英国下一任首相是鲍里斯还是亨特，都将会寻求与五湖四海的国家达成有利的贸易协议，来弥补脱欧损失，这样特朗普政府可能都不会让他的日子好过。

根据《星期日邮报》透露出来的外交通讯，达洛克爵士认为，特朗普一定会继续向英国施加要，必须在美国和中国之间做出选择。