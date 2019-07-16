英国纸币新面孔——“AI之父”艾伦·图灵

图片版权 Bank of England Image caption 图灵在众多候选人中获胜，成为英国50英镑新纸币上的名人。

英国央行宣布了最新版50英镑纸币设计，上面的新面孔是被誉为人工智能（AI）之父的数学奇才艾伦·图灵（Alan Turing）。

这位数学奇才还曾为第二次世界大战盟军打败纳粹德国立下汗马功劳：他破译了德军的密码，了解了德军的动向，掌握了战争的主动权。所以有种观点认为，如果没有图灵破解密码，二战还会多打几年。他算得上“书生报国”的经典案例。

他还是苹果电脑创始人乔布斯崇拜的偶像，甚至有传言说，苹果电脑闻名于世的公司图标logo—— 一个被咬过的苹果，就是要致敬吃毒苹果而英年早逝的图灵。

英格兰银行行长马克·卡尼表示：“图灵是一位杰出的数学家，他的工作对我们今天的生活方式产生了巨大的影响。作为计算机科学和人工智能之父，以及二战英雄，图灵对人类的贡献是非常深远的。图灵是一个巨人，现在很多人都站在他的肩上。”

艾伦·图灵究竟有怎样的不平凡人生？

数学奇才

1912年6月23日图灵出生于伦敦，从小天资聪慧。9岁时他就读的小学校长曾给他以下评语：“我见过聪明的孩子和勤奋的孩子，但艾伦是个天才。”

1922年，10岁的他开始着迷于国际象棋，经常自己一个人长时间思考复杂的棋局。

图片版权 Getty Images Image caption 英格兰银行行长马克·卡尼表示：图灵是一个巨人，现在很多人都站在他的肩上。

图灵13岁时，虽然数学老师赞扬他是天才少年，但在一所重视人文和经典教育的学校里，他的数学天份并未得到认可。尽管他上课时经常心不在焉，考试时却总是得高分，这让老师们既生气又无可奈何。

在中学时期，他与另一个天资聪慧的男同学克里斯朵夫·莫尔卡姆（Christopher Morcom）成为至交，甚至有人认为，克里斯多夫是图灵的“初恋”。然而这位好朋友1930年不幸因肺结核去世。 痛失挚友的图灵从此更加专注于科学研究，希望实现好朋友的遗志。

1931年，图灵进入剑桥大学国王学院专攻数学。在剑桥大学浓厚的学术环境里，图灵仿佛如鱼得水，学业和社交活动都非常成功。他参加了划艇队，长跑也创下优异的成绩。

1934年，图灵以最优异的一等荣誉成绩毕业。高水平的毕业论文使年仅22岁的图灵成为剑桥大学国王学院的院士。

1936年，图灵前往美国普林斯顿大学继续深造，并于1938年获得博士学位。正是在普林斯顿大学，他研究出了极具开创性的想法，其中包括可以解决复杂运算的“通用计算机”的概念。

后来图灵因这个想法发明的图灵机，也让他在很大程度上被视为数字计算机之父。至今，剑桥大学国王学院的计算机房，都仍以图灵的名字命名。

另外，他还研究密码学。

1939年第二次世界大战爆发，图灵被邀请加入政府密码和暗号学校（Government Codes and Cypher School）， 这是后来英国情报安全机构——政府通讯总部（GCHQ）的前身。

他领导的小组成功破译了德国的密码系统恩尼格玛（Enigma），使英国事先了解到德国的军事指挥和计划，在战争中赢得情报战从而使盟军占了先机。

“社会异端”

1949年，图灵因为二战中的杰出贡献被授予大英帝国勋章（Order of the British Empire， OBE），还被任命为曼彻斯特大学计算机实验室的副主任。

图片版权 Reuters Image caption 英国政府通讯总部（GCHQ）是英国国家安全机关。艾伦·图灵虽因为二战时期杰出的解码工作被授予大英帝国勋章，其后却因为是同性恋而不能通过这个机构的安全审查。

1950年， 图灵在他著名的论文“计算机和智能”中第一次提及人工智能问题。

1952年，图灵向警方报告的一起盗窃案，是这位数学天才人生的转折点。在案件调查中警方发现，盗窃案嫌疑人实际上与图灵发生过性关系。

当年的英国，同性恋仍然为法律不容，图灵被判犯下“严重猥亵罪”。为避免牢狱之灾，更为了保护自己学术研究的资格，他同意接受激素注射(俗称“化学阉割”)。这对他的身体造成极大的伤害，从此一蹶不振。

尽管身体遭受折磨，都未能使他保留住为政府通讯总部工作的资格。从此他再也没能参加破译密码的工作。

1954年6月7日，图灵被发现死在卧室床上，身边有一个被氰化物污染的苹果。当时的调查得出结论说，他是服毒自杀。不过这一结论最近也遭到质疑。研究图灵的专家认为，图灵是在实验中不慎吸入氰化物意外死亡。

无论怎样，一代数学奇才、计算机科学和人工智能概念的始创人艾伦·图灵，就这样英年早逝，年仅52岁。

2009年9月10日，在图灵去世55年之后， 英国时任首相戈登·布朗代表政府正式向图灵致歉。他说，图灵受到的对待是“骇人听闻”和“完全不公平的”，英国对图灵“亏欠了太多太多”。

布朗说：“我们非常抱歉，你本应该享受更美好的生活。”

在英国央行宣布艾伦·图灵成为50英镑纸币新面孔之后，首相特蕾莎·梅发了一个推特。她赞扬图灵在数学和计算机科学领域的先驱成就，以及在结束第二次世界大战过程中所发挥的关键作用。

她还写道：艾伦·图灵将出现在50英镑纸币上。“还有什么能比这样的方式更能纪念他的成就以及LGBT群体为国家所作的杰出贡献呢！ ”