英国百年情报老店——政府通讯总部前世今生

图片版权 Reuters Image caption 成立于1919年的英国政府通讯总部负责情报、安全和网络安全。

英国情报机构——政府通讯总部(GCHQ)今年成立一百年,各种庆祝活动正在展开。

若论名气,英国的三大情报机构:军情五处(MI5)、军情六处(MI6)和政府通讯总部三者当中,名头最响的当然是军情六处(MI6)。

英国作家伊恩·弗莱明(Ian Fleming)1953年塑造的军情六处超级间谍007——詹姆士·邦德,至今风靡全世界。

然而,若从哪个机构最接地气来衡量,那么政府通讯总部则有着军情五处和六处所没有的得天独厚的条件。

首先,从名字上来看,政府通讯总部,完全没有任何神秘色彩。其次,这个机构尽力淡化它的间谍工作,走入民间社会。而更为重要的是,军情五处和军情六处都从政府通讯总部获得资讯。从某种程度而言,军情五处和六处算得上是政府通讯总部的老顾客。

本次百年大庆的活动包括英国王储查尔斯走访政府通讯总部,观看飞行表演和植树等。

图片版权 Science Museum Image caption 英国科技博物馆推出的展览:《最高秘密:从暗号到网络安全》(Top Secret:From Ciphers to Cyber Security)

而在社会层面,政府通讯总部与英国科学博物馆(Science Museum)联合推出的展览《最高秘密:从暗号到网络安全》(Top Secret:From Ciphers to Cyber Security), 让普罗大众有机会一窥这个情报机构百年来的变迁和情报搜集工作的变化。

百年沧桑

英国政府通讯总部的前身,是成立于1919年的政府密码和暗号学校(Government Codes and Cypher School)。这一机构到1946年才改名为政府通讯总部。

该机构成立的目的是截取信号(signals intelligence (SIGINT))为政府部门和军方提供情报,方法是监察各类型的电子通讯和信息系统,其中包括因特网和此后的国际互联网。

政府通讯总部的工作重点是在国家安全、军事行动以及司法执法等范畴内协助政府做出适当决定。

与此同时,政府通讯总部还承担责任,确保英国政府的通信和信息系统不受窃听活动影响,为此,该部门聘请了电脑保安和加密方面的专家。

另外,政府通讯总部负责确保英国基础设施(供水、能源供应、通信等多个方面)免受干扰,不致中断。

政府通讯总部向英国外交大臣负责,但它本身并不属于外交及联邦事务部。

政府通讯总部位于伦敦西北方向约150公里的彻藤汉姆镇(Cheltenham)。这个外号为“糖圈圈”的大楼,建于2002年,当年是欧洲最大的建筑工程。

斯诺登揭秘

2013年6月,美国中央情报局(CIA)前职员,美国国家安全局(NSA)外包技术员爱德华·斯诺登(Edward Snowden)出走香港,在那里向英国《卫报》揭秘了英、美情报机构大规模的监听项目——棱镜(Prism)和通过暂存经由光纤电缆传输的网络信息进行情报分析的时代计划(Tempora)。

根据斯诺登的曝料,美国政府在2013年之前的三年时间内,向政府通讯总部出资至少1亿美元,以换取英国情报机构获得的信息。

另外,斯诺登还指称,英国政府通讯总部投入大量资金,用于从手机和应用程序App搜集个人信息。在2013年之前的五年中,政府通讯总部从互联网和手机上获得个人信息飙升了7000%。

政府通讯总部大规模监控互联网搜集个人信息的行为,被一些国际人权组织告上了欧洲人权法庭。2018年9月13日,欧洲人权法庭裁定,政府通讯总部大规模搜集网络通讯内容的做法,侵犯了公众隐私权。

揭开面纱

有100年历史的英国政府通讯总部,如今的宗旨是:为更加复杂的世界开创全新的安全。

图片版权 PA Media Image caption 英国王储查尔斯王子走访政府情报总部,观看飞行表演庆祝该机构成立一百年。

像所有大机构一样,它对自己的企业文化也有定位:招贤纳才,无所不能(With the right mix of minds, anything is possible),这多少显露出一个百年安保老店的自信与自我要求。

进入政府通讯总部网站招聘广告,能看到中文、俄文以及计算机、网络等职务空缺。应该说,中文、俄文语言专才以及其他职务的起点工资并不高,年薪一般在28000英镑,但却要求“用文化、政治、意识形态方面的知识充分理解原意”,“提供有情报价值的观察”。

政府通讯总部的招聘宣传这样写道:在这里工作的最好事情之一,就是你知道自己所付出的血汗正在帮助维护国家的安全。

政府通讯总部尽管被蒙上了一层间谍的神秘面纱,但面临网络时代,这家百年老店也希望吸引年轻一代,推出了脸书、推特乃至Instagram账户,争取新一代的优秀人才。

情报战

本月,被誉为人工智能之父的英国数学家和代码专家艾伦·图灵被选为新设计的50英镑纸币上的名人新面孔,也将他与政府通讯总部之间的渊源再次拉回人们的视野。

图灵在第二次世界大战期间曾经作为解码专家为政府通讯总部工作,成功破译了德军的密码,使英美盟军占了情报先机,在打败纳粹德国的过程中,充分展示了情报工作的重要性。

二战结束后,一代天才图灵却因为同性恋被定罪,再也未能参加政府通讯总部的工作。在审讯他的过程中,政府通讯总部密码分析部门的负责人获得特批为图灵的人格作证。他在法庭上表示,图灵是英国的国宝。

图片版权 Bank of England Image caption 被誉为人工智能之父的英国数学家和代码专家艾伦·图灵被选为新设计的50英镑纸币上的名人新面孔

然而,被迫接受激素治疗的图灵,在饱受身体折磨之苦和精神上的屈辱之后,1954年自杀身亡,年仅42岁。

面向未来

政府通讯总部,与通讯技术的发展可谓同步,更早在互联网发明之前就已经存在。

在很多专家看来,政府通讯总部在这100年当中,必须面对不同的政治气候,适应和调整都相当及时。而在20世纪的上半叶,政府通讯总部的工作得以顺利进行也得益于掌握了先进的通讯科技和方法。

曾几何时,政府通讯总部是网络安全和信息科技的先行者。1943年,为了帮助解码,这个百年老店还曾试行过世界上第一台电脑 “巨人”。

然而,互联网的发展,计算机运算能力的日新月异,以及越来越精密复杂的黑客,都使政府通讯总部自创办以来的职责发生重大的变化。

过去三十年,美国硅谷的科技公司成为电脑技术的主宰力量。私人公司向股东和顾客负责,却不愿成为政府监控机关的合伙人。

在人权意识高涨的今天,政府通讯总部面临越来越大政治压力和审视的同时,也面对互联网和电子通讯时代所带来的巨大科技挑战。

战争时期,敌友一目了然;而和平时代,犯罪团伙、海外极端组织、国内恐怖主义都成为政府通讯总部的监控对象;与此同时,人们日常使用的通讯科技复杂程度也大大提高,人们对政府搜集个人资料侵犯隐私的戒心也更重。

尽管英国公众希望对情报机构有更多的问责机制,政府通讯总部近年来也在一直消除自身神秘的特务机构色彩,希望打造自己亲民、保家卫国的正面形象,然而特务工作本身就注定了它有不无为人知的一面。

公开多少?保密多少?分寸永远都在情报机关的掌控之中。