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最新消息显示，英国政府在有关中国公司华为是否将被排除在5G移动网络建设之外的决定上仍然举棋不定，原本期待做出的决定再度延期。

文化大臣莱特（Jeremy Wright）稍早表示，由于美国政府最近针对包括华为在内一些中国公司所做出的制裁禁令究竟最终影响还不明朗，因此英国政府尚不能做出华为是否参与英国5G移动网络建设的决定。

美国禁令影响

莱特大臣在议会发言时做出上述陈述。他认为英国政府在美国禁令影响明朗化之前做出任何决定都可能是错误的。

美国政府自2019年5月15日起，以国家安全威胁理由对华为等68家相关企业实施实质禁运令。禁令生效不久，美国政府又签发临时执照，允许某些公司继续有限支持华为网络和设备。

华为公司一再公开否认美国方面的指称，否认会为中国政府从事间谍活动，并坚持是一件独立于中国政府的民间企业。

近日，多名议会议员已经质询英国政府，要求尽快就华为有所定夺，并警告说如若继续拖延将可能殃及国际关系。

莱特说，由于美国政府的决定可能会影响到未来华为产品的可靠性与可持续供给能力，并且可能有连带市场影响，因此英国政府理应等待事态明朗化才可能负责任地做出决定。

此前，华为方面已经多次表示对继续在英国参与5G网络建设的前景拥有信心。

英国犹豫不决

与此同时，英国多家移动运营商事实上已经开始推出5G服务，几乎所有都使用了华为设备。

分析人士指出，虽然从某些程度讲似乎木已成舟，但是一旦政府最终决定排除华为设备，则这些英国商家则会损失惨重。这也是为何越来越多的英国企业界和政界人士施压政府尽快抉择。

据悉，英国国家安全理事会四月曾在首相特蕾莎·梅（文翠珊）的主持下通过允许华为有限参与非核心网络设备建设的决定。

这一决定由于英国政局变化，预计至少要等待新任首相组阁后才有可能作出。

批评人士普遍对英国政府举棋不定的态度持无奈与嘲讽的态度，

专家介绍，英国政府原本由2027年全面连通5G网络的目标，而EE和Vodafone等大型运营商已经全面使用华为设备。

中国驻英大使刘晓明也多次重申，如果英国做出排除华为的决定将对中国未来投资英国发出负面信号。