英国新首相约翰逊走马上任 面对脱欧重大责任

Image caption 新首相约翰逊表示，他完全有信心在99天内解决脱欧问题-——在10月31日最后期限之前实现脱欧。

2019年7月24日，英国在罕见的酷暑热浪中，迎来了脱欧公投后的又一位新首相。

曾经担任过伦敦市长、英国外交大臣的鲍里斯·约翰逊（莊汉生），在执政保守党党内投票中获胜，应女王邀请成为英国的第55任首相，组建新一届政府。

新首相约翰逊在唐宁街10号门前发表就职演说表示，英国将基于自由贸易和相互支持的原则与欧盟达成更好的协议。

他说，他完全有信心在99天内解决脱欧问题-——在10月31日最后期限之前实现脱欧。

约翰逊指出，“那些下赌注不看好英国的人士将会输得精光，因为我们将恢复人们对我们民主制的信任，我们将履行议会对人民一再做出的承诺，将于10月31日脱离欧盟，这里不存在如果或但是。”

他表示，随着英国为实现脱欧后的未来做准备，他将改变税收政策以鼓励投资。 他说，他希望获得更多的自由贸易协议，这些协议已经使数以百万计的民众摆脱贫困。

他强调，经过多年的自我怀疑，现在是重新夺回英国历史性角色的时候了，他说这个角色就是保持宽宏大量，与世界保持接触。

英国在2016年6月23日举行公投决定脱离欧盟后，时任首相卡梅伦宣布辞职。继任首相特蕾莎·梅在两年多的时间内，与欧盟多番谈判达成的脱欧协议，却未能获得英国议会的通过，特蕾莎·梅被迫辞职。

这才有了新首相鲍里斯·约翰逊。英国首相，堪称世界上最为位高权重的职位之一，手上掌握着8000亿英镑的财政预算、15万人的军队和核武器按钮。

而如今，对英国上下来说，当务之急是使脱欧得以实现。

图片版权 PA Media Image caption 英国保守党领导人鲍里斯·约翰逊成为新一任首相，应女王邀请组建新政府班子。

如何交接

按照英国的传统，离任首相和继任首相之间的交接大约在一个小时左右。

离任首相先要到白金汉宫向女王递交辞呈，并向女王提名“推荐”下一任首相人选。如果执政党在大选中失败，那么离任首相将推荐赢得选举的反对党领导人。

紧接着，被提名推荐的继任人会收到女王私人秘书的传召觐见女王，之后应女王“邀请”授权组建下一届政府。

这些政治人物在进入白金汉宫觐见女王时，还被称为“女士”、“先生”，离开时，他们的正式头衔变为“首相”。

鲍里斯·约翰逊将是女王伊丽莎白二世在位期间的第十四位首相，而第一位恰巧是约翰逊非常崇拜、被英国民众选为有史以来最伟大英国人的——温斯顿·丘吉尔。

在脱欧问题上，约翰逊一直发誓英国要在10月31日完成，用他的话说：“要么脱要么死”（do or die)，也就意谓着如果英国和欧盟届时不能达成协议，他准备接受无协议脱欧的局面。

梅首相告别

在特蕾莎·梅前往白金汉宫之前，她最后一次参加在下议院举行的“首相问答”。

图片版权 PA Media Image caption 特蕾莎·梅和丈夫在唐宁街10号外发表告别演说

期间，英国主要反对党领袖科尔宾向梅首相致敬，赞扬她“为大众服务的精神”，但对她执政期间的经济、无家可归者问题以及脱欧问题提出批评。

特蕾莎·梅在回答科尔宾的批评时，列举了自己的政绩，包括改善学校、提升就业以及更多人拥有住房。

她说：“政治的关键，不是把政府公文转来转去，也不是出口成章，更不是成为媒体头条，而是我们每天所做的改变，影响到这个国家上上下下人民的生活。”

新当选为自由民主党党魁的女议员乔·斯云森问特蕾莎·梅，全国的女性们应该如何对付那些自以为可以做得更好却不愿辛苦工作的男人时，梅回答说：“我给所有女士们的忠告是：做真实的自己，持之以恒、坚持不懈、执著于追求。”

特蕾莎·梅在首相府唐宁街10号门口发表告别演说时再次表示：“希望每个见证过女首相的年轻女孩都知道，她们能取得的成就是没有止境的。”

英国首相40年

自1979年至今40年，英国已经换了7个首相。下面来看看他们在唐宁街10号门口的照片：

图片版权 PA Media Image caption 2016年英国前首相特蕾莎·梅和丈夫菲利普

图片版权 PA Media Image caption 2010年英国前首相大卫·卡梅伦和妻子在唐宁街10号前

图片版权 PA Media Image caption 2007年英国前首相戈登·布朗和妻子

图片版权 PA Media Image caption 英国前首相托尼·布莱尔和妻子1997年5月2日进入唐宁街10号。

图片版权 PA Media Image caption 1992年，英国保守党首相约翰·梅杰入主唐宁街10号。