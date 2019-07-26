英超球星光天化日遇劫匪 伦敦治安成问题

英超阿森纳（阿仙奴）球星厄齐尔和克拉西納茨在伦敦街头光天化日遭遇打劫之后，更多人伦敦治安状况感到担忧。

你的器材不支持播放多媒体材料 视频显示克拉西纳茨与一名匪徒搏斗

阿森纳俱乐部方面说，事发时是当日下午五时许在伦敦北城富人区（Golders Green）一条安静街道。两名球星遭遇蒙面持刀劫匪，准备劫持两人架乘的越野车。

手机视频显示，克拉西纳茨赤手空拳与劫匪搏斗，并最终得以脱身。

图片版权 Reuters Image caption 英超阿森纳（阿仙奴）球星克拉西納茨（左）和厄齐尔（右）

由目击者拍摄的视频来自社交平台。视频图像显示26岁的阿森纳后卫克拉西纳茨奋勇与两名持刀劫匪搏斗。

伦敦劫匪成患

伦敦富人区近年来日益成为蒙面持械劫匪的袭击目标，除入户抢劫外，在路边劫持名车也是主要犯罪动机之一。

据称，同一街区一个不愿透露姓名的居民最近已经连续五次遭遇劫匪。这位不幸居民表示，其中一次劫匪得刀就架在他的颈项。

他强烈要求政府采取紧急措施增强警力，否则光天化日之下在家门口会被匪徒打劫，简直成为世界笑柄。

伦敦大都会警部表示，他们正在对两名蒙面劫匪打劫的案件展开调查，并表示除两名球星外，至少另外一人也遭遇同股劫匪。

伦敦北部一些富人区近年来还发生过劫匪白天入室抢劫的恶性事件。