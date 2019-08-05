“我最爱她们俩”，正在自家菜园为卷心菜除草的克里斯蒂娜·斯特拉特（Christina Strutt）抬抬头，提了提蓬松的裙摆说道。

她接着身一转，嗅了嗅花圃中的几簇白玫瑰，夕阳中玫瑰已映得粉红。

Image caption “卷心菜与玫瑰”设计人克里斯蒂娜·斯特拉特在自家花园漫步

斯特拉特家居英格兰西南古城巴斯（Bath）郊外的一处典雅别致的乡间别墅。巴斯古城最早于约2000年前古罗马时期的温泉浴池得名，历史悠久，周边也保留有大量英伦古风城乡建筑。

这位英国驰名的设计师虽已年过花甲，但童心未泯。她说，卷心菜和玫瑰花可是世界上最美的两种植物。也正因为如此，她还把穿自己设计服装的女生都昵称为“漂亮的卷心菜”。

不知时尚为何物

在斯特拉特看来，世间最淳朴的东西往往才是最好的“时尚”。

曾经是著名《时尚》杂志女记者的斯特拉特，早已看尽时尚圈百态，在创立经营自己的品牌近20年之后，依旧坚称“不知道时尚是何物”。

她直截了当地说：“我爱坐在街角看匆忙行走的路人，观察人们的穿着，如果看到有人穿我设计的衣服，会由衷地开心，她们就是我的‘卷心菜女孩’。有趣的是，我并没有发现有人穿广告中数千英镑的衣服走来走去。也可能她们不会走在大街上。”

图片版权 Christina Strutt Image caption “卷心菜与玫瑰”设计

不做广告，斯特拉特的品牌仍然受到诸多大牌明星的喜爱。美国演员格温妮丝·帕特罗（Gwyneth Paltrow）、 和英国演员海伦娜·伯翰·卡特（Helena Bonham Carter）都是她的粉丝。

在斯特拉特“小树屋”工作室，桌面上摆有两本杂志，里面有维多利亚·贝克汉姆和凯特王妃身穿“卷心菜和玫瑰”衣服的图片，杂志封面是《时尚》杂志英国版100周年纪念刊。

Image caption 王妃凯特和“辣妹”贝克汉姆都是她的“粉丝”

最近，她的品牌和设计图案被一本家居杂志收载，朋友问哪里可以买到，她却说：“可以去借来看、或是买本二手的，没有必要买全新杂志。”

斯特拉特从不按伦敦时装周的时间表做衣服，也因此被视为是一位“反时尚”的设计师。她说：“我不懂为什么人们要在夏天就决定冬天穿什么，在冬天想着夏天要穿什么。”

推崇“慢时尚” 喜欢攒古董

她同时推崇“慢时尚”。对当今时尚界穿完就扔、追潮流的现象，在她看来“荒谬至极”。

图片版权 Christina Strutt Image caption 挂满古董瓷器的墙

斯特拉特家厨房柜子里摆满古旧瓷器和书籍，她说：“我就喜欢收藏这些盘子、杯子还有碗。有许多是我婆婆传给我的。”

她喜欢法式吕内维尔精品古瓷，因为那是以粉色为基础的设计。斯特拉特说：“我在巴斯一个古董店发现了一套吕内维尔盘子，喜欢上边有的掉瓷，有的有金边，和有些褪色的样子。"

斯特拉特指着厨房那一面被收藏品占满的墙，脸上流露出满足的笑容。她强调说：“我的收藏数不清，循环使用总是好事。我墙上每一寸都挂着盘子和画，这是个整体，很重要。每一件又都那么美。”

“我读过的所有书都在书墙上。书是我们最好的见证人，这种积累无法被取代” ，她接着说。

Image caption “我读过的所有书都在书墙上。书是我们最好的见证人，这种积累无法被取代”

屋里除了艺术藏品外，还有两面藏书墙。此刻，她宁静的表情中不经意地流露一丝满意的微笑。

她回头看了一眼书墙，说：“墙上的书架已经快盛不下积攒多年的书了，可我还是要继续保存。我喜欢这样繁多的罗列，就像我设计的有很多褶皱的裙摆一样。”

有业界评论说，斯特拉特的设计给人们传递的与其说是时尚，不如说是一种希望回归人性传统和自然的生活方式。 当被问到自己如何看待自己风格时，她表情严肃地说：“我唯一目的就是创造出一些美的东西，让传统魅力传承下去。也许这样的东西会给人们带来他们想要的生活方式。”

田园别墅就是灵感

据说，当年她毅然决然搬出伦敦，告别都市生活的原因很简单，就是真心想和丈夫一起到乡村定居。朋友圈当时都觉得她离开伦敦的都市生活，会很快让她觉得乏味不堪。然而，她在乡间一住就是四十余载。

在事业方面，这位如今英国时尚界几乎无人不知的设计师，最初只是为了让女儿能过上更好生活才开始在乡间小屋创建了“卷心菜妈妈”品牌。讲到这里，她从屋里拿出一块没锁边、做旧印花的方巾，说：“这是我的第一个设计，取名‘蜜蜂’，我女儿结婚时候的宴会，餐桌方巾上印的就是它。”

图片版权 Christina Strutt Image caption 乡间别墅的花园

细看方巾，上面的印花真是洗过多次的样子，不光是年头久远。斯特拉特说：“当时为了做旧，我把印花棉布拿来洗了又洗。我就一门心思喜欢做旧印花在白色棉布上，可是根本找不到这样的布。于是我自己动手做。

一本英国著名家居杂志评论认为，斯特拉特设计的图案，是从她喜欢的瓷器收藏那里得到灵感，一直保留旧旧的玫瑰印花。

扎根在英格兰乡村，“卷心菜与玫瑰”已成为Aldingly和Country Brocante的忠实追随者。斯特拉特说：“我的设计是宁静日子的一种表现，夏日在英国乡村野餐，沿着海岸散步，可以俯视傍晚灯光闪烁的海洋，或是冬季的夜晚，在蜷缩在壁炉旁，读书的惬意。”

坚持独立 我行我素

根据英国《BoF》的一份报告称，当今时装产业“变化”是永恒的主题，竞争日益激烈。斯特拉特和她的“卷心菜与玫瑰”想要在其中生存，绝非易事。在网络电商和大牌时装占据市场的今日，继续经营独立品牌和实体店压力巨大。坚持独立经营需要有足够的自信和定力。

Image caption 斯特拉特在工作室绘制新设计图案

据悉，从2017年至今，英国奢侈品牌的专卖店已经关门6000多家。即使是大品牌连锁店都在不断通过数字化和社交媒体平台吸引越来越多年轻消费者。英国本土品牌Top Shop甚至为让消费者愿意进入实体店，在店里装了水滑梯和VR体验装置。

此前，英国时装品牌店Jigsaw曾想要买下斯特拉特的品牌，让她“不用再设计，直接等着收钱”，被她坚决回绝。这也促使“卷心菜和玫瑰”回归到纯粹的独立品牌。

在各种市场压力下，“卷心菜与玫瑰”在2018年底把在伦敦切尔西的实体店搬回大本营巴斯。不过，斯特拉特仍然充满自信地说：“喜欢‘卷心菜与玫瑰’的人，无论我们搬到哪里，都会找来。”