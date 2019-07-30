伦敦东亚电影节露天放香港电影 场边现抗议横幅

伦敦东亚电影节7月28日在伦敦市中心的莱斯特（李斯特）广场举办露天放映活动，吸引大众目光。电影节在香港伦敦经贸办支持下，播放了香港电影《如珠如宝》及王家卫的获奖经典《花样年华》。图为导演麦启光（右二）及演员林盛斌（左二）于《如珠如宝》放映后与观众交流。