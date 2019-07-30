伦敦东亚电影节露天放香港电影 场边现抗议横幅
香港驻伦敦经贸办及创意香港支持的伦敦东亚电影节露天影院把香港电影带到伦敦市中心；支持香港抗议的横幅也呈现场边。
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GovHK
伦敦东亚电影节7月28日在伦敦市中心的莱斯特（李斯特）广场举办露天放映活动，吸引大众目光。电影节在香港伦敦经贸办支持下，播放了香港电影《如珠如宝》及王家卫的获奖经典《花样年华》。图为导演麦启光（右二）及演员林盛斌（左二）于《如珠如宝》放映后与观众交流。
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Yvonne Yap
香港抗议似乎也蔓延到了伦敦。一些抗议者在电影节边缘展开横幅，要求英国首相约翰逊“不要向中国投降”。
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伦敦市中心的莱斯特（李斯特）广场比邻中国城，游人络绎，是市中心最繁忙的地段之一。
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来自四方的游人过客难得在伦敦市中心能获得边欣赏电影边驻足小歇的好机会。
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Yvonne Yap
《捉妖记》等优秀影片也得以在伦敦市中心与公众见面。
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