英国情报部门曾经协助美国FBI调查特朗普“通俄门”

图片版权 AFP Image caption 2016年美国开始调查特朗普“通俄”时，英国军情五处负责人弗莱明曾同美国联邦调查局（FBI）负责人通信讨论俄罗斯影响美国选举问题

最新秘密信息显示，英国在特朗普私通俄罗斯丑闻的初期调查中曾经发挥作用。英国军情五处和美国联邦调查局（FBI）的资深官员曾担心2016年两国遇到的“非常状况”。

据英国《卫报》的报道披露，情报机关秘密通讯显示，在2016年出现了俄罗斯干预美国总统选举的指称后，英国情报官员发挥了主要作用，帮助调查特朗普通俄。之前也曾有报道说英国情报人员为美国调查人员提供所谓特朗普通俄的证据。

在所谓特朗普“通俄门”调查开始后，英美媒体当时还报道过英国军情六处(MI6)前官员斯蒂尔(Christopher Steele)提供文件说特朗普2013年在莫斯科的饭店嫖娼而且其“性猥亵”内容被俄罗斯特工秘密录像。

《卫报》报道，在美国联邦调查局2016年开始调查特朗普竞选团队是否同俄罗斯有勾结时，美国和英国两名最高级的情报官员曾私下对“特朗普通俄”表示了担心。

“火力飓风”调查

当时联邦调查局副局长麦凯布(Andrew McCabe)和英国军情5处负责人弗莱明（Jeremy Fleming）（现任英国政府通讯总部的负责人）进行了电子通信。两人的文字通讯时间是2016年8月，弗莱明提到联邦调查局和军情五处官员“在我们遇到的非常情况下会面"。

Image caption 2016年7月31日联邦调查局秘密展开了一个代号为"火力飓风"的反间谍调查，对当时的总统候选人特朗普是否勾结俄罗斯进行调查。

消息人士说，他显然指这些官员在讨论俄罗斯的活动。俄罗斯被看作是要干预西方选举的国家，英国脱欧公投也被联邦调查局内一些官员认为是俄罗斯干预活动成功的迹象。

《卫报》报道说，美英两名情报官员直接的文字交流显示了联邦调查局对“通俄”的调查情况，以及英国情报机构似乎在调查初期也发挥过关键的作用。

这段交流也说明了美国的一个敏感问题，也就是外国情报机关在联邦调查局决定调查特朗普竞选班子的决策中所起的作用。

2016年7月31日联邦调查局秘密展开了一个代号为“火力飓风”的反间谍调查，对当时的总统候选人特朗普是否勾结俄罗斯进行调查。

这个后来被称为“通俄门”的调查后来被特别检察官穆勒接手。穆勒曾经说俄罗斯有“多次，系统的努力，试图干涉我们的选举”。

图片版权 PA Image caption 军情六处前官员斯蒂尔曾受雇调查俄罗斯同特朗普的联系，他曾发现"证据"证明多年来莫斯科一直发展同特朗普的关系。

不过穆勒在长达448页的报告中并没有证实存在特朗普竞选和俄罗斯之间存在刑事阴谋，但是他们找到了证据证明特朗普企图阻碍调查。

俄罗斯干预英国脱欧？

消息人士还说，这两位情报官员在通讯中还对2016年的脱欧公投结果表示惊讶，脱欧公投结果被一些美国官员认为“警示”。

《卫报》报道说，美国和英国的情报机构经常互通情报，但是联邦调查局和军情五处负责人直接的通信似乎表明他们想建立直接渠道讨论一个所谓英美正在面临的问题。

目前英国正在调查支持脱欧游说的资金问题，即是否存在非法的外国献金。英国国家打击犯罪调查局正在调查保险高管和政治资助者班克斯（Arron Banks）。英国选举委员会怀疑他并非800万英镑献金真正的出资者。

班克斯说那些捐给脱欧游说活动的钱并非来自俄罗斯，也不存在俄罗斯的干预。

《卫报》在2017年曾经报道过英国的间谍机构曾经提醒过华盛顿的同行说，特朗普的竞选团队和俄罗斯情报人员有联系。熟悉英国情报界的消息人士说，英国政府通讯总部了解到在2015年特朗普周围的人同俄罗斯特工有过可疑的“交流”。