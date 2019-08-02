英国百年水坝随时崩塌　军方加入抢险

英国皇家空军（RAF）调派一架大型运输直升机到英格兰德比郡（Derbyshire），协助抢修一座在大雨中局部崩塌的百年水坝。

位于曼彻斯特（Manchester）东南面约24公里的托德布鲁克水库（Toddbrook Reservoir）已有181年历史。7月31日连场暴雨过后，堤坝北侧塌陷。警方随即疏散水库下游惠利桥镇（Whaley Bridge）6500居民，以防一旦垮堤造成伤亡。

当局向受灾居民表示，修复水坝需时多久，目前仍是未知之数。