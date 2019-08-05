英国女子哺乳“闷死”男婴，母婴同床的可与否再引争议

英国一名母亲在为3周男婴哺乳时睡着了，醒来发现婴儿呼吸已止，脸上有血……这是英格兰西北肯布里亚地方法医调查报告中的一段文字。

尽管男婴哈利很快被送到医院急救，但最终还是抢救无效宣告死亡。

图片版权 Getty Images Image caption 婴儿猝死再度成为争议热点

对于哈利的死因，法医最后鉴定有争议。一名英国内政部委派的法医坚持认为，死亡原因是被母亲身体长时间压住窒息；而另外一名儿科专家则表示“无法断定”。

母婴分床争议

尽管母婴是否应该同榻的争议已持续多年，但是最新事件仍然再度引发媒体对母婴同床而睡安全的关注与争论。支持和反对方都有权威医生的论据。

“母亲在哺乳之后一定要把婴儿放回婴儿床，” 这是英国法医在最后版本的调查报告中发出的警告。据法医报告显示，本次事件中的哺乳女子血液中无酒精、毒品或药物痕迹，而婴儿体内也无异样或病状。

此前有研究显示，母婴同床而眠可能会导致婴儿窒息，猝死的危险增加。英国有关婴儿猝死的调查显示，由于母体或被单可能导致婴儿窒息，因此近三分之二的婴儿猝死事件发生在哺乳母亲床上。因此，一些育儿专家和机构的建议婴儿在小床上独睡。

同时，也有不少儿科专家坚持，在母亲胸前睡眠让婴儿更有安全感，睡眠质量会更好。否则，独睡婴儿会增加心脏压力，影响睡眠质量，而且不利于心脏健康和大脑发育。

图片版权 UK Lullaby Trust Image caption 英国摇篮信托建议婴儿与父母同床时周边不应有枕头、被褥

各类专家建议

美国儿科学会（AAP）的意见认为：与父母同房间但不同床睡眠可降低婴儿猝死综合征风险五成，而且还可防止窒息情况发生。因此，美国比较普遍的建议是一岁以下婴幼儿摇篮房子父母大床旁边，哺乳后婴儿放回摇篮。

另有专家建议，婴幼儿不宜俯卧，尽量仰卧或侧卧。

英国摇篮信托（UKLullaby Trust）不反对父母与婴儿同床而眠，但是提出了几项安全注意事项：

婴儿周边不应有枕头、被褥，以防婴儿事故窒息或身体过热；多数幼婴猝死均与过热或窒息有关。

婴儿一定仰卧，不要俯卧。

婴儿一侧床边要有档栏，以防坠落受伤。