英国脱欧：无协议脱欧前景引发四大担忧

图片版权 Getty Images Image caption 英国议会塔楼前飘扬着欧盟与英国的旗帜

自从约翰逊（庄汉生）接替特蕾莎·梅（文翠珊）出任英国首相以来，10月31日有无协议也“一定脱欧”几成英国政坛和媒体的唯一关注话题。

那么，无协议脱欧于国于民具体意味着什么？ 从政界到民间，人们的主要担忧又是什么呢？

何谓无协议脱欧？

无协议脱欧，指的就是英国在未与欧盟达成任何“离婚协议”情况下，单方面脱离欧盟。

简而言之，如果出现无条件脱欧状况，10月31日午夜一过，英国便自动退出欧盟、欧洲单一市场和关税区。换而言之，英国与欧盟国家间将重现理论上的关税壁垒和边境管制。

图片版权 Getty Images Image caption 主张无条件脱欧的脱欧党，五月在英国各地的欧洲议会选举中庆祝胜利

无协议脱欧也意味着英国将退出欧洲法庭（ECJ）和欧洲警察组织（Europol）等欧盟司法与执法组织，以及十多个欧盟内部的协会和组织。

财政方面，英国也将停止向欧盟预算缴纳约90亿英镑（约110亿美元）的年度成员费。

在前任首相特蕾莎·梅与欧盟达成的脱欧协议中，曾有过21个月一切照常的脱欧过渡期条款，给英国和欧盟双方时间来梳理“离婚”后的种种繁琐分家细节。

如果英国与欧盟在10月31日之前无法达成脱欧协议，则缓冲过渡期就不存在了。

英国政界和民间如今继续在脱欧问题上呈现“撕裂”状态：反脱欧一方认为无协议脱欧将引发经济灾难，甚至警告可能由于恢复边界而导致北爱脱离英国和暴力重现。支持脱欧的人士则反驳认为，任何暂时的混乱和困难都会很快过去，脱欧对英国这个以国内消费和服务为主的经济体将影响有限。

无协议脱欧之后人们普遍担心的四大影响分别是：英欧贸易关系，北爱边界，“离婚帐单”和双边常住公民待遇。

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英欧贸易关系影响

在无协议脱欧情况下，英国也自然没有时间和可能很快与欧盟达成一个贸易协定。

多数专家意见认为，一旦无协议脱欧，英国与欧盟之间的的贸易关系就将还原到“世界贸易组织”（WTO）基本条款。

世贸组织基本条款就意味着：英国和欧盟国家之间在无贸易协定之前将可能出现关税；英国和欧盟国家之间的海陆空边境将重新设置关口；英国出口的商品和服务可能无法进入欧盟统一市场。

尽管英国政府已经表示，不会对欧盟国家的商品与服务征收关税，但是欧盟迄今为止尚未作出同样承诺。

图片版权 Getty Images Image caption 北爱居民举行反无协议脱欧抗议——图为一男子锤砸象征性分割南北爱尔兰的“壁垒”

北爱边界“壁垒”重现

对英国政府来说，最头痛的恐怕还不是与欧盟的贸易关系，而是关系国家统一的北爱边界问题。没有人知道一旦出现无协议脱欧，南北爱边界问题将如何处理。

与此同时，已经有一些南北爱尔兰的民族主义者表示，一旦恢复边界，很可能引发新一轮的暴力冲突，使得北爱和平进程遭受重挫。

英国和爱尔兰政府迄今为止均表示不愿在北爱看到实际边界。

支持无协议脱欧的人士认为，完全可以通过现代科技手段实现“无形”边界。而欧盟方面则坚持，脱欧之后需要针对诸如限制商品、危险化学品等的边界管制。

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英欧“离婚帐单”

支持无协议脱欧的人士认为，如果由于欧盟不合作而导致无协议脱欧，那么英国完全有理由不支付前政府与欧盟协定的390亿英镑的“离婚帐单”。

不过，反对人士则指出，拒绝执行国际承诺将使英国信誉扫地，并可能造成英国与欧盟官司打到国际仲裁法庭，因而长期损害双边关系。

即使没有法律问题，英国与欧盟的关系也会因此长期受到影响。

对英欧公民影响

对于英国和欧盟国家的公民来说，英国无协议脱欧的影响也会十分直接。

首先就是双边来往旅行将恢复额外边境检查。

其次，目前居住在英国的欧盟公民和住在欧盟国家的英国人都可能需要重新申请正式永久居民身份。

另外，从越境医疗保险到手机漫游收费等都很可能受到影响。目前在欧盟内，各成员国公民均享受公费医疗和与国内收费水准平价的手机漫游服务。