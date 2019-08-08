英国年度猫咪大奖评选背后超感人故事

图片版权 CATS PROTECTION Image caption Monty让威利最后几个月的生命时光充满欢乐

英国2019年度猫咪大奖本周在伦敦举行。该奖是由英国动物慈善机构猫咪收容所（The Cat Protection）组织举办的猫咪大奖。

我们先来看看那些获得提名的猫咪们都有那些感人故事？

Monty是一只12岁的虎皮猫。他的主人是威利和奥利维亚 。

图片版权 OLIVIA MEHEUX Image caption 威利和奥利维亚

威利在领养Monty 时已经知道自己将不久于人世。但有了Monty的陪伴，使威利生命的最后几个月充满了欢乐和笑声。为此，威利的女友对Monty感恩不尽。

这只猫叫Nala。Nala是埃德斯女士在女儿夏洛特7岁时给她的礼物。

图片版权 CATS PROTECTION Image caption Nala现在还能从视频中识别夏洛特的声音。

夏洛特16岁那年，不幸得了一种罕见的脑癌。夏洛特在社交网站YouTube上分享自己的体会。她的爱猫Nala也成了社交媒体的“明星”。夏洛特19岁那年不幸离世，Nala也成了埃德斯女士痛失爱女后的安慰和陪伴。

图片版权 CATS PROTECTION Image caption JJ是一只花白猫

JJ是诺瑞斯女士和丈夫比尔领养的一只花白猫。在诺瑞斯女士患癌期间，JJ几乎寸步不离的守在她身边，给诺瑞斯女士带来巨大心灵安慰和陪伴。

图片版权 CATS PROTECTION Image caption 流浪猫Jeffree彻底改变了芬恩的世界

芬恩13岁那年被诊断为亚斯伯格症候群（Asperger syndrome，属自闭症一种）。就在他被诊断后不久，父亲又不幸去世，令芬恩病情加重。

但流浪猫Jeffree彻底改变了芬恩的世界。在遇到Jeffree不到1个小时，芬恩开始出现转机。芬恩的世界不能没有Jeffree.。Jeffree让芬恩的生活有了新意义。

图片版权 CATS PROTECTION Image caption Chi充当了芬利和别人社交的“大使”。

8岁男孩芬利有自闭症，这让他的日常生活极富挑战性。但自从有小猫Chi 之后，生活从此发生了转变。芬利开始和其他孩子交往。Chi充当了芬利和别人社交的“大使”。

图片版权 CATS PROTECTION Image caption 查理和Cisco

查理14岁时遭到抢劫，从此他性情大变，不敢一人外出。但自从领养了小猫Cisco后, 查理开始增加信心。两年后查理终于恢复了正常。

23岁的玛西娅有植物神经功能紊乱病。犯病时她可能会出现昏厥和癫痫，而且发作前毫无征兆。幸亏她的爱猫Jack有预感，会及时跑到她父母身边报警。

图片版权 CATS PROTECTION Image caption Jack和玛西娅

在玛西娅苏醒后，Jack会一直守在她身边，确保她安然无恙。

图片版权 CATS PROTECTION Image caption 苏珊和小猫Truffles

奥布里患糖尿病。有一次突然发作倒地，并出现癫痫。当时，奥布里的妻子苏珊正在花园干活，对这一切毫无所知。这时，他们家的小猫Truffles冲到花园中，冲着苏珊狂叫不已。

苏珊跟着小猫进屋，发现躺在地上的奥布里，赶紧叫救护车，有惊无险。

图片版权 CATS PROTECTION Image caption Walter是黑兹尔的救命恩人

黑兹尔女士患一型糖尿病。有时会出现低血糖，特别是如果发生在夜间睡眠时，会有致命危险。

幸亏她的爱猫Walter能明察秋毫。每当危机时刻，Walter都会轻拍她的面颊，直到黑兹尔醒来。因此，对黑兹尔来说，Walter不仅是她的宠物猫，同时也是她的救命恩人。

德博拉的丈夫39岁就英年早逝。德博拉领养了小猫Rosie, 希望Rosie能抚慰她丧夫之痛。从此，Rosie成了德博拉的日夜陪伴，帮她度过生命中最难熬时光。

图片版权 CATS PROTECTION Image caption 最有爱心的小猫

图片版权 CATS PROTECTION Image caption 小猫Herman

克莱尔的父母突然相继辞世，让她痛心不已。这时是她3岁的小猫Herman给了她生活下去的力量。

图片版权 CATS PROTECTION Image caption 小猫Sparky

克里斯蒂父母双亡后不久，自己又被人用激光刺伤了眼睛，导致一只眼睛失明。幸亏有小猫Sparky的相伴，不然，克里斯蒂真不知该如何应对这个世界。

露西有神经系统疾病。一天，由于服药不慎，露西的大脑受到损伤。她收留的流浪猫Douglas对她日夜相守，陪她度过了漫漫的康复路。

图片版权 CATS PROTECTION Image caption 流浪猫Douglas

奈特女士年轻时曾患过精神疾病。她担心以后再也无法过独立生活了。但自从有了小猫Jethro, 奈特不但过上了独立生活、上了大学、有了工作，还交了女友。

图片版权 CATS PROTECTION Image caption 小猫Jethro

Spooky是只流浪猫。两年前，她被瑞德夫妇收养。后来，当瑞德先生重病在身，并经历几次大手术卧床休养时，Spooky时刻守在他身边，给他带来无限的慰籍。