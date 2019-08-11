中美贸易战：美国再度施压英国就华为5G做出抉择

在英国政府全力为脱欧做准备的时候，美国总统国家安全事务顾问博尔顿抵达伦敦，据透露，他为期两天此行的主要目的是要求英国在中国和伊朗两个问题上明确立场。特别是在中国问题上，博尔顿将特别在华为5G问题上对英国施加压力。

图片版权 Reuters Image caption 美国总统国家安全事务顾问博尔顿将特别在华为5G问题上对英国施加压力

英国政府各部门都在为10月31日脱离欧盟而紧急筹备。很多资深外交人士指出，这是英国自从第二次世界大战以来做出的最大一次地缘政治抉择，而且多数认为脱欧后英国在国际政坛将更加依赖美国。

美国要求英国抉择

8月11日晚，博尔顿代表白宫的到访被广泛认为有两重意义：一方面是试图传达美国总统特朗普对英国脱欧的支持，巩固他与英国首相约翰逊（庄汉生）之间的私人友好；另一方面就是要求英国明确脱欧之后在对待中国和伊朗等国家的立场。

就英中关系而言，目前华盛顿最关注的就是英国是否会与美国采取同样立场——不允许部署华为5G。

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美国的主要观点是，华为幕后是中国政府，因此使用华为的设备最终会对美国和盟友造成网络安全威胁。

英国前首相卡梅伦（甘民乐）和梅（文翠珊）都采取了相对务实的中国政策。梅首相任期末，基本认可华为参与英国"非核心"5G业务。

然而，有分析人指出，面对美中关系从贸易纠纷到全方位对抗的趋势日益明显，华盛顿不大可能继续容忍伦敦在关键安全问题上走模糊路线。

伊朗核危机立场

除华为问题外，华盛顿还希望英国能够更明确地在伊朗问题上表态，并与美国保持一致。

迄今为止，英国在伊朗问题上仍然与欧盟立场保持一致——也就是继续尽力维护伊朗核协议。

不过，自从英国海军在直布罗陀扣押一艘伊朗油轮以来，伊朗也扣押了一艘在英国注册的油轮，使得巨大内外压力，要求伦敦对德黑兰采取更加强硬的立场。

贸易战加剧

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华为设备被指涉嫌安全风险而一直受到全球各地的审查，但华为否认其产品有安全风险这一说法。

一些国家指责华为设备可能被中国用于监控，但华为强烈否认这些指控。

2019年8月初，美国政府又颁布临时规定，禁止美国联邦政府购买华为等5家中企的电讯设备。除了华为，其他被禁公司包括中兴、海能达，海康威视和大华科技。

禁令定于2019年8月13日生效，在最终版本发布之前，将会有60天时间开放各界评估。

华为在5G技术上已经领先于全球各大开发商。华为表示，已在全球获得50份商用5G合约，并将超过15万个基站运往全球市场。

尽管面对美国的压力华为基本上仍持乐观态度，但该公司也发出了一些警告。2019年6月，华为创始人任正非表示，在之前一个月里，华为手机的国际销售额下降了40%，对其年收入影响高达300亿美元。