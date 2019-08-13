彭定康再评香港局势：如果中国干预将是灾难性的

Image caption 末代港督彭定康就香港局势说，政治和解是唯一途径。

香港末代港督彭定康周二（8月13日）在BBC《今日》（Today）节目就香港局势接受采访。他认为，结束香港目前局面的唯一途径是港府有所作为，开始政治和解进程。

他说，希望中国政府和习近平主席能够促进各方和解，结束这段香港历史以来极为糟心的局面。如果强行干预，将会出现灾难局面。

以下是《今日》节目采访的问答

彭定康： 就目前香港局势，我部分同意林郑月娥刚才的警告，香港的确濒于失控局面。但是，造成目前这种局面的部分原因是香港当局一直没有承诺撤销《逃犯条例》—— 我猜测这是因为他们没有得到北京点头。香港当局不仅没有明确表示撤销这个条例，同时他们也拒绝设立一个委员会就此进行调查，过去六、七周来，很多人一直强烈要求 —— 包括十分受尊重的香港前首席法官李国能，以及很多香港德高望重的人物。这让人非常难以理解， 为什么拒绝设立这个委员会。

我们看看示威抗议的原因，看看警方是如何对付的，很多人认为警方的行为鼓励了一些少数极端分子的恶行，我毫无疑问地谴责这种暴行。我认为政府拒绝给予公众任何合理的解释导致了很多人的愤怒和焦灼，从而激发了更多的暴力。警察方面似乎还与黑社会有勾结，这种事都会激怒公众。

主持人：林郑月娥一次次拒绝回答是否是她对目前香港局势得不到控制负全责，亦或是北京方面作决定 。你确定北京是决策者？

彭定康：我难以想象任何有理智的人处于林郑月娥的位置会拒绝这么多人提出的调查要求，他们很多来自主流社会，前公务员，前政界领袖，律师等，都要求设立这样一个调查委员会。香港现在明显需要的是开始政治和解进程，我认为这是唯一能解决目前困境，恢复香港和平与稳定的方法。这的确需要香港政府有所作为。

我认为，非常温和地说吧，对中国政府来说，会产生逆反效果的做法就是给人这样的印象：如果这一切不立刻停止，他们就可能采取其它措施，从中国历史上看，我们都知道这种其他措施是什么。天安门事件之前我正在北京，我也看到BBC有关新疆的报道，如果这种情况发生，对中国来说是灾难性的，对香港也是灾难。

你的器材不支持播放多媒体材料 8月11日示威中，防暴警察被拍下在港铁太古站内近距离开枪，和在葵芳站内发射催泪弹的镜头。

主持人：你觉得目前局势会发生这种灾难有多少可能性？

彭定康：我非常希望，尽管这种局势已经持续了10周，中国政府，习近平主席能够找到一条促进各方和解的途径，结束这段香港历史以来极为糟心的局面。我曾经为香港警察队伍感到骄傲，他们曾被誉为亚洲最优秀的警察力量。

可是现在我们看到的一些警察对付示威者的照片，真是令人痛心。我曾经在北爱尔兰协助整顿警察力量，我知道，你不能对公众采取这样的暴力，否则你就失去了民心。

主持人：说心里话，当1997年作为最后一任港督将香港主权移交给中国时，你是否一直就知道这一切都是不可避免的 —— 中国是不会容忍在她的境内有这么个地方实行的是民主制度？

彭定康：当时中国给我们的印象是，中国政府是愿意接受香港是自治区这个事实，香港人能自由决定社会的很多事务，香港立法会的选举，香港特首的选举，等等。坦率地说，我认为1997年移交后的10到12年间，“一国两制”系统非常有效。

自从习近平上台后，中国各地的持不同政见者都更受压制，党控制了一切，我们可以看到新疆的局面，看到对台湾的压制，看到对香港的政策也更严厉了。我希望我们自己的首相应该像加拿大和澳大利亚总理一样直言维护香港的自由。

主持人：你认为，鲍里斯·约翰逊为何面对香港局势一直还没有表态？

彭定康：我认为他只是口头上表示了关注。我觉得他应该做的是，例如向正在访英的美国国家安全顾问鲍顿说，美国应该跟我们立场一致，表示如果中国干预香港局势，将会出现一场灾难。